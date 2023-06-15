Собянин допустил выход Москвы на рынок заимствований в 2025–2027 годах

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица может выйти на рынок заимствований в 2025–2027 годах, поскольку она входит «в фазу супервысоких трат на реновацию». При этом он уточнил, что в 2023 году заимствования не понадобятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Сергей Собянин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Идет возвратность этих вложений. И в конечном итоге она окупит себя, но на какой-то период потребуются высокие вложения. И эти большие вложения возможны либо за счет уменьшения других направлений адресной программы, либо за счет заимствований. И так и так возможно»,— сообщил господин Собянин «Интерфаксу» на Петербургском международном экономическом форуме.

Общий объем бюджета Москвы на 2023 год составит 3,746 трлн руб., расходов — 4,183 трлн руб. Дефицит в 436 млрд руб., по словам Сергея Собянина, «носит технический характер». Он допустил, что к концу года столица выйдет «даже с профицитом». Реновация города включает в себя строительство новых жилых домов взамен старых, школ, поликлиник, развитие транспортной сети.

Лусине Баласян