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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
ЖизньРелигия

Путин встретился с Иерусалимским патриархом Феофилом III

Президент России Владимир Путин провел встречу с Иерусалимским патриархом Феофилом III в Кремле. Епископ Иерусалимской православной церкви приехал в Москву по приглашению патриарха Кирилла.
Глава государства вручил патриарху орден Дружбы. «Между Русской и Иерусалимской православными церквями поддерживаются очень добрые, хорошие отношения»,— отметил Владимир Путин.
Феофил III пробудет в России до 6 ноября. Незадолго до встречи с президентом он посетил Покровский женский монастырь в Москве.