Абрамченко: власти могут разрешить полеты агродронов на высоте до 150 м

Беспилотники, которыми пользуются сельхозпроизводители, могут допустить к работе на высоте до 150 м, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, этот вариант обсуждается сейчас с Минтрансом.

Она уточнила, что «если с Минтрансом удастся договориться, то использование БПЛА будет продолжено». «Я думаю, что мы сможем найти компромиссное решение»,— сказала госпожа Абрамченко в интервью «РИА Новости» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Сейчас использование беспилотников запрещено более чем в 60 российских регионах. Поводом для введения ограничений стали попытки атак на российские регионы с помощью дронов. В частности, 30 мая была совершена атака с помощью БПЛА на Москву. Минобороны сообщало, что в атаке участвовало восемь украинских беспилотников, пять из них сбили системы ПВО в Подмосковье.

СКР возбудил дело по ст. 205 УК РФ (теракт).

Подробности — в материале «Ъ» «Ложные цели».

Лаура Кеффер