Пьерпаоло Пиччоли покинул пост креативного директора Balenciaga
Итальянский дизайнер Пьерпаоло Пиччоли покинул пост креативного директора Balenciaga. В модном доме он проработал с июля 2025 года.
О прекращении сотрудничества сообщила компания Kering, которой принадлежит Balenciaga. Кто возглавит модный дом после Пьерпаоло Пиччоли, там не раскрыли. По информации Business of Fashion, новым креативным директором может стать британская дизайнер Мартин Роуз, которая уже сотрудничала с Balenciaga с 2015 по 2018 год.
Пьерпаоло Пиччоли перешел в Balenciaga из Valentino, где проработал 25 лет. За время работы в Balenciaga дизайнер выпустил четыре коллекции. Business of Fashion добавляет, что в конце 2025-го и начале 2026-го продажи Balenciaga росли, но в последние месяцы финансовые показатели модного дома вновь ухудшились.