Допускная способность
Порядок выдачи разрешений на международные полеты изменят
Как выяснил “Ъ”, Минтранс установит новый порядок выдачи допусков для перевозчиков на международные рейсы. Заявки будут приниматься онлайн, их рассмотрение будет проходить без участия авиакомпаний, и одним из факторов будет наличие в парке отечественной техники. Источники “Ъ” в отрасли опасаются, что в результате в первую очередь могут учитываться интересы крупнейших перевозчиков и, в частности, группы «Аэрофлот». Против поощрения эксплуатантов российских самолетов и профильная ассоциация. Но в Минтрансе отмечают, что автоматизация процесса, напротив, повысит прозрачность рассмотрения заявок.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным “Ъ”, Минтранс планирует установить новый порядок выдачи допусков к международным перевозкам с 1 марта 2025 года. Согласно проекту ФАП (федеральные авиационные правила), с которым ознакомился “Ъ”, теперь заявки будут приниматься в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Действующие правила устанавливались до 2027 года, но, как объяснили “Ъ” в Минтрансе, необходимость переиздания приказа обусловлена проведенным «экспериментом по цифровизации госуслуг».
Одно из ключевых изменений — исключение положения о праве перевозчиков присутствовать на заседаниях межведомственной комиссии (МВК) при распределении допусков. По действующему порядку в состав МВК входят представители Минтранса, Росавиации, Минэкономики, Ространснадзора, ФАС и Ростуризма, сотрудники авиакомпаний или «других заинтересованных организаций».
Кроме того, при распределении допуска больше не будет учитываться активность полетов авиакомпании на Дальнем Востоке. А при поступлении двух и более заявок на одно направление поощряться баллами будет перевозчик, который выполняет больше рейсов на отечественных самолетах от 2009 года выпуска.
Против последнего пункта выступила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ; объединяет 23 авиакомпании). В ноябре АЭВТ направила в Минтранс письмо (есть у “Ъ”), в котором попросила исключить данный фактор из перечня критериев, поскольку «авиационная промышленность России не готова обеспечить авиаперевозчиков необходимым количеством современных воздушных судов (ВС)». По словам собеседника “Ъ” в АЭВТ, такое положение дискриминирует авиакомпании, «которые не могут приобрести то, чего нет». Кроме того, он и ряд других собеседников “Ъ” на авиарынке считают, что этот критерий будет прежде всего давать преимущество «Аэрофлоту», чья «Россия» эксплуатирует половину летающих в РФ SSJ 100 (78 ВС). О поддержке запроса АЭВТ “Ъ” сообщили в S7 и «Уральских авиалиниях».
«Аэрофлот» в обращении в Минтранс (есть у “Ъ”) предложил распространить учет количества рейсов на отечественных самолетах, выполненных одним перевозчиком из группы, и на остальные входящие в ее состав авиакомпании. «Победа» и сам «Аэрофлот» летают только на Boeing и Airbus. «Аэрофлот» также попросил вернуть право на участие компаний в заседаниях МВК «с целью максимально подробных дополнительных обоснований при возникновении спорных вопросов». Еще одна просьба «Аэрофлота» касалась возможности согласовывать с регулярным назначенным перевозчиком все чартерные перевозки на направлении. Эту идею поддерживают S7 и «Уральские авиалинии». «Аэрофлот» от дополнительных комментариев воздержался.
В чартерной AzurAir и «Северном ветре», выполняющем чартерные рейсы, от комментариев отказались. Другие перевозчики “Ъ” не ответили. Но источники “Ъ” в авиакомпаниях опасаются, что проведение заседаний «за закрытыми дверями» поспособствует приоритизации интересов крупнейших перевозчиков, в первую очередь «Аэрофлота», отмечая его аппаратный вес. Прежде комиссия должна была включать не менее восьми участников и заседание признавалось правомочным только в присутствии не менее половины членов. Сейчас эти положения в проекте не прописаны. «В закрытом формате даже на двоих Минтранс и Росавиация могут выбирать "Аэрофлот", который уже перевозит половину всех пассажиров и планирует усиливать гегемонию»,— описывает один из топ-менеджеров небольшой компании.
В Минтрансе “Ъ” заявили, что формулировка «закрытый формат» неверна, отметив, что «необходимость очного присутствия представителей авиакомпании отсутствует». При наличии возражений или несогласия с решением МВК авиакомпания вправе обратиться в Минтранс для получения информации, добавили там. Процедура рассмотрения заявлений авиакомпаний на выполнение международных полетов остается прозрачной и «никаких препятствий для авиакомпаний не создается», подчеркнули в Минтрансе. Критерий использования отечественных самолетов «направлен в первую очередь на стимулирование российских авиакомпаний в части приобретения ВС российского производства». Говорить об использовании этого критерия в качестве приоритизации интересов «Аэрофлота» некорректно, добавили в Минтрансе.
Обязательность стимулирования и поощрения эксплуатантов отечественной техники — непоколебимая позиция правительства, напоминает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Он также добавил, что прозрачная система отбора авиакомпаний «по формуле», с минимизацией человеческого фактора при принятии решений, идет на пользу отрасли.
Еще один собеседник “Ъ” в экспертном сообществе отмечает, что и «Аэрофлот», и другие крупные перевозчики уже обладают «максимально вообразимым количеством допусков» и это распределение всегда было «предметом понятийно-лоббистских договоренностей крупнейших игроков». Вместе с тем, говорит источник “Ъ”, после сокращения доступных для полетов за рубеж самолетов в 2022 году, Росавиация выработала эффективный временный алгоритм выдачи допусков и информации о недовольстве перевозчиков не было. В Минтрансе “Ъ” уточнили, что у группы «Аэрофлот» на сегодня действует 664 допуска, у S7 — 747, у «Уральских авиалиний» — 814.