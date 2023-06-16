Глава ВТБ Костин предложил сделку с «Яндексом» по примеру Fortum

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что цена доли в «Яндекс» завышена. По его мнению, если бизнес пытаются продать без предусмотренного законом для выхода иностранных инвесторов дисконта, нужно передать его под контроль Росимущества, как это было сделано с финской Fortum.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Андрея Костина спросили, отказался ли ВТБ участвовать в покупке «Яндекса». «Более того, я считаю, что вообще сделку не надо делать на таких уровнях. Это рыночная получается. За что? — заявил он на ПМЭФ. — У нас есть указ президента за 50% (дисконта), а здесь речь идет о рыночной сделке, американским инвесторам, за то, что у нас отобрали все... Надо по схеме Fortum действовать, забрать в управление и вернуть им тогда, когда закончатся санкции. Вот моя позиция на сегодняшний день».

Господин Костин в разговоре с РБК также сказал: «Я считаю, что сделка плохая и ее надо торпедировать».

По данным на 11:38, акции «Яндекса» на Мосбирже снижались 2,37% к открытию, цена за бумагу — 2539,6 руб.

Андрей Костин первым предложил подумать над передачей российских активов финского концерна Fortum в управление местным компаниям на время санкций вместо их выкупа. Позднее Владимир Путин подписал указ о передаче Росимуществу во временное управление доли германской Uniper и финской Fortum.

Изменения в структуре «Яндекса» были анонсированы в ноябре 2022 года. Компания планировала оставить за головной Yandex N.V. международные проекты в области облачных технологий, а остальные сервисы продать.

По данным Bloomberg, миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов предложили выкупить контрольный пакет «Яндекса». По информации агентства, за бизнесменами стоит группа инвесторов, в которую также входят Роман Абрамович и представители ВТБ. 51% акций «Яндекса» оценивались в сумму от $7 млрд до $7,5 млрд.

Ранее Андрей Костин говорил, что ВТБ может отказаться от покупки доли Яндекса, поскольку цена выше заявленной первоначально. ВТБ планировал покупку сначала 15%, потом 10% «Яндекса». На данный момент ВТБ принадлежит 1,1% акций «Яндекса».

Сейчас основной акционер «Яндекса» — траст Аркадия Воложа LASTAR Trust (8,5% капитала и 45,1% голосов). 87,9% капитала (46,5% голосов) находятся во free float. После введения санкций ЕС против Аркадия Воложа его траст перестал принимать решения по голосованию акциями.

Вчера, 15 июня, газета Financial Times со ссылкой на тайный указ президента сообщила, что Владимир Путин на прошлой неделе поручил правительству разработать законопроект, который позволил бы по ценам ниже себестоимости национализировать активы «непослушных» западных компаний.

Подробнее о ситуации с Fortum — в публикации «Ъ» «Обменяй меня».

Анастасия Ларина