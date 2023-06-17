Итоги ПМЭФ-2023

С 14 по 17 июня прошел 26-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023). В этом году его посетили 17 тыс. представителей 130 стран и территорий. Страной-гостем ПМЭФ стали Объединенные Арабские Эмираты. Заключено более 900 соглашений на сумму 3 трлн 860 млрд руб. Основные сделки и высказывания участников — в подборке «Ъ».

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Что происходило на ПМЭФ-2023 — читайте здесь.

Сделки

«Росатом» и Шри-Ланка договорились о строительстве атомной электростанции, ее мощность может составить до 300 мегаватт.

«Росатом» подписал с Мьянмой меморандум о начале предпроектных работ по строительству в этой стране ветропарков общей мощностью 172 МВт.

«Газпром» подписал соглашение с казахстанской QazaqGaz о транспортировке природного газа из РФ в Узбекистан через территорию Казахстана. Поставки планируется начать в IV квартале 2023 года.

Уралкалий подписал меморандумы с пятью китайскими компаниями о поставках в Китай за три года до 3,5 млн т удобрений.

«Аэрофлот» и венесуэльская авиакомпания Conviasa намерены совместно развивать перевозки между Россией, Венесуэлой и Кубой, они подписали соответствующий меморандум.

Министры энергетики России и Казахстана продлили до конца 2033 года межправительственные договоренности по транзиту российской нефти в Китай с увеличением объемов до 10 млн т.

Китайская национальная химико-инженерная корпорация (CNCEC) присоединилась к реализации совместного с холдингом AEON Романа Троценко проекта по строительству в Волгограде завода метанола мощностью 1 млн тонн в год. Общая планируемая стоимость проекта — более 80 млрд руб.

«Русал» построит в Ленинградской области глиноземный завод мощностью 4,8 млн тонн и глубоководный порт. Весь проект обойдется компании в 400 млрд руб.

ВТБ профинансирует строительство 3-го и 4-го серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 ГК «Росатом» для обслуживания грузопотока в западном и восточном секторе Северного морского пути, сообщил банк по итогам подписания соглашения с госкорпорацией о сотрудничестве в сфере развития СМП. Ледоколы будут строиться на верфях «Балтийского завода».

Лесопромышленный холдинг Segezha Group подписал соглашение с транспортной группой FESCO о совместном развитии логистики на внутренних и экспортных направлениях. Сотрудничество охватит перевозки из Северо-Западного, Центрального, Приволжского и Сибирского регионов России в страны Юго-Восточной Азии, Средиземного моря, Турцию, Индию и Китай.

«Ростелеком» и «Национальная Медиа Группа» (НМГ) объявили об объединении видеосервисов more.tv и Wink под брендом последнего. Стороны учредят для этого совместное предприятие, доля «Ростелекома» в котором составит 70%, НМГ — 30%.

Промсвязьбанк запустит льготное кредитование малого и среднего бизнеса в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Пресс-служба банка сообщила о подписании соглашения с Минэкономразвития РФ.

Российский футбольный союз (РФС) подписал меморандум о сотрудничестве с российским производителем спортивной одежды Jogel. Компания станет новым экипировщиком сборной России по футболу. Контракт Jogel с РФС будет рассчитан на два сезона.

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Заявления

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин выступил на линейной сессии ПМЭФ, где заявил, что бизнес не должны проверять, если он не связан с рисками причинения вреда человеку и окружающей среде. Он также предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период моратория на штрафы. Президент объявил об индексации МРОТ, к 2030 году он должен вырасти вдвое. Кроме того, по его словам, Россия обязана увеличивать расходы на оборону для защиты суверенитета.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил резко против повышения налоговой нагрузки на нефтяную отрасль ради восполнения недополученных в 2023 году нефтегазовых доходов бюджета. Представляя на ПМЭФ-2023 доклад под названием «Содом и Гоморра на энергорынке», Игорь Сечин возложил ответственность за снижение бюджетных доходов на плохие результаты «Газпрома», что не является «поводом перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку». Также «Роснефть» вновь подняла вопрос о либерализации экспорта газа и снижении тарифов на электроэнергию.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун предложил свое посредничество в урегулировании конфликта на Украине. «Наша единственная цель — жить в мире, чтобы осуществлялась реальная интеграция экономики и связей между народами. Все войны приносят собой разрушения, от них проигрывают многие. И поэтому я бы пожелал всему человечеству мира, благосостояния, безопасности»,— сказал он.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что есть риск возврата к плановой экономике. Госпожа Набиуллина поддержала идею приватизации и заявила, что в России есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам страны.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Минцифры и Минпромторг РФ обсуждают запрет на параллельный импорт тяжелого компьютерного оборудования из недружественных стран, у которых есть конкурентные российские аналоги, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев. Также, по его словам, обсуждается запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG, потому что есть китайские аналоги, которые им не уступают.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Глава Минфина Антон Силуанов указал, что основной KPI для него на текущий год — возвращение в страну уехавших пессимистов. Кроме того, по его словам, российские власти не ожидали, что местный бизнес так быстро заместит ушедшие иностранные компании — Россия обеспечила технологический суверенитет и выработала «антитела» к новой экономической ситуации.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что в реальности скидки на российскую нефть для дружественных стран меньше, чем считается, а в дальнейшем будут еще меньше. «Но об этом не надо никому рассказывать. Пусть все думают, что все плохо»,— уточнил он.

Фото: пресс-служба президента РФ

Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что группа ведет переговоры с западными компаниями о «страховом урегулировании» по 47 самолетам, находящимся в операционном лизинге. Также господин Александровский рассказал, что авиакомпания добилась от европейского автоконцерна Airbus возврата предоплаты в размере $199 млн за четыре заказанных в 2007 году самолета А350.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что цена доли в «Яндекс» завышена. По его мнению, если бизнес пытаются продать без предусмотренного законом для выхода иностранных инвесторов дисконта, нужно передать его под контроль Росимущества, как это было сделано с финской Fortum.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что порядка 6 млн человек занятых не получают минимальный размер оплаты труда, а еще 12 млн не имеют трудовых договоров.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Глава ФАС Максим Шаскольский считает неправильным заключать мировое соглашение с металлургическими компаниями из-за роста цен на продукцию. «Поэтому мы работаем над тем, чтобы цены были снижены»,— сказал он.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Основной акционер и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов заявил, что низкие налоги в России подстегивают рост экономики. «Низкий уровень налогов в нашей стране всегда был очень мощным стимулом экономического роста, давайте сохраним этот стимул»,— сказал он.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Зампред правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что портфель юаневых сбережений населения в российских банках в этом году вырастет в два раза и достигнет 88 млрд юаней. «В результате китайская валюта займет четверть в валютных накоплениях клиентов, а по итогам 2024 года ее доля превысит 45%»,— прогнозирует топ-менеджер.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство думает ввести квоты на импорт иностранных семян, кроме того, беспилотники, которыми пользуются сельхозпроизводители, могут допустить к работе на высоте до 150 м. Вице-премьер ожидает продолжения продуктовой дефляции в России летом и в сентябре. Кроме того, по словам госпожи Абрамченко, Россия в 2023 году заключила более 750 сделок на поставки продукции АПК в нацвалютах.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков отметил значительное снижение доли «токсичных» валют в международных расчетах России. «Если на начало 2022 года расчеты по экспорту преимущественно проводились в валютах недружественных стран — это было 87% во всех расчетах (в основном в долларах США и евро), то к концу 2022 года доля токсичных валют в этих расчетах сократилась до 48%. А к маю этого года составила менее 36% и имеет хорошую тенденцию к сокращению»,— рассказал он.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ущерб Калининградской области после запрета транзита через Литву составляет 900-980 млн руб. в месяц.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению. При этом он указал, что выработка электроэнергии не актуальна.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что Москва не поглощает финансы других регионов России, а наоборот, является главным донором среди ее регионов. Он назвал неверным мнение, что Москва «является некой воронкой, которая всасывает все финансы страны и регионов». Кроме того, мэр допустил выход Москвы на рынок заимствований в 2025–2027 годах, поскольку она входит «в фазу супервысоких трат на реновацию». Господин Собянин также сообщил, что в столице началось строительство пятого Московского центрального диаметра.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов прогнозирует, что оборот рынка интернет-торговли в России вырастет более чем на 20% и составит 6,2-6,5 трлн руб. по итогам 2023 года.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Рекламный рынок России покажет рекордный рост по итогам первой половины 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что магистратура не выполняет свое предназначение в вузах. Он считает, что ей нужны серьезные преобразования: в новой системе высшего образования магистратура будет присутствовать не по всем направлениям, а поступать в нее смогут все выпускники базового уровня, а не только бакалавры.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На вечеринке «Русской медиагруппы» было объявлено, что ее владелец Владимир Киселев будет платить по одному млн руб. тому, кто подобьет танк Leopard 2, и по 700 тыс. руб. за Leopard 1. Также платить за подбитые танки хотят певцы Григорий Лепс и Николай Басков.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ЛДПР показала участникам ПМЭФ пилотную версию нейросети «Жириновский». По мере обучения искусственный интеллект начнет помогать партийцам трудиться на благо страны и народа, заверили либерал-демократы.

АвтоВАЗ выбрал название для новой линейки машин на базе платформы CMF-B, полученной «в наследство» от бывшего акционера Renault,— Lada Iskra.

О том, как прошли первый, второй и третий дни ПМЭФ-2023,— в материалах «Ъ».