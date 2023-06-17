Итоги ПМЭФ-2023

С 14 по 17 июня прошел 26-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023). В этом году его посетили 17 тыс. представителей 130 стран и территорий. Страной-гостем ПМЭФ стали Объединенные Арабские Эмираты. Заключено более 900 соглашений на сумму 3 трлн 860 млрд руб. Основные сделки и высказывания участников — в подборке «Ъ».
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Что происходило на ПМЭФ-2023 — читайте здесь.
Сделки
«Росатом» и Шри-Ланка договорились о строительстве атомной электростанции, ее мощность может составить до 300 мегаватт.
«Росатом» подписал с Мьянмой меморандум о начале предпроектных работ по строительству в этой стране ветропарков общей мощностью 172 МВт.
«Газпром» подписал соглашение с казахстанской QazaqGaz о транспортировке природного газа из РФ в Узбекистан через территорию Казахстана. Поставки планируется начать в IV квартале 2023 года.
Уралкалий подписал меморандумы с пятью китайскими компаниями о поставках в Китай за три года до 3,5 млн т удобрений.
«Аэрофлот» и венесуэльская авиакомпания Conviasa намерены совместно развивать перевозки между Россией, Венесуэлой и Кубой, они подписали соответствующий меморандум.
Министры энергетики России и Казахстана продлили до конца 2033 года межправительственные договоренности по транзиту российской нефти в Китай с увеличением объемов до 10 млн т.
Китайская национальная химико-инженерная корпорация (CNCEC) присоединилась к реализации совместного с холдингом AEON Романа Троценко проекта по строительству в Волгограде завода метанола мощностью 1 млн тонн в год. Общая планируемая стоимость проекта — более 80 млрд руб.
«Русал» построит в Ленинградской области глиноземный завод мощностью 4,8 млн тонн и глубоководный порт. Весь проект обойдется компании в 400 млрд руб.
ВТБ профинансирует строительство 3-го и 4-го серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 ГК «Росатом» для обслуживания грузопотока в западном и восточном секторе Северного морского пути, сообщил банк по итогам подписания соглашения с госкорпорацией о сотрудничестве в сфере развития СМП. Ледоколы будут строиться на верфях «Балтийского завода».
Лесопромышленный холдинг Segezha Group подписал соглашение с транспортной группой FESCO о совместном развитии логистики на внутренних и экспортных направлениях. Сотрудничество охватит перевозки из Северо-Западного, Центрального, Приволжского и Сибирского регионов России в страны Юго-Восточной Азии, Средиземного моря, Турцию, Индию и Китай.
«Ростелеком» и «Национальная Медиа Группа» (НМГ) объявили об объединении видеосервисов more.tv и Wink под брендом последнего. Стороны учредят для этого совместное предприятие, доля «Ростелекома» в котором составит 70%, НМГ — 30%.
Промсвязьбанк запустит льготное кредитование малого и среднего бизнеса в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Пресс-служба банка сообщила о подписании соглашения с Минэкономразвития РФ.
Российский футбольный союз (РФС) подписал меморандум о сотрудничестве с российским производителем спортивной одежды Jogel. Компания станет новым экипировщиком сборной России по футболу. Контракт Jogel с РФС будет рассчитан на два сезона.
Заявления
Президент России Владимир Путин выступил на линейной сессии ПМЭФ, где заявил, что бизнес не должны проверять, если он не связан с рисками причинения вреда человеку и окружающей среде. Он также предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период моратория на штрафы. Президент объявил об индексации МРОТ, к 2030 году он должен вырасти вдвое. Кроме того, по его словам, Россия обязана увеличивать расходы на оборону для защиты суверенитета.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил резко против повышения налоговой нагрузки на нефтяную отрасль ради восполнения недополученных в 2023 году нефтегазовых доходов бюджета. Представляя на ПМЭФ-2023 доклад под названием «Содом и Гоморра на энергорынке», Игорь Сечин возложил ответственность за снижение бюджетных доходов на плохие результаты «Газпрома», что не является «поводом перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку». Также «Роснефть» вновь подняла вопрос о либерализации экспорта газа и снижении тарифов на электроэнергию.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун предложил свое посредничество в урегулировании конфликта на Украине. «Наша единственная цель — жить в мире, чтобы осуществлялась реальная интеграция экономики и связей между народами. Все войны приносят собой разрушения, от них проигрывают многие. И поэтому я бы пожелал всему человечеству мира, благосостояния, безопасности»,— сказал он.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что есть риск возврата к плановой экономике. Госпожа Набиуллина поддержала идею приватизации и заявила, что в России есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам страны.
Минцифры и Минпромторг РФ обсуждают запрет на параллельный импорт тяжелого компьютерного оборудования из недружественных стран, у которых есть конкурентные российские аналоги, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев. Также, по его словам, обсуждается запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG, потому что есть китайские аналоги, которые им не уступают.
Глава Минфина Антон Силуанов указал, что основной KPI для него на текущий год — возвращение в страну уехавших пессимистов. Кроме того, по его словам, российские власти не ожидали, что местный бизнес так быстро заместит ушедшие иностранные компании — Россия обеспечила технологический суверенитет и выработала «антитела» к новой экономической ситуации.
Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что в реальности скидки на российскую нефть для дружественных стран меньше, чем считается, а в дальнейшем будут еще меньше. «Но об этом не надо никому рассказывать. Пусть все думают, что все плохо»,— уточнил он.
Набиуллина, Силуанов, Решетников и Орешкин на ПМЭФ обсудили пределы участия бюджета в поддержке экономики
Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что группа ведет переговоры с западными компаниями о «страховом урегулировании» по 47 самолетам, находящимся в операционном лизинге. Также господин Александровский рассказал, что авиакомпания добилась от европейского автоконцерна Airbus возврата предоплаты в размере $199 млн за четыре заказанных в 2007 году самолета А350.
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что цена доли в «Яндекс» завышена. По его мнению, если бизнес пытаются продать без предусмотренного законом для выхода иностранных инвесторов дисконта, нужно передать его под контроль Росимущества, как это было сделано с финской Fortum.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что порядка 6 млн человек занятых не получают минимальный размер оплаты труда, а еще 12 млн не имеют трудовых договоров.
Глава ФАС Максим Шаскольский считает неправильным заключать мировое соглашение с металлургическими компаниями из-за роста цен на продукцию. «Поэтому мы работаем над тем, чтобы цены были снижены»,— сказал он.
Основной акционер и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов заявил, что низкие налоги в России подстегивают рост экономики. «Низкий уровень налогов в нашей стране всегда был очень мощным стимулом экономического роста, давайте сохраним этот стимул»,— сказал он.
Зампред правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что портфель юаневых сбережений населения в российских банках в этом году вырастет в два раза и достигнет 88 млрд юаней. «В результате китайская валюта займет четверть в валютных накоплениях клиентов, а по итогам 2024 года ее доля превысит 45%»,— прогнозирует топ-менеджер.
Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство думает ввести квоты на импорт иностранных семян, кроме того, беспилотники, которыми пользуются сельхозпроизводители, могут допустить к работе на высоте до 150 м. Вице-премьер ожидает продолжения продуктовой дефляции в России летом и в сентябре. Кроме того, по словам госпожи Абрамченко, Россия в 2023 году заключила более 750 сделок на поставки продукции АПК в нацвалютах.
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков отметил значительное снижение доли «токсичных» валют в международных расчетах России. «Если на начало 2022 года расчеты по экспорту преимущественно проводились в валютах недружественных стран — это было 87% во всех расчетах (в основном в долларах США и евро), то к концу 2022 года доля токсичных валют в этих расчетах сократилась до 48%. А к маю этого года составила менее 36% и имеет хорошую тенденцию к сокращению»,— рассказал он.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ущерб Калининградской области после запрета транзита через Литву составляет 900-980 млн руб. в месяц.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению. При этом он указал, что выработка электроэнергии не актуальна.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что Москва не поглощает финансы других регионов России, а наоборот, является главным донором среди ее регионов. Он назвал неверным мнение, что Москва «является некой воронкой, которая всасывает все финансы страны и регионов». Кроме того, мэр допустил выход Москвы на рынок заимствований в 2025–2027 годах, поскольку она входит «в фазу супервысоких трат на реновацию». Господин Собянин также сообщил, что в столице началось строительство пятого Московского центрального диаметра.
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов прогнозирует, что оборот рынка интернет-торговли в России вырастет более чем на 20% и составит 6,2-6,5 трлн руб. по итогам 2023 года.
Рекламный рынок России покажет рекордный рост по итогам первой половины 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что магистратура не выполняет свое предназначение в вузах. Он считает, что ей нужны серьезные преобразования: в новой системе высшего образования магистратура будет присутствовать не по всем направлениям, а поступать в нее смогут все выпускники базового уровня, а не только бакалавры.
На вечеринке «Русской медиагруппы» было объявлено, что ее владелец Владимир Киселев будет платить по одному млн руб. тому, кто подобьет танк Leopard 2, и по 700 тыс. руб. за Leopard 1. Также платить за подбитые танки хотят певцы Григорий Лепс и Николай Басков.
ЛДПР показала участникам ПМЭФ пилотную версию нейросети «Жириновский». По мере обучения искусственный интеллект начнет помогать партийцам трудиться на благо страны и народа, заверили либерал-демократы.
АвтоВАЗ выбрал название для новой линейки машин на базе платформы CMF-B, полученной «в наследство» от бывшего акционера Renault,— Lada Iskra.
О том, как прошли первый, второй и третий дни ПМЭФ-2023,— в материалах «Ъ».