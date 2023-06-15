Адаптация должна быть экономной

Первый день деловой программы ПМЭФ обнаружил наметившийся консенсус финансовых и экономических чиновников РФ в дискуссии о пределах участия бюджета в поддержке экономики — снижение доходов подталкивает власти к симметричному сокращению расходов и их приоритизации. Возможности оптимизации трат на помощь бизнесу оцениваются в 10–15%. Действующая фронтальная поддержка бизнеса неэффективна — расходы должны концентрироваться на приоритетных направлениях развития и структурной трансформации экономики. Однако согласия в выборе приоритетов и распределении средств пока нет, даже попытки государства управлять структурной перестройкой при принятии решений о финансировании конкретных проектов могут поставить под риск частную инициативу и эффективность предприятий, предупреждают в ЦБ. Пока ключевые программы трансформации экономики опираются на госфинансирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экономические власти не видят в нынешней ситуации альтернатив экономии и точной фокусировке госрасходов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Экономические власти не видят в нынешней ситуации альтернатив экономии и точной фокусировке госрасходов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Тон первого дня Петербургского международного экономического форума задала макроэкономическая сессия с участием председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, глав Минфина и Минэкономки Антона Силуанова и Максима Решетникова и помощника президента по экономическим вопросам Максима Орешкина, открывших деловую программу форума.

После многочисленных споров о стимулирующей или стабилизирующей экономику функции бюджета экономические и финансовые власти пришли к согласию о необходимости сокращать госвливания в экономику.

Впрочем, консенсус объясняется де-факто отсутствием альтернатив из-за сокращающихся доходов бюджета под влиянием санкций. В условиях изобилия прежняя модель фронтальной поддержки экономики могла бы сохраняться и дальше. Так, Максим Решетников назвал бюджетные вливания ключевым фактором адаптации экономики. Теперь же приходится выбирать между сокращением расходов и повышением налогов. «Надо решиться либо на то, либо на другое, иначе не бывает»,— заявила Эльвира Набиуллина.

Несмотря на уже планируемые изъятия в бюджет сверхприбылей крупного бизнеса, системно выбор пал на оптимизацию и приоритизацию госрасходов. Многие траты «сто лет не пересматривались», заметил Антон Силуанов. Преимущественно речь шла о сокращении вливаний в поддержку бизнеса — фронтальная (адресованная всем) поддержка неэффективна, предприниматели предпочитают льготы частному кредиту и не стремятся к росту конкурентоспособности и производительности. Единого мнения о принципах сокращения расходов пока нет.

В Минэкономики видят два пути: жесткий, с отказом от неэффективных программ, или помягче, за счет пропорционального сокращения всех расходов, но правительство может выбрать и «гибридный» режим.

В ЦБ же фронтальное сокращение расходов считают худшим с точки зрения экономики.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов позже пояснил логику приоритизации расходов: «Среди экспортеров надо поддерживать тех, кто осваивает новые коридоры, выходит на новые рынки, тех, кто оказался в трудной ситуации. Среди МСП — прежде всего тех, кто входит в новые производственные цепочки, замещая импортеров, стартапы». За счет такой точечной оптимизации расходов там, где это менее чувствительно или неэффективно, возможно сократить около 10–15%, полагает он.

Впрочем, сам подход к определению приоритетов развития экономики также небезупречен «Мы путаем активность государства в условиях кризиса, которая должна быть, с тем, что мы хотим постоянно управлять экономикой. И вот этот соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу... Государству достаточно у себя сконцентрировать право принимать решения, какое производство и какие проекты нужно развивать и куда направлять финансовые ресурсы вместо частной инициативы»,— предостерегла госпожа Набиуллина. Новые же программы поддержки структурной перестройки экономики, несмотря на механизмы стимулирования частной инициативы, во многом опираются на госфинансирование (силами бюджета или госкомпаний) — риски реализации крупных проектов в условиях неопределенности компании брать не готовы. При этом бизнес издержки господдержки признает: офсетные контракты, обеспечивающие долгосрочный спрос на продукцию одних компаний, означают барьеры для входа на рынок других, привел в четверг пример глава РСПП Александр Шохин. По его словам, предстоит еще найти баланс между поддержкой и обеспечением конкуренции.

Диана Галиева