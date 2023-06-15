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Коммерсантъ FM
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Новым экипировщиком сборной России по футболу станет компания Jogel

Российский футбольный союз (РФС) подписал меморандум о сотрудничестве с российским производителем спортивной одежды Jogel. Компания станет новым экипировщиком сборной России по футболу. Контракт Jogel с РФС будет рассчитан на два сезона, передает пресс-служба футбольного союза.

Уточняется, что подписанный в ходе ПМЭФ меморандум о сотрудничестве закрепляет готовность сторон к старту сотрудничества, но не является официальным подписанием контракта. Пресс-служба сообщила, что футбольные сборные России, включая команды разных возрастных категорий, начнут выступать в экипировке Jogel в 2024 году.

Согласно информации на сайте бренда, Jogel производит спортивную одежду для любителей и профессионалов и выступает за социальную справедливость в спорте. «Мы хотим, чтобы равные возможности были у всех, чтобы самородки и таланты не бросали тренировки из-за недоступности соответствующей экипировки. Именно поэтому мы создаем качественные товары и реализуем их по справедливой цене»,— говорится в описании миссии компании.

С 2008 года РФС сотрудничал с Adidas. Действие нового соглашения союза с немецким брендом было рассчитано до 2026 года, однако 1 марта 2022 года Adidas в одностороннем порядке приостановил договор с РФС на фоне начала боевых действий на Украине. Сотрудничество с футбольными клубами из России в 2022 году также прекратил бренд Nike, впоследствии полностью покинувший местный рынок.

Эрдни Кагалтынов

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