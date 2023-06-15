Адаптация должна быть экономной

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Коммерсантъ FM
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Власти признали: в ее финансировании придется расставлять приоритеты

Первый день деловой программы ПМЭФ обнаружил наметившийся консенсус финансовых и экономических чиновников РФ в дискуссии о пределах участия бюджета в поддержке экономики — снижение доходов подталкивает власти к симметричному сокращению расходов и их приоритизации. Возможности оптимизации трат на помощь бизнесу оцениваются в 10–15%. Действующая фронтальная поддержка бизнеса неэффективна — расходы должны концентрироваться на приоритетных направлениях развития и структурной трансформации экономики. Однако согласия в выборе приоритетов и распределении средств пока нет, даже попытки государства управлять структурной перестройкой при принятии решений о финансировании конкретных проектов могут поставить под риск частную инициативу и эффективность предприятий, предупреждают в ЦБ. Пока ключевые программы трансформации экономики опираются на госфинансирование.

Экономические власти не видят в нынешней ситуации альтернатив экономии и точной фокусировке госрасходов

Экономические власти не видят в нынешней ситуации альтернатив экономии и точной фокусировке госрасходов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Экономические власти не видят в нынешней ситуации альтернатив экономии и точной фокусировке госрасходов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Тон первого дня Петербургского международного экономического форума задала макроэкономическая сессия с участием председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, глав Минфина и Минэкономки Антона Силуанова и Максима Решетникова и помощника президента по экономическим вопросам Максима Орешкина, открывших деловую программу форума.

После многочисленных споров о стимулирующей или стабилизирующей экономику функции бюджета экономические и финансовые власти пришли к согласию о необходимости сокращать госвливания в экономику.

Впрочем, консенсус объясняется де-факто отсутствием альтернатив из-за сокращающихся доходов бюджета под влиянием санкций. В условиях изобилия прежняя модель фронтальной поддержки экономики могла бы сохраняться и дальше. Так, Максим Решетников назвал бюджетные вливания ключевым фактором адаптации экономики. Теперь же приходится выбирать между сокращением расходов и повышением налогов. «Надо решиться либо на то, либо на другое, иначе не бывает»,— заявила Эльвира Набиуллина.

ПМЭФ-2023. День второй. Главное

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Несмотря на уже планируемые изъятия в бюджет сверхприбылей крупного бизнеса, системно выбор пал на оптимизацию и приоритизацию госрасходов. Многие траты «сто лет не пересматривались», заметил Антон Силуанов. Преимущественно речь шла о сокращении вливаний в поддержку бизнеса — фронтальная (адресованная всем) поддержка неэффективна, предприниматели предпочитают льготы частному кредиту и не стремятся к росту конкурентоспособности и производительности. Единого мнения о принципах сокращения расходов пока нет.

В Минэкономики видят два пути: жесткий, с отказом от неэффективных программ, или помягче, за счет пропорционального сокращения всех расходов, но правительство может выбрать и «гибридный» режим.

В ЦБ же фронтальное сокращение расходов считают худшим с точки зрения экономики.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов позже пояснил логику приоритизации расходов: «Среди экспортеров надо поддерживать тех, кто осваивает новые коридоры, выходит на новые рынки, тех, кто оказался в трудной ситуации. Среди МСП — прежде всего тех, кто входит в новые производственные цепочки, замещая импортеров, стартапы». За счет такой точечной оптимизации расходов там, где это менее чувствительно или неэффективно, возможно сократить около 10–15%, полагает он.

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Впрочем, сам подход к определению приоритетов развития экономики также небезупречен «Мы путаем активность государства в условиях кризиса, которая должна быть, с тем, что мы хотим постоянно управлять экономикой. И вот этот соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу... Государству достаточно у себя сконцентрировать право принимать решения, какое производство и какие проекты нужно развивать и куда направлять финансовые ресурсы вместо частной инициативы»,— предостерегла госпожа Набиуллина. Новые же программы поддержки структурной перестройки экономики, несмотря на механизмы стимулирования частной инициативы, во многом опираются на госфинансирование (силами бюджета или госкомпаний) — риски реализации крупных проектов в условиях неопределенности компании брать не готовы. При этом бизнес издержки господдержки признает: офсетные контракты, обеспечивающие долгосрочный спрос на продукцию одних компаний, означают барьеры для входа на рынок других, привел в четверг пример глава РСПП Александр Шохин. По его словам, предстоит еще найти баланс между поддержкой и обеспечением конкуренции.

Диана Галиева

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Презентация российского внедорожника Aurus Komendant. Стоимость авто начинается от 33,7 млн руб.

Презентация российского внедорожника Aurus Komendant. Стоимость авто начинается от 33,7 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участники делегации из Объединенных Арабских Эмиратов

Участники делегации из Объединенных Арабских Эмиратов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участницы ПМЭФ-2023

Участницы ПМЭФ-2023

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сотрудники полиции около выставочного центра «Экспофорум»

Сотрудники полиции около выставочного центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Тверской области Игорь Руденя (слева) и председатель комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин (второй слева) на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Губернатор Тверской области Игорь Руденя (слева) и председатель комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин (второй слева) на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гостья форума фотографирует участников пленарной сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Гостья форума фотографирует участников пленарной сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин за рулем вездехода «Тактик» — главного экспоната стенда Псковской области

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин за рулем вездехода «Тактик» — главного экспоната стенда Псковской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Вездеход «Тактик» на стенде Псковской области

Вездеход «Тактик» на стенде Псковской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Презентация автомобиля Aurus Komendant

Презентация автомобиля Aurus Komendant

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Страной-гостем ПМЭФ-2023 стали Объединенные Арабские Эмираты

Страной-гостем ПМЭФ-2023 стали Объединенные Арабские Эмираты

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Беспилотный комплекс БАС-200 производства «Вертолетов России»

Беспилотный комплекс БАС-200 производства «Вертолетов России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Одна из муз российского экспорта, показанных в рамках ПМЭФ на стенде «Сделано в России»

Одна из муз российского экспорта, показанных в рамках ПМЭФ на стенде «Сделано в России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участие в форуме подтвердили 17 тыс. человек из 130 стран и территорий

Участие в форуме подтвердили 17 тыс. человек из 130 стран и территорий

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Гость форума на фоне одного из стендов форума

Гость форума на фоне одного из стендов форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Инсталляция художника-скульптора Лао Яна и художника-постановщика Ярославы Карпуниной по мотивам «Девочки с персиками» Валентина Серова

Инсталляция художника-скульптора Лао Яна и художника-постановщика Ярославы Карпуниной по мотивам «Девочки с персиками» Валентина Серова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

ПМЭФ-2023 проходит на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

ПМЭФ-2023 проходит на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Стенд с беспилотными устройствами

Стенд с беспилотными устройствами

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участница ПМЭФ-2023

Участница ПМЭФ-2023

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Посетители форума

Посетители форума

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Презентация российского внедорожника Aurus Komendant. Стоимость авто начинается от 33,7 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участники делегации из Объединенных Арабских Эмиратов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участницы ПМЭФ-2023

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сотрудники полиции около выставочного центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Тверской области Игорь Руденя (слева) и председатель комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин (второй слева) на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гостья форума фотографирует участников пленарной сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин за рулем вездехода «Тактик» — главного экспоната стенда Псковской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Вездеход «Тактик» на стенде Псковской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Презентация автомобиля Aurus Komendant

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Страной-гостем ПМЭФ-2023 стали Объединенные Арабские Эмираты

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Беспилотный комплекс БАС-200 производства «Вертолетов России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Одна из муз российского экспорта, показанных в рамках ПМЭФ на стенде «Сделано в России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участие в форуме подтвердили 17 тыс. человек из 130 стран и территорий

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Гость форума на фоне одного из стендов форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Инсталляция художника-скульптора Лао Яна и художника-постановщика Ярославы Карпуниной по мотивам «Девочки с персиками» Валентина Серова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

ПМЭФ-2023 проходит на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Стенд с беспилотными устройствами

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участница ПМЭФ-2023

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Посетители форума

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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