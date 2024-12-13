У логистов все складно

Из-за ослабления курса рубля и роста лизинговых ставок стоимость базового оборудования для складов выросла на 25% за год. Это накладывается на ограниченное предложение: с рынка ушли основные европейские производители, которых заменяют только китайские поставщики. Из-за дефицита логисты стремятся продлить срок службы оборудования, чаще ремонтируя его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Стоимость складского оборудования в России по итогам января—октября 2024 года выросла на 25% год к году, запчастей для него — на 16%, подсчитали в совместном обзоре логистические компании ПЭК, «Молком» и специализирующиеся на спецтехнике ИСТК, Jungheinrich Rus и Центр технического оборудования (ЦТО). Это объясняется ослаблением рубля к зарубежным валютам и увеличением за год ставок по лизингу, которые, по подсчетам аналитиков, варьируются от 13,2% до 45,3%.

Директор направления интернет-коммерции Jungheinrich Rus Анастасия Демина говорит, что сейчас, например, электрические тележки китайских производителей стоят в среднем 140 тыс. руб., штабелеры (транспортное средство с подъемным механизмом на высоту до 6 м) — 335 тыс. руб., погрузчики — 1,6–3,7 млн руб. Управляющий директор 3PL-оператора NC Logistic Гарольд Власов замечает, что стеллажная рама — базовое складское оборудование — за год подорожала в среднем на 40%. Высотные штабелеры из ЕС увеличились в цене на 50%, до €127 тыс. Господин Власов называет критичным рост цен на бесперебойные источники питания.

До 2022 года поставки складского оборудования в Россию шли из Европы, в первую очередь Германии и Швеции, отмечают в NC Logistic. Управляющий директор Skladman USG Евгений Нумеров замечает, что присутствовали и японские игроки. Сейчас официальное обслуживание и снабжение запчастями, по словам Гарольда Власова, предлагают только китайские компании. Но сроки их доставки могут достигать восьми месяцев. Эксперт замечает, что китайские штабелеры уступают европейским. Евгений Нумеров также считает, что зарядов аккумуляторов китайских погрузчиков может хватать на меньшее число операций.

Директор по сервисному обслуживанию ПЭК Станислав Чекмарев замечает, что операторы из-за увеличения издержек на приобретение оборудования стремятся увеличить срок его службы: интерес к ремонту за год вырос на 30%. Но отсутствие развитых дилерских центров складской техники может создавать сложности с ремонтом и запчастями, говорит господин Нумеров. Он считает, что стоимость за год выросла в среднем на 20%. Технический директор ЦТО Юрий Шарыпов говорит, что средняя стоимость ремонта сейчас 2,4 тыс. руб. за час, год к году показатель вырос на 12%. Это связано с дефицитом механиков, слесарей, электриков и ростом их заработка, говорит он.

Провести ремонт не всегда удается оперативно. Анастасия Демина замечает, что срок поставки комплектующих для складской техники за год вырос вдвое, в среднем до 45 дней. Для поддержания работоспособности парка, по ее словам, можно, в частности, разбирать незадействованную технику.

Региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко замечает, что сокращение предложения в России складского оборудования из-за ухода из страны западных производителей накладывается на растущий спрос из-за ввода новых логистических центров. Проблемы с оснащением, по его мнению, могут быть дополнительным фактором, способствующим росту тарифов профильных операторов. Господин Чекмарев замечает, что себестоимость логистических услуг за год выросла на 15%.

Профильные компании из-за увеличения затрат, по словам Евгения Нумерова, отказываются от расширения бизнеса. Хотя эксперт замечает, что удорожание оборудования менее заметно, чем рост расходов на аренду площадей. Согласно Nikoliers, средневзвешенная базовая арендная ставка на готовые склады в Москве и Подмосковье по итогам третьего квартала 2024 года составила 12,7 тыс. руб. за 1 кв. м в году, прибавив 31% к концу прошлого года.

Александра Мерцалова