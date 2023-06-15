ПМЭФ-2023. День второй. Главное

В Санкт-Петербурге проходит 26-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023). В этом году его тема — «Суверенное развитие — основа справедливого мира, объединим усилия во имя будущих поколений». Основные заявления и сделки второго дня — в подборке «Ъ».

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Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пленарное заседания «WTF — what the Future! Каким будет цифровое будущее через 10 лет?»

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Пленарное заседания «WTF — what the Future! Каким будет цифровое будущее через 10 лет?»

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сделки

«Русал» намерен повысить сырьевую безопасность, построив в Ленинградской области глиноземный завод мощностью 4,8 млн тонн и глубоководный порт. Весь проект обойдется компании в 400 млрд руб. Соответствующее соглашение было заключено с региональными властями.

«Ростелеком» и «Национальная Медиа Группа» (НМГ) объявили об объединении видеосервисов more.tv и Wink под брендом последнего. Стороны учредят для этого совместное предприятие, доля «Ростелекома» в котором составит 70%, НМГ — 30%.

ОАК может поставить авиакомпании «Якутия» самолеты Ту-214. Соглашение подписано между правительством Республики Саха (Якутия) и ПАО «Туполев» (входит в ПАО «ОАК» госкорпорации «Ростех»). По оценке «Якутии», компании до 2030 года понадобится 12 таких самолетов.

«Росатом» подписал с Мьянмой меморандум о начале предпроектных работ по строительству в этой стране ветропарков общей мощностью 172 МВт.

«Росатом» и правительство Чукотки подписали соглашение о строительстве в регионе атомных станций малой мощности на базе реакторной установки «Шельф-М» мощностью до 10 МВт.

Российский футбольный союз (РФС) подписал меморандум о сотрудничестве с российским производителем спортивной одежды Jogel. Компания станет новым экипировщиком сборной России по футболу. Контракт Jogel с РФС будет рассчитан на два сезона.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group подписал соглашение с транспортной группой FESCO о совместном развитии логистики на внутренних и экспортных направлениях. Сотрудничество охватит перевозки из Северо-Западного, Центрального, Приволжского и Сибирского регионов России в страны Юго-Восточной Азии, Средиземного моря, Турцию, Индию и Китай.

En+ Group и «Юнигрин Энерджи» проанализируют возможность строительства новых солнечных электростанций в регионах присутствия En+, сообщили энергокомпании по итогам подписания соответствующего меморандума.

Китайская национальная химико-инженерная корпорация (CNCEC) присоединилась к реализации совместного с холдингом AEON Романа Троценко проекта по строительству в Волгограде завода метанола мощностью 1 млн тонн в год. Общая планируемая стоимость проекта — более 80 млрд руб.

«Сибур» и завод по производству полиэтиленовых труб «ИММИД» подписали меморандум о намерениях долгосрочного эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в области развития производства конечной продукции. Они запустят новое производство объемом 12 тыс. тонн в год.

Уралкалий подписал меморандумы с пятью китайскими компаниями о поставках в Китай за три года до 3,5 млн т удобрений.

Группа «ДББ» экс-президента АФК «Система» Андрея Дубовскова инвестирует 1,2 млрд руб. в строительство заводов по производству сжиженного природного газа и криогенных автозаправочных станций в Ростовской области. Соглашение подписали губернатор региона Василий Голубев и господин Дубовсков. Срок реализации проекта — до 2028 года.

Заявления

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что есть риск возврата к плановой экономике. Госпожа Набиуллина поддержала идею приватизации и заявила, что в России есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам страны.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Глава Минфина Антон Силуанов указал, что основной KPI для него на текущий год — возвращение в страну уехавших пессимистов. Кроме того, по его словам, российские власти не ожидали, что местный бизнес так быстро заместит ушедшие иностранные компании — Россия обеспечила технологический суверенитет и выработала «антитела» к новой экономической ситуации.

Фото: t.me / nikitachugunov

Руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов заявил, что несмотря на успехи в области импортозамещения, полностью исключить зависимость от IT-гигантов пока не получается. «Остается один большой вопрос — технологическая независимость. Доля цифрового бизнеса в банках составляет свыше 50%, и когда мы пытаемся дотянуться до клиента, а у него удаляются мобильные приложения, пуш-уведомления, токенизированные платежи — это ровно то, что останавливает цифровую трансформацию»,— сказал он.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов отметил, что ресурсы нынешней модели глобальной экономики закончились, в ближайшие 20-30 лет она серьезно изменится. По его мнению, России необходимо выработать свою цивилизационную идею, которая основывалась бы на заботе о судьбе всего человечества.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков отметил значительное снижение доли «токсичных» валют в международных расчетах России. «Если на начало 2022 года расчеты по экспорту преимущественно проводились в валютах недружественных стран — это было 87% во всех расчетах (в основном в долларах США и евро), то к концу 2022 года доля токсичных валют в этих расчетах сократилась до 48%. А к маю этого года составила менее 36% и имеет хорошую тенденцию к сокращению»,— рассказал он.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что в реальности скидки на российскую нефть для дружественных стран меньше, чем считается, а в дальнейшем будут еще меньше. «Но об этом не надо никому рассказывать. Пусть все думают, что все плохо»,— уточнил он.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что Москва не поглощает финансы других регионов России, а наоборот, является главным донором среди ее регионов. Он назвал неверным мнение, что Москва «является некой воронкой, которая всасывает все финансы страны и регионов». Кроме того, мэр допустил выход Москвы на рынок заимствований в 2025–2027 годах, поскольку она входит «в фазу супервысоких трат на реновацию». Господин Собянин также сообщил, что в столице началось строительство пятого Московского центрального диаметра.

Фото: Пресс-служба ВТБ

Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников сообщил, что российский рынок автокредитования по результатам первого полугодия превысит значения рекордного по продажам 2021 года. «Рынок автокредитования восстанавливается едва ли не быстрее остальных розничных сегментов, несмотря на то что уход западных брендов в прошлом году существенно повлиял на него»,— сказал он.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что закон об исламском банкинге планируется принять в весеннюю сессию, а начать сам эксперимент 1 сентября.

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что магистратура не выполняет свое предназначение в вузах. Он считает, что ей нужны серьезные преобразования: в новой системе высшего образования магистратура будет присутствовать не по всем направлениям, а поступать в нее смогут все выпускники базового уровня, а не только бакалавры.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Управляющий директор «Лаборатории Касперского» на территории РФ и стран СНГ Анна Кулашова сообщила, что в России мошенники начали использовать ChatGPT для составления более грамотных фишинговых писем. Она объяснила, что за счет использования бота злоумышленники повысили грамотность текста и устранили ошибки, по которым ранее можно было определить, что письмо поддельное.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На вечеринке «Русской медиагруппы» было объявлено, что ее владелец Владимир Киселев будет платить по одному млн руб. тому, кто подобьет танк Leopard 2, и по 700 тыс. руб. за Leopard 1. Также платить за подбитые танки хотят певцы Григорий Лепс и Николай Басков. Это решение поддержали Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, Слава, Анна Семенович, Любовь Успенская и другие артисты.

О том, как прошел первый день ПМЭФ-2022 — в материале «Ъ».