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Коммерсантъ FM
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Глава Минобрнауки Фальков призвал серьезно преобразовать магистратуру

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что магистратура не выполняет свое предназначение в вузах страны. Он считает, что в сфере магистратуры нужны серьезные преобразования.

«В целом, к сожалению, магистратуру открыли много где, она предназначение должным образом не выполняет, и надо провести серьезные преобразования, в том числе надо, конечно, повысить качество существенно магистратуры»,— сообщил господин Фальков в ходе сессии Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Министр также отметил, что в новой системе высшего образования магистратура будет присутствовать не по всем направлениям, а поступать в нее смогут все выпускники базового уровня, отмечает. Сейчас магистратура доступна только выпускникам бакалавриата.

31 мая в ведомстве назвали правильной идею уйти от практики обучения в магистратуре студентов, окончивших ранее бакалавриат по другому направлению. В министерстве уточнили, что для некоторых более универсальных специальностей стоит рассмотреть исключения.

В июне 2022 года в Минобрнауки заявили, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса. Российские власти решили отказаться от Болонской системы (подразумевает разделение учебного процесса на четыре года бакалавриата и два года магистратуры) и создать свою собственную. Предполагалось, что в новой системе высшего образования введут специалитет по точным наукам.

Александр Кислов

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