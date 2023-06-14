ПМЭФ-2023. День первый. Главное

В Санкт-Петербурге проходит 26-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023). В этом году его тема — «Суверенное развитие — основа справедливого мира, объединим усилия во имя будущих поколений». Основные заявления и сделки первого дня — в подборке «Ъ».

Что происходит на ПМЭФ-2023 — читайте здесь.

Сделки

«Росатом» и Шри-Ланка договорились о строительстве атомной электростанции, ее мощность может составить до 300 мегаватт.

«Роснефть», «Росгеология» и «Иннопрактика» заключили договоры на проведение научно-исследовательских работ по изучению российского континентального шельфа.

«Роснефть» и негосударственный институт развития «Иннопрактика» заключили договор на создание карт геологических объектов на территории России, потенциально пригодных для экологически стабильного хранения СО2.

Заявления

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению. При этом он указал, что выработка электроэнергии не актуальна.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сбербанк считает, что можно ослабить ограничения для компаний на вывоз наличной валюты из России, заявил зампред правления банка Анатолий Попов. Он убежден, что введенные меры «позволили накопить комфортный уровень наличной ликвидности» в России.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков рассказал, что по поручению президента условием выкупа компаний у уходящих из РФ нерезидентов может быть размещение до 20% акций покупаемых компаний на бирже. «Идея была в том, чтобы миноритарные инвесторы могли тоже поучаствовать в инвестициях в такие компании по цене, по которой входят туда стратегические инвесторы. Мы надеемся, что такая инициатива в скором времени заработает. Это даст некий стимул развитию фондового рынка»,— сказал он.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство думает ввести квоты на импорт иностранных семян, кроме того, беспилотники, которыми пользуются сельхозпроизводители, могут допустить к работе на высоте до 150 м. Вице-премьер ожидает продолжения продуктовой дефляции в России летом и в сентябре. Кроме того, по словам госпожи Абрамченко, Россия в 2023 году заключила более 750 сделок на поставки продукции АПК в нацвалютах.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ущерб Калининградской области после запрета транзита через Литву составляет 900-980 млн руб. в месяц.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов прогнозирует, что оборот рынка интернет-торговли в России вырастет более чем на 20% и составит 6,2-6,5 трлн руб. по итогам 2023 года.

Фото: Министерство экономики и коммерции КР

Министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев рассказал, что страна совместно с российскими компаниями, а также другими иностранными партнерами планирует построить в республике горнолыжный кластер.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Зампред правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что портфель юаневых сбережений населения в российских банках в этом году вырастет в два раза и достигнет 88 млрд юаней. «В результате китайская валюта займет четверть в валютных накоплениях клиентов, а по итогам 2024 года ее доля превысит 45%»,— прогнозирует топ-менеджер.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» планирует выпускать электромобили класса B+ и легкие коммерческие электромобили на единой платформе E-Neva на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, рассказал губернатор Александр Беглов. При этом имущество бывшего завода еще не оформлено. «Ждем выхода постановления правительства России»,— сказал господин Беглов.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Рекламный рынок России покажет рекордный рост по итогам первой половины 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков.