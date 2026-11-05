NBC: Трамп обсуждает замену главы Пентагона
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность замены главы Пентагона Пита Хегсета, сообщает NBC News со ссылкой на источники. По информации телеканала, в последние дни он обсуждал это с несколькими соратниками. В преддверии промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября он спрашивал их, кого они видят преемником Пита Хегсета.
Как отмечают собеседники NBC, некоторые из запланированных поездок главы Пентагона были отложены. Два источника отметили, что изменения в графике могут быть связаны с возможным возобновлением масштабных боевых действий в Иране.
4 ноября Дональд Трамп заявил, что не планирует заменять Пита Хегсета. «Нет, он делает очень хорошую работу»,— сказал президент США журналистам. Главный представитель Пентагона Шон Парнелл также заявил, что Пит Хегсет останется на своей должности до окончания президентского срока Дональда Трампа.
По информации источников NBC, президент США рассматривал увольнение Пита Хегсета летом. Один из возможных вариантов ухода Хегсета, который он обсуждал, — занятие места в Сенате США от его штата Теннесси.
В конце октября конгрессмен-республиканец Томас Масси заявил о намерении вынести на рассмотрение вопрос об импичменте Питу Хегсету. Резолюцию об этом он внес в Конгресс еще в сентябре. Она состоит из восьми статей и в том числе обвиняет главу Пентагона в незаконном развязывании войны с Ираном.