Из Lada возгорится Iskra

АвтоВАЗ выбрал название для новой линейки машин на базе платформы CMF-B, полученной «в наследство» от бывшего акционера Renault,— Lada Iskra. Семейство, состоящее из седана, универсала и кросс-универсала, должно выйти на рынок в 2025 году, а к 2027 году должно заместить на конвейере нынешний бюджетный бестселлер Lada Granta. До начала кризиса и ухода Renault из РФ предполагалось, что модель на базе CMF-B выйдет на рынок в конце 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Покупатель рассматривает автомобиль Lada в автосалоне

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Покупатель рассматривает автомобиль Lada в автосалоне

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов в ходе ПМЭФ-2023 рассказал, что новое семейство бюджетных автомобилей на основе глобальной платформы CMF-B получит название Lada Iskra. «Новое семейство автомобилей, приходящее на смену Granta, будет называться Iskra. Это решение уже утверждено правлением, и именно под этим брендом будет реализовываться целое семейство наших новых автомобилей в трех вариациях: седан, универсал и, наверное, универсал-кросс»,— отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

В мае 2022 года компания Renault, на тот момент основной акционер АвтоВАЗа, передала свою долю (67,6%) за 1 руб. ФГУП НАМИ (подведомственно Минпромторгу). Источники «Ъ» рассказывали, что российские власти требовали от Renault права на новые модели и лицензию на их выпуск в течение нескольких лет.

CMF-B — это платформа альянса Renault-Nissan. Она используется для новых моделей Logan и Sandero другого бюджетного бренда Renault — румынского Dacia. До начала военных действий на Украине в 2022 году Renault планировала обновлять линейку АвтоВАЗа именно за счет моделей на базе CMF-B. Причем первая такая модель должна была быть представлена еще в конце 2022 года.

Начало производства Lada Iskra запланировано на конец 2024 года, старт продаж — на 2025 год, сообщил Максим Соколов. Дизайн нового семейства будет перекликаться с Vesta.

Текущий бестселлер и наиболее бюджетная модель АвтоВАЗа Lada Granta будет выпускаться еще какое-то время, а «в дальнейшем Granta будет, как и любая другая модель, отжив свой век, уходить в прошлое», сказал глава концерна. Он уточнил, что выпуск Granta планируется прекратить к 2027 году. Granta — одна из трех собственных моделей АвтоВАЗа помимо Niva и Vesta.

АвтоВАЗ инвестировал в проект семейства Iskra 17 млрд руб. Еще 20 млрд руб., по словам Максима Соколова, необходимо вложить, «чтобы дозаместить те детали платформы и компоненты, которые подпали под санкции и от поставки которых отказались глобальные поставщики, чтобы снизить риски и достичь по этой модели локального технологического суверенитета». Если бы АвтоВАЗ не стал использовать наработки по CMF-B и начал разработку собственного автомобиля с нуля, затраты, по словам Максима Соколова, составили бы 70–80 млрд руб.

Выбор названия модели господин Соколов объяснил тем, что «это новая ступенька, первое семейство автомобилей, производимых на новом этапе жизни АвтоВАЗа»: «Это такая, скажем так, привлекательная для рынка аттракция — искорка полетела, и ты к ней трепетно относишься, смотришь за ее полетом. Ну и в конечном счете это, действительно, огонь, это хорошо».

Ольга Никитина