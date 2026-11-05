Путин встретился с Иерусалимским патриархом Феофилом III
Президент России Владимир Путин провел встречу с Иерусалимским патриархом Феофилом III в Кремле. Епископ Иерусалимской православной церкви приехал в Москву по приглашению патриарха Кирилла.
Глава государства вручил патриарху орден Дружбы. «Между Русской и Иерусалимской православными церквями поддерживаются очень добрые, хорошие отношения»,— отметил Владимир Путин.
Феофил III пробудет в России до 6 ноября. Незадолго до встречи с президентом он посетил Покровский женский монастырь в Москве.