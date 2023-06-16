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Выступление Путина на ПМЭФ-2023. Главное

С 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023). Ключевым событием форума является выступление на пленарной сессии президента России Владимира Путина. Глава государства дал оценку развитию России и ее планам по разным направлениям. Основные тезисы речи президента — в подборке «Ъ».

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Павел Бедняков / Фотохост-агентство РИА Новости

Владимир Путин

Фото: Павел Бедняков / Фотохост-агентство РИА Новости

  • Со следующего года МРОТ будет проиндексирован на 18,5%. К 2030 году его планируется удвоить.
  • Президент предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям в период моратория на наказания. Сам мораторий продлевается на 2024 год.
  • Бизнес, который не связан с рисками для жизни и окружающей среды, вообще не надо проверять. Достаточно профилактических мероприятий.
  • Экономическая стратегия, выбранная властями и бизнесом в условиях санкций, оказалась верна и дала хороший результат. Безработица составляет 3,3%. Такой низкой она еще никогда не была. Из-за черты бедности в прошлом году вышли 1,7 млн человек, а уровень бедности составил 9,8%. Рост ВВП России по итогам этого года ожидается около 1,5-2%.
  • Надо проработать льготный переходный режим налогообложения для компаний, которые вырастают из категории малых и средних.
  • Владимир Путин предложил минимум в два раза повысить пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба по ряду уголовных статей.
  • Нефтегазовые доходы за январь—май выросли на 9,1%. В мае темп составил плюс 28,5%. При этом доходы бюджета, не связанные с нефтегазовой сферой, набирают обороты. Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы.
  • Текущий дефицит бюджета связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки. Это сделано специально, чтобы повысить темпы реализации государственных и региональных программ.
  • Владимир Путин предложил сохранять пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятости родителя, а также закрепить понятие «частичная занятость» в законе.

Фотогалерея

ПМЭФ–2023

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Генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на форуме

Генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на форуме

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Гроссмейстер, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин (слева) и первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков

Гроссмейстер, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин (слева) и первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты Антон Котяков

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты Антон Котяков

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Министр спорта России Олег Матыцин на форуме

Министр спорта России Олег Матыцин на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Президент, председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин

Президент, председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре)

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко на пленарном заседании «На пути к переработке: от отходов к ресурсам»

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко на пленарном заседании «На пути к переработке: от отходов к ресурсам»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин на сессии «100 лет контрольно-ревизионным органам министерства финансов Российской Федерации: диалог о будущем»

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин на сессии «100 лет контрольно-ревизионным органам министерства финансов Российской Федерации: диалог о будущем»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Министр экономического развития России Максим Решетников на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Министр экономического развития России Максим Решетников на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Помощник президента России Максим Орешкин на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Помощник президента России Максим Орешкин на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Министр финансов Антон Силуанов на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Министр финансов Антон Силуанов на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на форуме

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин на форуме

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин на форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров на форуме

Певец Филипп Киркоров на форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» «Новая мировая экономика — не глобальная, но взаимосвязанная»

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» «Новая мировая экономика — не глобальная, но взаимосвязанная»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: гендиректор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и помощник президента России Игорь Левитин перед началом сессии «Развитие экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора &quot;Север — Юг&quot;: автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозок»

Слева направо: гендиректор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и помощник президента России Игорь Левитин перед началом сессии «Развитие экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора "Север — Юг": автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозок»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров перед началом сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров перед началом сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Заместитель председателя кабмина-глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко на сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Заместитель председателя кабмина-глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко на сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, министр экономического развития России Максим Решетников и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов на сессии «Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях»

Слева направо: президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, министр экономического развития России Максим Решетников и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов на сессии «Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Философ и политолог Александр Дугин на сессии «Горизонт-2040: Россия на карте мира»

Философ и политолог Александр Дугин на сессии «Горизонт-2040: Россия на карте мира»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на сессии «Северный морской путь: новые вызовы»

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на сессии «Северный морской путь: новые вызовы»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф на форуме

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Бизнесмен Виктор Бут на форуме

Бизнесмен Виктор Бут на форуме

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Презентация российского внедорожника Aurus Komendant. Стоимость авто начинается от 33,7 млн руб.

Презентация российского внедорожника Aurus Komendant. Стоимость авто начинается от 33,7 млн руб.

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Участники делегации из Объединенных Арабских Эмиратов

Участники делегации из Объединенных Арабских Эмиратов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участницы ПМЭФ-2023

Участницы ПМЭФ-2023

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сотрудники полиции около выставочного центра «Экспофорум»

Сотрудники полиции около выставочного центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Тверской области Игорь Руденя (слева) и председатель комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин (второй слева) на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Губернатор Тверской области Игорь Руденя (слева) и председатель комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин (второй слева) на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гостья форума фотографирует участников пленарной сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Гостья форума фотографирует участников пленарной сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин за рулем вездехода «Тактик» — главного экспоната стенда Псковской области

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин за рулем вездехода «Тактик» — главного экспоната стенда Псковской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Вездеход «Тактик» на стенде Псковской области

Вездеход «Тактик» на стенде Псковской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Презентация автомобиля Aurus Komendant

Презентация автомобиля Aurus Komendant

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Страной-гостем ПМЭФ-2023 стали Объединенные Арабские Эмираты

Страной-гостем ПМЭФ-2023 стали Объединенные Арабские Эмираты

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Беспилотный комплекс БАС-200 производства «Вертолетов России»

Беспилотный комплекс БАС-200 производства «Вертолетов России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Одна из муз российского экспорта, показанных в рамках ПМЭФ на стенде «Сделано в России»

Одна из муз российского экспорта, показанных в рамках ПМЭФ на стенде «Сделано в России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участие в форуме подтвердили 17 тыс. человек из 130 стран и территорий

Участие в форуме подтвердили 17 тыс. человек из 130 стран и территорий

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Гость форума на фоне одного из стендов форума

Гость форума на фоне одного из стендов форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Инсталляция художника-скульптора Лао Яна и художника-постановщика Ярославы Карпуниной по мотивам «Девочки с персиками» Валентина Серова

Инсталляция художника-скульптора Лао Яна и художника-постановщика Ярославы Карпуниной по мотивам «Девочки с персиками» Валентина Серова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

ПМЭФ-2023 проходит на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

ПМЭФ-2023 проходит на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Стенд с беспилотными устройствами

Стенд с беспилотными устройствами

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участница ПМЭФ-2023

Участница ПМЭФ-2023

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Посетители форума

Посетители форума

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Гроссмейстер, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин (слева) и первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты Антон Котяков

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Министр спорта России Олег Матыцин на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Президент, председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко на пленарном заседании «На пути к переработке: от отходов к ресурсам»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин на сессии «100 лет контрольно-ревизионным органам министерства финансов Российской Федерации: диалог о будущем»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Министр экономического развития России Максим Решетников на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Помощник президента России Максим Орешкин на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Министр финансов Антон Силуанов на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин на форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров на форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» «Новая мировая экономика — не глобальная, но взаимосвязанная»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: гендиректор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и помощник президента России Игорь Левитин перед началом сессии «Развитие экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора "Север — Юг": автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозок»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров перед началом сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Заместитель председателя кабмина-глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко на сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, министр экономического развития России Максим Решетников и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов на сессии «Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Философ и политолог Александр Дугин на сессии «Горизонт-2040: Россия на карте мира»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на сессии «Северный морской путь: новые вызовы»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Бизнесмен Виктор Бут на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Презентация российского внедорожника Aurus Komendant. Стоимость авто начинается от 33,7 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участники делегации из Объединенных Арабских Эмиратов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участницы ПМЭФ-2023

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сотрудники полиции около выставочного центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Тверской области Игорь Руденя (слева) и председатель комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин (второй слева) на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гостья форума фотографирует участников пленарной сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин за рулем вездехода «Тактик» — главного экспоната стенда Псковской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Вездеход «Тактик» на стенде Псковской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Презентация автомобиля Aurus Komendant

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Страной-гостем ПМЭФ-2023 стали Объединенные Арабские Эмираты

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Беспилотный комплекс БАС-200 производства «Вертолетов России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Одна из муз российского экспорта, показанных в рамках ПМЭФ на стенде «Сделано в России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участие в форуме подтвердили 17 тыс. человек из 130 стран и территорий

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Гость форума на фоне одного из стендов форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Инсталляция художника-скульптора Лао Яна и художника-постановщика Ярославы Карпуниной по мотивам «Девочки с персиками» Валентина Серова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

ПМЭФ-2023 проходит на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Стенд с беспилотными устройствами

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участница ПМЭФ-2023

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Посетители форума

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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