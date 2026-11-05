Fox News узнал о планах Конгресса запустить процедуру импичмента главы Пентагона
Член Палаты представителей от штата Кентукки, республиканец Томас Масси намерен вынести вопрос о запуске процедуры импичмента военному министру Питу Хегсету уже на следующей неделе, сообщает Fox News. Опрошенные телеканалом парламентарии считают, что решение поддержат как демократы, так и республиканцы.
Томас Масси рассказал, что воспользуется процедурой, позволяющей вынести инициативу на обсуждение в ускоренном режиме и в обход других тем для обсуждения. Если резолюцию вносят по этой процедуре, то Палата представителей должна рассмотреть ее в течение двух законодательных дней.
«Ему конец»,— сказал член Палаты представителей от Республиканской партии. Собеседники издания считают, что на итоги голосования по вопросу может повлиять явка республиканцев: отдельные республиканцы, проигравшие выборы, могут не вернуться к работе до конца года. Даже минимального перевеса в сторону демократов, по их мнению, может быть достаточно для одобрения запуска процедуры.
Резолюцию об импичменте господин Масси внес еще в сентябре. Среди претензий к главе Пентагона — незаконное начало войны против Ирана. Боевые действия, как признавал и президент США Дональд Трамп, стали одной из причин, по которым республиканцы проиграли промежуточные выборы в Конгресс.