Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«"Выпали" именно газовые доходы»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил на ПМЭФ-2023

Глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил резко против повышения налоговой нагрузки на нефтяную отрасль ради восполнения недополученных в 2023 году нефтегазовых доходов бюджета. Представляя на ПМЭФ-2023 доклад под названием «Содом и Гоморра на энергорынке», Игорь Сечин возложил ответственность за снижение бюджетных доходов на плохие результаты «Газпрома», что не является «поводом перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку». Также «Роснефть» вновь подняла вопрос о либерализации экспорта газа и снижении тарифов на электроэнергию.

Игорь Сечин

Игорь Сечин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Игорь Сечин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Глава «Роснефти» Игорь Сечин возложил ответственность за падение нефтегазовых доходов бюджета в 2023 году на «Газпром». Соответствующее заявление он сделал в рамках своего выступления на ПМЭФ-2023. «Тезис о выпадении нефтегазовых доходов, который звучит от наших финансовых властей, представляется некорректным, поскольку "выпали" именно газовые доходы, к этому надо относиться с пониманием, но это не повод перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку»,— заявил Игорь Сечин.

По планам Минфина с 1 сентября предлагается сократить выплаты по демпферу, а дисконт Urals к Brent в формуле НДПИ понизить до $20 за баррель. Кроме того, как сообщал «Ъ», министерство предлагает перенести обещанный налоговый вычет для выработанных месторождений, входящих в периметр НДД, на три года.

После начала боевых действий на Украине экспорт газа «Газпрома» в Европу резко снизился, что привело к значительному падению экспортной выручки. В прошлом году власти уже повышали НДПИ для «Газпрома» как на 2022 год, так и на 2023–2025 годы. Кроме того, в бюджет были заложены значительные поступления от экспортной пошлины на газ, поскольку ожидалось, что средние цены на газ в Европе в 2023 году превысят $600 за 1 тыс. кубометров. Однако на деле цены на газ и объемы его экспорта в Европу упали, что привело к выпадению бюджетных доходов.

В нынешнем году глава «Роснефти» назвал свой доклад «Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может».

Основная его часть была вновь посвящена критике «западной цивилизации» и конкретно США, а также «зеленого перехода».

Также глава «Роснефти» в очередной раз коснулся темы либерализации экспорта газа. По его мнению, строительство новых газопроводов на восток открывает возможность разработки обширных ресурсов Восточной Сибири, которые превышают 4 трлн руб. у независимых производителей. В этом случае свободные мощности могут быть использованы для ускоренной газификации, считает Игорь Сечин. Так, «Роснефть» уже предлагала в конце прошлого года, по данным «Ъ», разрешить поставлять газ со своих месторождений в Красноярском крае и Иркутской области в проектируемый экспортный газопровод «Газпрома» «Сила Сибири-2».

Кроме того, Игорь Сечин пожаловался на увеличение тарифов на электроэнергию для промышленности. За последние десять лет рост цен на электроэнергию превысил 200%, отметил он. «Прирост установленной мощности за тот же период превысил рост спроса в два раза, что привело к снижению коэффициента использования установленной мощности. Однако вся генерация, включая невостребованную и неэффективную, продолжает получать плату за мощность,— сказал глава "Роснефти".— Представляется крайне важным исключить договоры на поставку мощности для проектов, осуществляемых с привлечением бюджетных средств».

Дмитрий Козлов

Фотогалерея

ПМЭФ–2023

Предыдущая фотография
Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ

Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на форуме

Генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на форуме

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Гроссмейстер, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин (слева) и первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков

Гроссмейстер, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин (слева) и первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты Антон Котяков

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты Антон Котяков

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Министр спорта России Олег Матыцин на форуме

Министр спорта России Олег Матыцин на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Президент, председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин

Президент, председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре)

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко на пленарном заседании «На пути к переработке: от отходов к ресурсам»

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко на пленарном заседании «На пути к переработке: от отходов к ресурсам»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин на сессии «100 лет контрольно-ревизионным органам министерства финансов Российской Федерации: диалог о будущем»

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин на сессии «100 лет контрольно-ревизионным органам министерства финансов Российской Федерации: диалог о будущем»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Министр экономического развития России Максим Решетников на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Министр экономического развития России Максим Решетников на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Помощник президента России Максим Орешкин на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Помощник президента России Максим Орешкин на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Министр финансов Антон Силуанов на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Министр финансов Антон Силуанов на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на форуме

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин на форуме

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин на форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров на форуме

Певец Филипп Киркоров на форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» «Новая мировая экономика — не глобальная, но взаимосвязанная»

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» «Новая мировая экономика — не глобальная, но взаимосвязанная»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: гендиректор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и помощник президента России Игорь Левитин перед началом сессии «Развитие экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора &quot;Север — Юг&quot;: автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозок»

Слева направо: гендиректор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и помощник президента России Игорь Левитин перед началом сессии «Развитие экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора "Север — Юг": автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозок»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров перед началом сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров перед началом сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Заместитель председателя кабмина-глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко на сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Заместитель председателя кабмина-глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко на сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, министр экономического развития России Максим Решетников и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов на сессии «Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях»

Слева направо: президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, министр экономического развития России Максим Решетников и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов на сессии «Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Философ и политолог Александр Дугин на сессии «Горизонт-2040: Россия на карте мира»

Философ и политолог Александр Дугин на сессии «Горизонт-2040: Россия на карте мира»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на сессии «Северный морской путь: новые вызовы»

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на сессии «Северный морской путь: новые вызовы»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф на форуме

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Бизнесмен Виктор Бут на форуме

Бизнесмен Виктор Бут на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Презентация российского внедорожника Aurus Komendant. Стоимость авто начинается от 33,7 млн руб.

Презентация российского внедорожника Aurus Komendant. Стоимость авто начинается от 33,7 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участники делегации из Объединенных Арабских Эмиратов

Участники делегации из Объединенных Арабских Эмиратов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участницы ПМЭФ-2023

Участницы ПМЭФ-2023

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сотрудники полиции около выставочного центра «Экспофорум»

Сотрудники полиции около выставочного центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Тверской области Игорь Руденя (слева) и председатель комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин (второй слева) на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Губернатор Тверской области Игорь Руденя (слева) и председатель комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин (второй слева) на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гостья форума фотографирует участников пленарной сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Гостья форума фотографирует участников пленарной сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин за рулем вездехода «Тактик» — главного экспоната стенда Псковской области

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин за рулем вездехода «Тактик» — главного экспоната стенда Псковской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Вездеход «Тактик» на стенде Псковской области

Вездеход «Тактик» на стенде Псковской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Презентация автомобиля Aurus Komendant

Презентация автомобиля Aurus Komendant

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Страной-гостем ПМЭФ-2023 стали Объединенные Арабские Эмираты

Страной-гостем ПМЭФ-2023 стали Объединенные Арабские Эмираты

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Беспилотный комплекс БАС-200 производства «Вертолетов России»

Беспилотный комплекс БАС-200 производства «Вертолетов России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Одна из муз российского экспорта, показанных в рамках ПМЭФ на стенде «Сделано в России»

Одна из муз российского экспорта, показанных в рамках ПМЭФ на стенде «Сделано в России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участие в форуме подтвердили 17 тыс. человек из 130 стран и территорий

Участие в форуме подтвердили 17 тыс. человек из 130 стран и территорий

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Гость форума на фоне одного из стендов форума

Гость форума на фоне одного из стендов форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Инсталляция художника-скульптора Лао Яна и художника-постановщика Ярославы Карпуниной по мотивам «Девочки с персиками» Валентина Серова

Инсталляция художника-скульптора Лао Яна и художника-постановщика Ярославы Карпуниной по мотивам «Девочки с персиками» Валентина Серова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

ПМЭФ-2023 проходит на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

ПМЭФ-2023 проходит на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Стенд с беспилотными устройствами

Стенд с беспилотными устройствами

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участница ПМЭФ-2023

Участница ПМЭФ-2023

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Посетители форума

Посетители форума

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 52

Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Гроссмейстер, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин (слева) и первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты Антон Котяков

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Министр спорта России Олег Матыцин на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Президент, председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко на пленарном заседании «На пути к переработке: от отходов к ресурсам»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин на сессии «100 лет контрольно-ревизионным органам министерства финансов Российской Федерации: диалог о будущем»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Министр экономического развития России Максим Решетников на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Помощник президента России Максим Орешкин на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Министр финансов Антон Силуанов на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин на форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров на форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» «Новая мировая экономика — не глобальная, но взаимосвязанная»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: гендиректор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и помощник президента России Игорь Левитин перед началом сессии «Развитие экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора "Север — Юг": автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозок»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров перед началом сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Заместитель председателя кабмина-глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко на сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, министр экономического развития России Максим Решетников и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов на сессии «Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Философ и политолог Александр Дугин на сессии «Горизонт-2040: Россия на карте мира»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на сессии «Северный морской путь: новые вызовы»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Бизнесмен Виктор Бут на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Презентация российского внедорожника Aurus Komendant. Стоимость авто начинается от 33,7 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участники делегации из Объединенных Арабских Эмиратов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участницы ПМЭФ-2023

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сотрудники полиции около выставочного центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Тверской области Игорь Руденя (слева) и председатель комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин (второй слева) на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гостья форума фотографирует участников пленарной сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин за рулем вездехода «Тактик» — главного экспоната стенда Псковской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Вездеход «Тактик» на стенде Псковской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Презентация автомобиля Aurus Komendant

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Страной-гостем ПМЭФ-2023 стали Объединенные Арабские Эмираты

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Беспилотный комплекс БАС-200 производства «Вертолетов России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Одна из муз российского экспорта, показанных в рамках ПМЭФ на стенде «Сделано в России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участие в форуме подтвердили 17 тыс. человек из 130 стран и территорий

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Гость форума на фоне одного из стендов форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Инсталляция художника-скульптора Лао Яна и художника-постановщика Ярославы Карпуниной по мотивам «Девочки с персиками» Валентина Серова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

ПМЭФ-2023 проходит на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Стенд с беспилотными устройствами

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участница ПМЭФ-2023

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Посетители форума

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...