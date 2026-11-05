Пьерпаоло Пиччоли покинул пост креативного директора Balenciaga

Пьерпаоло Пиччоли перешел в Balenciaga из Valentino, где проработал 25 лет. За время работы в Balenciaga дизайнер выпустил четыре коллекции. Business of Fashion добавляет, что в конце 2025-го и начале 2026-го продажи Balenciaga росли, но в последние месяцы финансовые показатели модного дома вновь ухудшились.