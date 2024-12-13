Допускная способность

Как выяснил “Ъ”, Минтранс установит новый порядок выдачи допусков для перевозчиков на международные рейсы. Заявки будут приниматься онлайн, их рассмотрение будет проходить без участия авиакомпаний, и одним из факторов будет наличие в парке отечественной техники. Источники “Ъ” в отрасли опасаются, что в результате в первую очередь могут учитываться интересы крупнейших перевозчиков и, в частности, группы «Аэрофлот». Против поощрения эксплуатантов российских самолетов и профильная ассоциация. Но в Минтрансе отмечают, что автоматизация процесса, напротив, повысит прозрачность рассмотрения заявок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, Минтранс планирует установить новый порядок выдачи допусков к международным перевозкам с 1 марта 2025 года. Согласно проекту ФАП (федеральные авиационные правила), с которым ознакомился “Ъ”, теперь заявки будут приниматься в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Действующие правила устанавливались до 2027 года, но, как объяснили “Ъ” в Минтрансе, необходимость переиздания приказа обусловлена проведенным «экспериментом по цифровизации госуслуг».

Одно из ключевых изменений — исключение положения о праве перевозчиков присутствовать на заседаниях межведомственной комиссии (МВК) при распределении допусков. По действующему порядку в состав МВК входят представители Минтранса, Росавиации, Минэкономики, Ространснадзора, ФАС и Ростуризма, сотрудники авиакомпаний или «других заинтересованных организаций».

Кроме того, при распределении допуска больше не будет учитываться активность полетов авиакомпании на Дальнем Востоке. А при поступлении двух и более заявок на одно направление поощряться баллами будет перевозчик, который выполняет больше рейсов на отечественных самолетах от 2009 года выпуска.

Против последнего пункта выступила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ; объединяет 23 авиакомпании). В ноябре АЭВТ направила в Минтранс письмо (есть у “Ъ”), в котором попросила исключить данный фактор из перечня критериев, поскольку «авиационная промышленность России не готова обеспечить авиаперевозчиков необходимым количеством современных воздушных судов (ВС)». По словам собеседника “Ъ” в АЭВТ, такое положение дискриминирует авиакомпании, «которые не могут приобрести то, чего нет». Кроме того, он и ряд других собеседников “Ъ” на авиарынке считают, что этот критерий будет прежде всего давать преимущество «Аэрофлоту», чья «Россия» эксплуатирует половину летающих в РФ SSJ 100 (78 ВС). О поддержке запроса АЭВТ “Ъ” сообщили в S7 и «Уральских авиалиниях».

«Аэрофлот» в обращении в Минтранс (есть у “Ъ”) предложил распространить учет количества рейсов на отечественных самолетах, выполненных одним перевозчиком из группы, и на остальные входящие в ее состав авиакомпании. «Победа» и сам «Аэрофлот» летают только на Boeing и Airbus. «Аэрофлот» также попросил вернуть право на участие компаний в заседаниях МВК «с целью максимально подробных дополнительных обоснований при возникновении спорных вопросов». Еще одна просьба «Аэрофлота» касалась возможности согласовывать с регулярным назначенным перевозчиком все чартерные перевозки на направлении. Эту идею поддерживают S7 и «Уральские авиалинии». «Аэрофлот» от дополнительных комментариев воздержался.

В чартерной AzurAir и «Северном ветре», выполняющем чартерные рейсы, от комментариев отказались. Другие перевозчики “Ъ” не ответили. Но источники “Ъ” в авиакомпаниях опасаются, что проведение заседаний «за закрытыми дверями» поспособствует приоритизации интересов крупнейших перевозчиков, в первую очередь «Аэрофлота», отмечая его аппаратный вес. Прежде комиссия должна была включать не менее восьми участников и заседание признавалось правомочным только в присутствии не менее половины членов. Сейчас эти положения в проекте не прописаны. «В закрытом формате даже на двоих Минтранс и Росавиация могут выбирать "Аэрофлот", который уже перевозит половину всех пассажиров и планирует усиливать гегемонию»,— описывает один из топ-менеджеров небольшой компании.

В Минтрансе “Ъ” заявили, что формулировка «закрытый формат» неверна, отметив, что «необходимость очного присутствия представителей авиакомпании отсутствует». При наличии возражений или несогласия с решением МВК авиакомпания вправе обратиться в Минтранс для получения информации, добавили там. Процедура рассмотрения заявлений авиакомпаний на выполнение международных полетов остается прозрачной и «никаких препятствий для авиакомпаний не создается», подчеркнули в Минтрансе. Критерий использования отечественных самолетов «направлен в первую очередь на стимулирование российских авиакомпаний в части приобретения ВС российского производства». Говорить об использовании этого критерия в качестве приоритизации интересов «Аэрофлота» некорректно, добавили в Минтрансе.

Обязательность стимулирования и поощрения эксплуатантов отечественной техники — непоколебимая позиция правительства, напоминает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Он также добавил, что прозрачная система отбора авиакомпаний «по формуле», с минимизацией человеческого фактора при принятии решений, идет на пользу отрасли.

Еще один собеседник “Ъ” в экспертном сообществе отмечает, что и «Аэрофлот», и другие крупные перевозчики уже обладают «максимально вообразимым количеством допусков» и это распределение всегда было «предметом понятийно-лоббистских договоренностей крупнейших игроков». Вместе с тем, говорит источник “Ъ”, после сокращения доступных для полетов за рубеж самолетов в 2022 году, Росавиация выработала эффективный временный алгоритм выдачи допусков и информации о недовольстве перевозчиков не было. В Минтрансе “Ъ” уточнили, что у группы «Аэрофлот» на сегодня действует 664 допуска, у S7 — 747, у «Уральских авиалиний» — 814.

Айгуль Абдуллина