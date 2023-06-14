Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению. При этом он указал, что выработка электроэнергии не актуальна.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Как только выровняется вода, мы проведем замеры. Плотина на Каховской ГЭС восстановлению подлежит»,— сказал господин Сальдо на Петербургском международном экономического форума (цитата по ТАСС). Других деталей он не привел.

Плотина Каховской ГЭС разрушилась 6 июня. «Укргидроэнерго» сообщала, что станция не подлежит восстановлению. Глава компании Игорь Сирота сказал, что необходимо отстраивать новую ГЭС, строительство займет не менее пяти лет. По информации компании, разрушены также машинный зал ГЭС и оборудование в нем.