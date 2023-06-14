Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Абрамченко: Россия в 2023 году заключила более 750 сделок на поставки продукции АПК в нацвалютах

С начала текущего года Россия заключила более 750 контрактов в нацвалютах на поставки за рубеж зерна, масла и сахара, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. По ее словам, больше всего таких сделок было заключено с Ираном, Сирией, Египтом и странами СНГ.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В рамках соглашений было поставлено 1,5 млн т продукции, рассказала госпожа Абрамченко. Она уточнила, что в приоритете находятся поставки зерновых и их объем растет. «Если говорить о зерне, то за первые четыре месяца этого года уже более 5% экспорта приходится на нацвалюты»,— сообщила вице-премьер в интервью «РИА Новости» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Виктория Абрамченко добавила, что Россия также обсуждает со всеми дружественными странами возможность поставок сельхозпродукции за нацвалюту. «И, конечно, мы заинтересованы в торговле за рубли. Но здесь важно еще, чтобы принимающая сторона была готова»,— уточнила вице-премьер.

Госпожа Абрамченко говорила, что осенью 2022 года Россия впервые поставила Турции зерно за рубли. По ее словам, всего за 2022 год РФ экспортировала 21 млн т продовольствия и 14,5 млн т удобрений. В январе вице-премьер сказала, что Россия намерена продавать зерно в Египет за рубли, но объем продаж и их стоимость не приводились.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...