Голикова: у 6 млн россиян зарплаты ниже МРОТ, а 12 млн работают без договора

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по ориентировочным данным порядка 6 млн человек занятых не получают минимальный размер оплаты труда, а еще 12 млн не имеют трудовых договоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Голикова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Татьяна Голикова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Сегодня по таким ориентировочным данным, административным данным налоговой службы, порядка 6 млн человек занятых у нас не получает минимальный размер оплаты труда, это не значит, что это не заняты где-то еще, но по данным налоговой службы, таких занятых порядка 6 млн человек»,— сказала Татьяна Голикова на ПМЭФ.

Кроме того, как сообщила госпожа Голикова, еще 12 млн человек вообще не имеют трудовых договоров. По ее словам, это создает «огромный корпус проблем» на рынке труда.

С 2018 года МРОТ должен быть выше прожиточного минимума. Самый высокий уровень МРОТ в столице —24 801 руб. С июня 2022 года МРОТ увеличили до 15 279 руб., с января 2023 года — до 16 242 руб.

Анастасия Ларина