«Русал» вложится в российский глинозем

«Русал» намерен повысить сырьевую безопасность, построив в Ленинградской области глиноземный завод мощностью 4,8 млн тонн и глубоководный порт. Весь проект обойдется компании в 400 млрд руб. Глинозем является основным сырьем для производства алюминия. Бокситы для производства глинозема в Ленинградской области «Русал» намерен поставлять со своих активов в Гвинее. «Русал» исторически поставлял большую часть своего глинозема с иностранных заводов, но в 2022 году Украина взяла под контроль Николаевский глиноземный завод, а Австралия запретила поставки в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Русал» планирует инвестировать 400 млрд руб. в строительство глиноземного завода в Ленинградской области. Соответствующее соглашение было заключено с региональными властями на полях ПМЭФ. Компания будет использовать собственные и заемные средства.

Общая мощность завода составит 4,8 млн тонн. Как сообщает алюминиевая компания, первая очередь завода мощностью до 2,4 млн тонн в год будет введена в эксплуатацию до конца 2028 года, вторая очередь с аналогичной мощностью — в 2032 году. Для работы глиноземного завода будет построен глубоководный порт. В стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года говорилось, что завод планируется строить в Усть-Луге.

Ленинградская область отличается оптимальной логистикой для морских поставок бокситов из Гвинеи, которые служат сырьем для производства глинозема, считают в «Русале». Кроме того, в регионе расположены Бокситогорский и Пикалевские глиноземные заводы компании.

В компании также отметили, что важным аспектом выбора локации стало наличие трубопроводного газа, достаточные глубины у побережья Финского залива, развитая строительная база Санкт-Петербурга и Ленинградской области, наличие трудовых ресурсов.

В России нет крупных месторождений бокситов, которые служат сырьем для производства глинозема. Поэтому ряд добывающих бокситы и производящих глинозем предприятий находятся за рубежом. «Русал» производил 63% используемого им глинозема на иностранных активах, среди которых был Николаевский глиноземный завод на Украине, к которому российская компания в 2022 году потеряла доступ. В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины национализировал завод, обеспечивавший 20% производства глинозема компании (общее производство — 5,9 млн тонн за 2022 год). В отчете «Русала» по МСФО за 2022 год говорится, что компания намерена подать апелляцию на это решение.

«Русал» также лишился потенциальных поставок из Австралии. Эта страна в марте объявила запрет на экспорт в РФ глинозема и алюминиевых руд. В Австралии «Русал» владел 20-процентной долей в предприятии Queensland Alumina, где основным акционером является Rio Tinto. «Русал» в отчетности за 2021 год отражал производство глинозема на этом активе в 742 тыс. тонн (9% от общего производства компании).

На этом фоне Россия начала закупки глинозема из Китая, Индии и Казахстана. В 2022 году объем закупок у внешних поставщиков вырос на 263,4%. Проблемы с поставками и рост закупочных цен привели к росту затрат на приобретение глинозема в 2022 году на 149,3%, до $1,8 млрд, сообщал «Русал» в марте 2023 года. Себестоимость тонны алюминия выросла на 31,8%, до $2325.

За счет строительства нового глиноземного завода компания рассчитывает обеспечить до 60% своей потребности в этом сырье и снизить его себестоимость в условиях неблагоприятной мировой конъюнктуры на рынке алюминия, сообщили в «Русале».

Окончательная стоимость проекта будет определена после утверждения проектно-сметной документации.

«Русал» также планирует инвестиции в Гвинее. «Они необходимы для развития инфраструктуры, которая обеспечит увеличение добычи и транспортировки бокситов в республике, что также создаст предпосылки для улучшения наших торгово-экономических отношений»,— рассказали в «Русале».

Россия не обладает большими запасами бокситов. Две трети мировых запасов сосредоточены в шести странах: Гвинея (20 млрд тонн), Австралия (7 млрд тонн), Бразилия (6 млрд тонн), Вьетнам (3 млрд тонн), Индия (2,5 млрд тонн), Индонезия (2 млрд тонн).

«Русал» владеет предприятиями по добыче бокситов в Гвинее, Гвиане и на Ямайке.

Евгений Зайнуллин