Глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил резко против повышения налоговой нагрузки на нефтяную отрасль ради восполнения недополученных в 2023 году нефтегазовых доходов бюджета. Представляя на ПМЭФ-2023 доклад под названием «Содом и Гоморра на энергорынке», Игорь Сечин возложил ответственность за снижение бюджетных доходов на плохие результаты «Газпрома», что не является «поводом перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку». Также «Роснефть» вновь подняла вопрос о либерализации экспорта газа и снижении тарифов на электроэнергию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Сечин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Игорь Сечин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Глава «Роснефти» Игорь Сечин возложил ответственность за падение нефтегазовых доходов бюджета в 2023 году на «Газпром». Соответствующее заявление он сделал в рамках своего выступления на ПМЭФ-2023. «Тезис о выпадении нефтегазовых доходов, который звучит от наших финансовых властей, представляется некорректным, поскольку "выпали" именно газовые доходы, к этому надо относиться с пониманием, но это не повод перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку»,— заявил Игорь Сечин.

По планам Минфина с 1 сентября предлагается сократить выплаты по демпферу, а дисконт Urals к Brent в формуле НДПИ понизить до $20 за баррель. Кроме того, как сообщал «Ъ», министерство предлагает перенести обещанный налоговый вычет для выработанных месторождений, входящих в периметр НДД, на три года.

После начала боевых действий на Украине экспорт газа «Газпрома» в Европу резко снизился, что привело к значительному падению экспортной выручки. В прошлом году власти уже повышали НДПИ для «Газпрома» как на 2022 год, так и на 2023–2025 годы. Кроме того, в бюджет были заложены значительные поступления от экспортной пошлины на газ, поскольку ожидалось, что средние цены на газ в Европе в 2023 году превысят $600 за 1 тыс. кубометров. Однако на деле цены на газ и объемы его экспорта в Европу упали, что привело к выпадению бюджетных доходов.

В нынешнем году глава «Роснефти» назвал свой доклад «Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может».

Основная его часть была вновь посвящена критике «западной цивилизации» и конкретно США, а также «зеленого перехода».

Также глава «Роснефти» в очередной раз коснулся темы либерализации экспорта газа. По его мнению, строительство новых газопроводов на восток открывает возможность разработки обширных ресурсов Восточной Сибири, которые превышают 4 трлн руб. у независимых производителей. В этом случае свободные мощности могут быть использованы для ускоренной газификации, считает Игорь Сечин. Так, «Роснефть» уже предлагала в конце прошлого года, по данным «Ъ», разрешить поставлять газ со своих месторождений в Красноярском крае и Иркутской области в проектируемый экспортный газопровод «Газпрома» «Сила Сибири-2».

Кроме того, Игорь Сечин пожаловался на увеличение тарифов на электроэнергию для промышленности. За последние десять лет рост цен на электроэнергию превысил 200%, отметил он. «Прирост установленной мощности за тот же период превысил рост спроса в два раза, что привело к снижению коэффициента использования установленной мощности. Однако вся генерация, включая невостребованную и неэффективную, продолжает получать плату за мощность,— сказал глава "Роснефти".— Представляется крайне важным исключить договоры на поставку мощности для проектов, осуществляемых с привлечением бюджетных средств».

Дмитрий Козлов