Fox News узнал о планах Конгресса запустить процедуру импичмента главы Пентагона

«Ему конец»,— сказал член Палаты представителей от Республиканской партии. Собеседники издания считают, что на итоги голосования по вопросу может повлиять явка республиканцев: отдельные республиканцы, проигравшие выборы, могут не вернуться к работе до конца года. Даже минимального перевеса в сторону демократов, по их мнению, может быть достаточно для одобрения запуска процедуры.