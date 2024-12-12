Штрафы способны на большее

Госдума приняла поправки к КоАП, усиливающие наказание за нарушения ПДД с 1 января 2025 года. Санкции по одиннадцати составам правонарушений, в том числе за превышение скорости, проезд на красный свет, езду без ремня безопасности, повышаются в полтора раза. При этом скидка за оперативную оплату постановлений, к которой водители уже успел привыкнуть как к возможности минимизировать свои расходы, сокращается с 50% до 25% от номинала штрафа. Законопроект был внесен две недели назад правительством РФ. Думская оппозиция отметила «торопливость» чиновников, предположив, что за этим стоит желание «собрать больше денег».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российским автомобилистам надо приготовится: с 1 января 2025 года начнут действовать повышенные штрафы за нарушения ПДД

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Российским автомобилистам надо приготовится: с 1 января 2025 года начнут действовать повышенные штрафы за нарушения ПДД

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Законопроект, повышающий в полтора раза штрафы по одиннадцати составам «водительской» части КоАП, внесен в Госдуму правительством в конце ноября и, как сообщал “Ъ” (см. “Ъ” от 28 ноября), не сопровождался пояснительной запиской. Документ предполагает, например, повышение штрафа за превышение скорости на 20–40 км/ч (самое распространенное нарушение в РФ) с 500 до 750 руб., за вождение в пьяном виде — с 30 тыс. до 45 тыс. руб. Речь также идет об изменении ставшего для многих привычного механизма минимизировать штрафные санкции оперативной оплатой постановления. Сегодня, напомним, водитель вправе в течение 20 дней оплатить половину штрафа. Поправки же сокращают скидку до 25%, при этом действовать она будет 30 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В четверг в ходе рассмотрения на планерном заседании зампред думского комитета по госстроительству Даниил Бессарабов (ЕР) наконец объяснил суть инициативы. «Речь идет о том, чтобы снизить аварийность, защитить граждан, снизить количество правонарушений, критичных для безопасности и здоровья граждан,— заявил он.— Штрафы не пересматривались давно — десять-одиннадцать лет по некоторым составам. В таких условиях превентивная функция, возложенная на КоАП, существенно снизилась».

Господин Бессарабов уточнил, что с 2018 года количество нарушений ПДД выросло на 85%. Саму инициативу парламентарий охарактеризовал как «проработанные и системные поправки».

Однако депутат Юрий Синельщиков (КПРФ) обратил внимание, что первоначальная концепция документа сильно изменилась. «Неясно, чем руководствовалось правительство при внесении, хотя из выступления (господина Бессарабова.— “Ъ”) понятно, что оно торопилось,— заявил господин Синельщиков.— Это (повышение штрафов.— “Ъ”) будет значимой прибавкой к бюджету».

Депутат указал, что документ был внесен в виде дополнительных поправок ко второму чтению к законопроекту, вводящему штраф 3–5 тыс. руб. за повторное управление авто без ОСАГО, но оброс «аж одиннадцатью другими статьями кодекса». На этом основании господин Синельщиков предложил вернуть инициативу в стадию первого чтения.

«Нам говорят, что штрафы не индексировали много лет, но и люди с тех пор не стали богаче,— подхватил депутат Владимир Плякин (“Новые люди”).— Зачем такое повышение именно сейчас? Тогда надо было просто выйти к людям и сказать: “Хотим собрать с вас больше денег”». «В первом чтении нормальный законопроект был. Но то, что произошло во втором чтении, не поддается никакому анализу»,— сокрушался депутат Валерий Гартунг («Справедливая Россия — За правду»).

«С учетом тревожности, социальной напряженности и роста цен не нужно сейчас трогать пятидесятимиллионную армию автомобилистов,— призвал депутат Ярослав Нилов (ЛДПР).— Мы понимаем, что региональные бюджеты сегодня формируются в том числе за счет штрафов. В некоторых местах на дорогах специально создаются “ловушки”, чтобы водители нарушали чаще». Прежде нужно разобраться с системой фиксации нарушений ПДД камерами, которые, по словам господина Нилова, работают «безобразно».

Тем не менее законопроект были принят парламентом во втором и третьем чтениях.

За проголосовали 284 депутата (63%), против — 89, воздержались — 17.

«Основная причина внесения поправок — рост числа нарушений и аварийности,— прокомментировал “Ъ” инициативу доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.— На дорогах гибнет много людей, и вместе с другими последствиями ДТП это приводит к ежегодным потерям для экономики в размере 1–3% ВВП. Других эффективных инструментов для снижения аварий, кроме увеличения штрафов, пока не придумано». Эксперт добавляет, что косвенным эффектом от повышения штрафов станет увеличение доходов дорожных фондов, средства из которых идут в том числе на строительство новых дорог и инфраструктуры.

Отметим, СМИ сообщили, что Минфин подготовил поправки к Бюджетному кодексу, согласно которым 25% сборов от штрафов за нарушения ПДД будут поступать в федеральный бюджет, сегодня 100% сборов идут в регионы. В Минфине на запрос “Ъ” не ответили.

Иван Буранов