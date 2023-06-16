Путин объявил об индексации МРОТ с 1 января 2024 на 18,5%

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявил, что минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года будет проиндексирован на 18,5% вместо 10%.

По словам главы государства, повышение на 18,5% — «это намного выше инфляции». К 2023 году, отметил Владимир Путин, в номинальном выражении МРОТ должен вырасти вдвое. Он добавил, что это позитивно скажется на уровне зарплат, передает ТАСС.

В послании Федеральному собранию 21 февраля Владимир Путин говорил, что с 1 января 2024 года МРОТ будет проиндексирован на 10%. Тогда он говорил, что с учетом такой индексации в целом МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19 242 руб.