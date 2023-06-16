Путин объявил об освобождении от проверок бизнеса, не связанного с рисками для человека и экологии

Президент России Владимир Путин заявил, что бизнес не должны проверять, если он не связан с рисками причинения вреда человеку и окружающей среде. Он подчеркнул, что в 2022 году число проверок бизнеса значительно снизилось.

«Если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, его вообще не должны проверять — ни в плановом порядке, ни во внеплановом. Достаточно профилактических мероприятий»,— сказал президент.

В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число проверок бизнеса в России в 2022 году сократилось до исторического минимума. По словам премьера, в России было проведено лишь 340 тыс. проверок, треть из которых — в отношении малого и среднего предпринимательства.

На прошлогоднем ПМЭФ Владимир Путин заявил, что «есть основания на постоянной основе отказаться» от проверок всего российского бизнеса, если его работа не связана с рисками причинения вреда.

Как говорил тогда президент, после отмены проверок в марте статистика по нарушениям бизнеса упала. Однако, как отмечал генеральный прокурор Игорь Краснов, на фоне сокращения проверок увеличились случаи необоснованного вмешательства в дела бизнеса органов полиции. Тем временем контролирующие ведомства активно разрабатывают индикаторы риска нарушений, которые позволят им вести проверки компаний даже в режиме моратория на них до 2030 года.

Подробнее — в материале «Поворот лицом к риску».

Эрдни Кагалтынов