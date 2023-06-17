Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Итоги ПМЭФ-2023

С 14 по 17 июня прошел 26-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023). В этом году его посетили 17 тыс. представителей 130 стран и территорий. Страной-гостем ПМЭФ стали Объединенные Арабские Эмираты. Заключено более 900 соглашений на сумму 3 трлн 860 млрд руб. Основные сделки и высказывания участников — в подборке «Ъ».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Что происходило на ПМЭФ-2023 — читайте здесь.

Сделки

«Росатом» и Шри-Ланка договорились о строительстве атомной электростанции, ее мощность может составить до 300 мегаватт.

«Росатом» подписал с Мьянмой меморандум о начале предпроектных работ по строительству в этой стране ветропарков общей мощностью 172 МВт.

«Газпром» подписал соглашение с казахстанской QazaqGaz о транспортировке природного газа из РФ в Узбекистан через территорию Казахстана. Поставки планируется начать в IV квартале 2023 года.

Уралкалий подписал меморандумы с пятью китайскими компаниями о поставках в Китай за три года до 3,5 млн т удобрений.

«Аэрофлот» и венесуэльская авиакомпания Conviasa намерены совместно развивать перевозки между Россией, Венесуэлой и Кубой, они подписали соответствующий меморандум.

Министры энергетики России и Казахстана продлили до конца 2033 года межправительственные договоренности по транзиту российской нефти в Китай с увеличением объемов до 10 млн т.

Китайская национальная химико-инженерная корпорация (CNCEC) присоединилась к реализации совместного с холдингом AEON Романа Троценко проекта по строительству в Волгограде завода метанола мощностью 1 млн тонн в год. Общая планируемая стоимость проекта — более 80 млрд руб.

«Русал» построит в Ленинградской области глиноземный завод мощностью 4,8 млн тонн и глубоководный порт. Весь проект обойдется компании в 400 млрд руб.

ВТБ профинансирует строительство 3-го и 4-го серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 ГК «Росатом» для обслуживания грузопотока в западном и восточном секторе Северного морского пути, сообщил банк по итогам подписания соглашения с госкорпорацией о сотрудничестве в сфере развития СМП. Ледоколы будут строиться на верфях «Балтийского завода».

Лесопромышленный холдинг Segezha Group подписал соглашение с транспортной группой FESCO о совместном развитии логистики на внутренних и экспортных направлениях. Сотрудничество охватит перевозки из Северо-Западного, Центрального, Приволжского и Сибирского регионов России в страны Юго-Восточной Азии, Средиземного моря, Турцию, Индию и Китай.

«Ростелеком» и «Национальная Медиа Группа» (НМГ) объявили об объединении видеосервисов more.tv и Wink под брендом последнего. Стороны учредят для этого совместное предприятие, доля «Ростелекома» в котором составит 70%, НМГ — 30%.

Промсвязьбанк запустит льготное кредитование малого и среднего бизнеса в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Пресс-служба банка сообщила о подписании соглашения с Минэкономразвития РФ.

Российский футбольный союз (РФС) подписал меморандум о сотрудничестве с российским производителем спортивной одежды Jogel. Компания станет новым экипировщиком сборной России по футболу. Контракт Jogel с РФС будет рассчитан на два сезона.

Заявления

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин выступил на линейной сессии ПМЭФ, где заявил, что бизнес не должны проверять, если он не связан с рисками причинения вреда человеку и окружающей среде. Он также предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период моратория на штрафы. Президент объявил об индексации МРОТ, к 2030 году он должен вырасти вдвое. Кроме того, по его словам, Россия обязана увеличивать расходы на оборону для защиты суверенитета.

Выступление Путина на ПМЭФ-2023. Главное

Читать далее

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил резко против повышения налоговой нагрузки на нефтяную отрасль ради восполнения недополученных в 2023 году нефтегазовых доходов бюджета. Представляя на ПМЭФ-2023 доклад под названием «Содом и Гоморра на энергорынке», Игорь Сечин возложил ответственность за снижение бюджетных доходов на плохие результаты «Газпрома», что не является «поводом перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку». Также «Роснефть» вновь подняла вопрос о либерализации экспорта газа и снижении тарифов на электроэнергию.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун предложил свое посредничество в урегулировании конфликта на Украине. «Наша единственная цель — жить в мире, чтобы осуществлялась реальная интеграция экономики и связей между народами. Все войны приносят собой разрушения, от них проигрывают многие. И поэтому я бы пожелал всему человечеству мира, благосостояния, безопасности»,— сказал он.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что есть риск возврата к плановой экономике. Госпожа Набиуллина поддержала идею приватизации и заявила, что в России есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам страны.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Минцифры и Минпромторг РФ обсуждают запрет на параллельный импорт тяжелого компьютерного оборудования из недружественных стран, у которых есть конкурентные российские аналоги, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев. Также, по его словам, обсуждается запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG, потому что есть китайские аналоги, которые им не уступают.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Глава Минфина Антон Силуанов указал, что основной KPI для него на текущий год — возвращение в страну уехавших пессимистов. Кроме того, по его словам, российские власти не ожидали, что местный бизнес так быстро заместит ушедшие иностранные компании — Россия обеспечила технологический суверенитет и выработала «антитела» к новой экономической ситуации.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что в реальности скидки на российскую нефть для дружественных стран меньше, чем считается, а в дальнейшем будут еще меньше. «Но об этом не надо никому рассказывать. Пусть все думают, что все плохо»,— уточнил он.

Набиуллина, Силуанов, Решетников и Орешкин на ПМЭФ обсудили пределы участия бюджета в поддержке экономики

Читать далее

Фото: пресс-служба президента РФ

Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что группа ведет переговоры с западными компаниями о «страховом урегулировании» по 47 самолетам, находящимся в операционном лизинге. Также господин Александровский рассказал, что авиакомпания добилась от европейского автоконцерна Airbus возврата предоплаты в размере $199 млн за четыре заказанных в 2007 году самолета А350.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что цена доли в «Яндекс» завышена. По его мнению, если бизнес пытаются продать без предусмотренного законом для выхода иностранных инвесторов дисконта, нужно передать его под контроль Росимущества, как это было сделано с финской Fortum.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что порядка 6 млн человек занятых не получают минимальный размер оплаты труда, а еще 12 млн не имеют трудовых договоров.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Глава ФАС Максим Шаскольский считает неправильным заключать мировое соглашение с металлургическими компаниями из-за роста цен на продукцию. «Поэтому мы работаем над тем, чтобы цены были снижены»,— сказал он.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Основной акционер и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов заявил, что низкие налоги в России подстегивают рост экономики. «Низкий уровень налогов в нашей стране всегда был очень мощным стимулом экономического роста, давайте сохраним этот стимул»,— сказал он.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Зампред правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что портфель юаневых сбережений населения в российских банках в этом году вырастет в два раза и достигнет 88 млрд юаней. «В результате китайская валюта займет четверть в валютных накоплениях клиентов, а по итогам 2024 года ее доля превысит 45%»,— прогнозирует топ-менеджер.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство думает ввести квоты на импорт иностранных семян, кроме того, беспилотники, которыми пользуются сельхозпроизводители, могут допустить к работе на высоте до 150 м. Вице-премьер ожидает продолжения продуктовой дефляции в России летом и в сентябре. Кроме того, по словам госпожи Абрамченко, Россия в 2023 году заключила более 750 сделок на поставки продукции АПК в нацвалютах.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков отметил значительное снижение доли «токсичных» валют в международных расчетах России. «Если на начало 2022 года расчеты по экспорту преимущественно проводились в валютах недружественных стран — это было 87% во всех расчетах (в основном в долларах США и евро), то к концу 2022 года доля токсичных валют в этих расчетах сократилась до 48%. А к маю этого года составила менее 36% и имеет хорошую тенденцию к сокращению»,— рассказал он.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ущерб Калининградской области после запрета транзита через Литву составляет 900-980 млн руб. в месяц.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению. При этом он указал, что выработка электроэнергии не актуальна.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что Москва не поглощает финансы других регионов России, а наоборот, является главным донором среди ее регионов. Он назвал неверным мнение, что Москва «является некой воронкой, которая всасывает все финансы страны и регионов». Кроме того, мэр допустил выход Москвы на рынок заимствований в 2025–2027 годах, поскольку она входит «в фазу супервысоких трат на реновацию». Господин Собянин также сообщил, что в столице началось строительство пятого Московского центрального диаметра.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов прогнозирует, что оборот рынка интернет-торговли в России вырастет более чем на 20% и составит 6,2-6,5 трлн руб. по итогам 2023 года.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Рекламный рынок России покажет рекордный рост по итогам первой половины 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что магистратура не выполняет свое предназначение в вузах. Он считает, что ей нужны серьезные преобразования: в новой системе высшего образования магистратура будет присутствовать не по всем направлениям, а поступать в нее смогут все выпускники базового уровня, а не только бакалавры.

Фальков, Ливанов и Фурсенко обсудили перспективы образовательной реформы на ПМЭФ

Читать далее

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На вечеринке «Русской медиагруппы» было объявлено, что ее владелец Владимир Киселев будет платить по одному млн руб. тому, кто подобьет танк Leopard 2, и по 700 тыс. руб. за Leopard 1. Также платить за подбитые танки хотят певцы Григорий Лепс и Николай Басков.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ЛДПР показала участникам ПМЭФ пилотную версию нейросети «Жириновский». По мере обучения искусственный интеллект начнет помогать партийцам трудиться на благо страны и народа, заверили либерал-демократы.

АвтоВАЗ выбрал название для новой линейки машин на базе платформы CMF-B, полученной «в наследство» от бывшего акционера Renault,— Lada Iskra.

О том, как прошли первый, второй и третий дни ПМЭФ-2023,— в материалах «Ъ».

Фотогалерея

ПМЭФ–2023

Предыдущая фотография
Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ

Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на форуме

Генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на форуме

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Гроссмейстер, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин (слева) и первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков

Гроссмейстер, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин (слева) и первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты Антон Котяков

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты Антон Котяков

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Министр спорта России Олег Матыцин на форуме

Министр спорта России Олег Матыцин на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Президент, председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин

Президент, председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре)

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко на пленарном заседании «На пути к переработке: от отходов к ресурсам»

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко на пленарном заседании «На пути к переработке: от отходов к ресурсам»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин на сессии «100 лет контрольно-ревизионным органам министерства финансов Российской Федерации: диалог о будущем»

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин на сессии «100 лет контрольно-ревизионным органам министерства финансов Российской Федерации: диалог о будущем»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Министр экономического развития России Максим Решетников на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Министр экономического развития России Максим Решетников на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Помощник президента России Максим Орешкин на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Помощник президента России Максим Орешкин на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Министр финансов Антон Силуанов на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Министр финансов Антон Силуанов на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на форуме

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин на форуме

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин на форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров на форуме

Певец Филипп Киркоров на форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» «Новая мировая экономика — не глобальная, но взаимосвязанная»

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» «Новая мировая экономика — не глобальная, но взаимосвязанная»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: гендиректор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и помощник президента России Игорь Левитин перед началом сессии «Развитие экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора &quot;Север — Юг&quot;: автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозок»

Слева направо: гендиректор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и помощник президента России Игорь Левитин перед началом сессии «Развитие экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора "Север — Юг": автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозок»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров перед началом сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров перед началом сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Заместитель председателя кабмина-глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко на сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Заместитель председателя кабмина-глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко на сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, министр экономического развития России Максим Решетников и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов на сессии «Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях»

Слева направо: президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, министр экономического развития России Максим Решетников и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов на сессии «Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Философ и политолог Александр Дугин на сессии «Горизонт-2040: Россия на карте мира»

Философ и политолог Александр Дугин на сессии «Горизонт-2040: Россия на карте мира»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на сессии «Северный морской путь: новые вызовы»

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на сессии «Северный морской путь: новые вызовы»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф на форуме

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Бизнесмен Виктор Бут на форуме

Бизнесмен Виктор Бут на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Презентация российского внедорожника Aurus Komendant. Стоимость авто начинается от 33,7 млн руб.

Презентация российского внедорожника Aurus Komendant. Стоимость авто начинается от 33,7 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участники делегации из Объединенных Арабских Эмиратов

Участники делегации из Объединенных Арабских Эмиратов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участницы ПМЭФ-2023

Участницы ПМЭФ-2023

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сотрудники полиции около выставочного центра «Экспофорум»

Сотрудники полиции около выставочного центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Тверской области Игорь Руденя (слева) и председатель комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин (второй слева) на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Губернатор Тверской области Игорь Руденя (слева) и председатель комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин (второй слева) на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гостья форума фотографирует участников пленарной сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Гостья форума фотографирует участников пленарной сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин за рулем вездехода «Тактик» — главного экспоната стенда Псковской области

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин за рулем вездехода «Тактик» — главного экспоната стенда Псковской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Вездеход «Тактик» на стенде Псковской области

Вездеход «Тактик» на стенде Псковской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Презентация автомобиля Aurus Komendant

Презентация автомобиля Aurus Komendant

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Страной-гостем ПМЭФ-2023 стали Объединенные Арабские Эмираты

Страной-гостем ПМЭФ-2023 стали Объединенные Арабские Эмираты

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Беспилотный комплекс БАС-200 производства «Вертолетов России»

Беспилотный комплекс БАС-200 производства «Вертолетов России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Одна из муз российского экспорта, показанных в рамках ПМЭФ на стенде «Сделано в России»

Одна из муз российского экспорта, показанных в рамках ПМЭФ на стенде «Сделано в России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участие в форуме подтвердили 17 тыс. человек из 130 стран и территорий

Участие в форуме подтвердили 17 тыс. человек из 130 стран и территорий

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Гость форума на фоне одного из стендов форума

Гость форума на фоне одного из стендов форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Инсталляция художника-скульптора Лао Яна и художника-постановщика Ярославы Карпуниной по мотивам «Девочки с персиками» Валентина Серова

Инсталляция художника-скульптора Лао Яна и художника-постановщика Ярославы Карпуниной по мотивам «Девочки с персиками» Валентина Серова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

ПМЭФ-2023 проходит на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

ПМЭФ-2023 проходит на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Стенд с беспилотными устройствами

Стенд с беспилотными устройствами

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участница ПМЭФ-2023

Участница ПМЭФ-2023

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Посетители форума

Посетители форума

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 52

Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Гроссмейстер, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин (слева) и первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты Антон Котяков

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Министр спорта России Олег Матыцин на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Президент, председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко на пленарном заседании «На пути к переработке: от отходов к ресурсам»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин на сессии «100 лет контрольно-ревизионным органам министерства финансов Российской Федерации: диалог о будущем»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Министр экономического развития России Максим Решетников на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Помощник президента России Максим Орешкин на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Министр финансов Антон Силуанов на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин на форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров на форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» «Новая мировая экономика — не глобальная, но взаимосвязанная»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: гендиректор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и помощник президента России Игорь Левитин перед началом сессии «Развитие экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора "Север — Юг": автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозок»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров перед началом сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Заместитель председателя кабмина-глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко на сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, министр экономического развития России Максим Решетников и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов на сессии «Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Философ и политолог Александр Дугин на сессии «Горизонт-2040: Россия на карте мира»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на сессии «Северный морской путь: новые вызовы»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Бизнесмен Виктор Бут на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Презентация российского внедорожника Aurus Komendant. Стоимость авто начинается от 33,7 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участники делегации из Объединенных Арабских Эмиратов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участницы ПМЭФ-2023

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сотрудники полиции около выставочного центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Тверской области Игорь Руденя (слева) и председатель комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин (второй слева) на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гостья форума фотографирует участников пленарной сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин за рулем вездехода «Тактик» — главного экспоната стенда Псковской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Вездеход «Тактик» на стенде Псковской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Презентация автомобиля Aurus Komendant

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Страной-гостем ПМЭФ-2023 стали Объединенные Арабские Эмираты

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Беспилотный комплекс БАС-200 производства «Вертолетов России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Одна из муз российского экспорта, показанных в рамках ПМЭФ на стенде «Сделано в России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участие в форуме подтвердили 17 тыс. человек из 130 стран и территорий

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Гость форума на фоне одного из стендов форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Инсталляция художника-скульптора Лао Яна и художника-постановщика Ярославы Карпуниной по мотивам «Девочки с персиками» Валентина Серова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

ПМЭФ-2023 проходит на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Стенд с беспилотными устройствами

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участница ПМЭФ-2023

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Посетители форума

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Смотреть

Темы:

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...