Абрамченко: Россия в 2023 году заключила более 750 сделок на поставки продукции АПК в нацвалютах

С начала текущего года Россия заключила более 750 контрактов в нацвалютах на поставки за рубеж зерна, масла и сахара, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. По ее словам, больше всего таких сделок было заключено с Ираном, Сирией, Египтом и странами СНГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В рамках соглашений было поставлено 1,5 млн т продукции, рассказала госпожа Абрамченко. Она уточнила, что в приоритете находятся поставки зерновых и их объем растет. «Если говорить о зерне, то за первые четыре месяца этого года уже более 5% экспорта приходится на нацвалюты»,— сообщила вице-премьер в интервью «РИА Новости» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Виктория Абрамченко добавила, что Россия также обсуждает со всеми дружественными странами возможность поставок сельхозпродукции за нацвалюту. «И, конечно, мы заинтересованы в торговле за рубли. Но здесь важно еще, чтобы принимающая сторона была готова»,— уточнила вице-премьер.

Госпожа Абрамченко говорила, что осенью 2022 года Россия впервые поставила Турции зерно за рубли. По ее словам, всего за 2022 год РФ экспортировала 21 млн т продовольствия и 14,5 млн т удобрений. В январе вице-премьер сказала, что Россия намерена продавать зерно в Египет за рубли, но объем продаж и их стоимость не приводились.

Лаура Кеффер