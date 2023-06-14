Абрамченко ожидает продолжения продуктовой дефляции летом и в сентябре

Вице-премьер Виктория Абрамченко считает, что продуктовая дефляция в России продержится в течение всего лета, а также продолжится в сентябре. По итогам мая продукты в РФ подешевели в годовом выражении на 0,91%, сообщал Росстат.

«Мы еженедельно мониторим ситуацию с ценами на продовольствие, научены опытом пандемии. Прогнозы у нас очень хорошие, надеюсь, продовольствие не добавит в инфляцию никаких неприятных пунктов»,— сказала госпожа Абрамченко в интервью «РИА Новости» в рамках Петербургского международного экономического форума.

В прошлом месяце годовая инфляция в России ускорилась до 2,51%. Цены снизились на 37,4% на огурцы, на 26,1% — на помидоры, при этом на 86,6% подорожала белокочанная капуста, на 21,4% — морковь. Масштаб продовольственной дефляции летом может сыграть ключевую роль при принятии Центробанком решения о повышении ключевой ставки в конце июля.

Лаура Кеффер