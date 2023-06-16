Выступление Путина на ПМЭФ-2023. Главное

С 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023). Ключевым событием форума является выступление на пленарной сессии президента России Владимира Путина. Глава государства дал оценку развитию России и ее планам по разным направлениям. Основные тезисы речи президента — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Павел Бедняков / Фотохост-агентство РИА Новости Владимир Путин

Фото: Павел Бедняков / Фотохост-агентство РИА Новости