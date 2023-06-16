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Коммерсантъ FM
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Путин: Россия обязана увеличивать расходы на оборону для защиты суверенитета

Президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2023 заявил, что РФ обязана увеличить расходы на оборону, чтобы защитить свой суверенитет.

«Естественно, что дополнительные средства потребовались и на укрепление обороны и безопасности, на покупку вооружений. Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны. Должен сказать, что в целом это себя оправдывает, в том числе и с экономической точки зрения»,— сказал Владимир Путин.

При этом президент отметил, что увеличение расходов на безопасность и оборону стало одним из факторов небольшого дефицита федерального бюджета. Кроме того, дефицит, по словам Владимира Путина, связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки. Он заявил, что власти пошли на такой шаг осознанно, чтобы повысить темпы реализации государственных и региональных программ.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Россия в 2022 году потратила на «национальную оборону» на 34% больше средств, чем было ранее предусмотрено в бюджете. Это позволило РФ стать третьей страной в мире по военным затратам, поднявшись за год на две строчки, после США и Китая. По оценкам международного рейтингового агентства Moody`s, в 2023 году Россия планирует увеличить расходы на нацбезопасность и оборону, одновременно сократив траты на другие направления, в частности инфраструктуру.

Между тем министр финансов Антон Силуанов в ходе ПМЭФ отметил, что за три года расходы федерального бюджета увеличились в 1,5 раза, с 18 трлн до 29 трлн руб. По предварительной оценке Минфина, расходы бюджета за последние пять месяцев (январь—май) составили 13,229 трлн руб., на 27% выше, чем в 2022 году. Дефицит бюджета за этот период составил 3,411 трлн руб.

Эрдни Кагалтынов

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