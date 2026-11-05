Генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг станет новым командующим бундесвером

Офицер войсковой разведки Кристиан Фройдинг служил на Балканах и в Афганистане. С 2017 по 2019 год был адъютантом Урсулы фон дер Ляйен во время ее пребывания на посту министра обороны страны. Спецштаб по Украине возглавляет со времени его создания в 2022 году.