Мосбиржа запустит фьючерс на ключевую ставку Банка России

Московская биржа (MOEX: MOEX) планирует запустить фьючерсный контракт на ключевую ставку Банка России, сообщил управляющий директор по продажам и развитию бизнеса площадки Владимир Крекотень. Новый инструмент будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования для доступа к срочному рынку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фьючерс будет базироваться на процентных деривативах и позволит привлечь внимание инвесторов к этому виду активов. Мосбиржа ведет переговоры с участниками рынка о дизайне контракта, но сроки его запуска пока не уточняются.

Как пишет РБК, Владимир Крекотень отметил, что биржа намерена предложить прямую котировку — ключевую ставку: объем контракта будет равен цене умноженной на 1000. Исполнение контрактов планируется привязать к плановым заседаниям Банка России, а цена исполнения — к значению ставки, объявленному в день исполнения.

На Московской бирже уже существуют фьючерсы на ставку межбанковского кредитования RUONIA, которые зависят от ключевой ставки Банка России.

Накануне Москбиржа предложила на несколько лет освободить от налогов на дивиденды инвесторов, участвующих в первичном размещении акций российских компаний.

Между тем, денежно-кредитная политика Банка России усложняется в ответ на неопределенности. Недавно опубликованный консенсус-прогноз ЦБ до 2027 года в целом предполагает меньший рост ВВП и безработицу при более высоких темпах роста номинальных зарплат при высоких инфляции и ставке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не процентом единым».