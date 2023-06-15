Орешкин: скидки на нефть из РФ для дружественных стран в реальности меньше и будут еще меньше

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что в реальности скидки на российскую нефть для дружественных стран меньше, чем считается, а в дальнейшем будут еще меньше. Так в ходе дискуссии на ПМЭФ-23 он ответил на вопрос том, насколько большой может быть скидка на нефть из РФ для дружественных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Если говорить про скидки, то они в реальности меньше, и будут еще меньше. Но об этом не надо никому рассказывать. Пусть все думают, что все плохо»,— сказал господин Орешкин (цитата по «РИА Новости»).

По информации Financial Times, Индия стала одним из крупнейших покупателей российской сырой нефти после начала военного конфликта на Украине. Индийские нефтеперерабатывающие предприятия стали получать прибыль в большем объеме за счет покупки сырой российской нефти со значительной скидкой, отмечало издание.

12 июня Пакистан сообщил, что закупает российскую нефть со скидкой по новому соглашению с РФ и платит за топливо в юанях. По данным Reuters, с большим дисконтом российская нефть также экспортируется в Китай.

С января по май поступления в российский бюджет с нефтегазовых доходов оказались почти в два раза меньше, чем за тот же период 2022-го. В мае бюджет получил с продажи нефти и газа 570 млрд руб., показатель снизился на 12% по сравнению с апрелем. Минфин ожидает недополучения 44 млрд руб. нефтегазовых доходов и в июне.

Подробнее о нефтегазовых доходах в мае — в материале «Ъ FM» «Бюджету не хватило топлива».

Эрдни Кагалтынов