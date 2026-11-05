Генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг станет новым командующим бундесвером
Министерство обороны Германии объявило о назначении нового генерального инспектора (командующего) вооруженных сил страны. Им назначен генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, в настоящее время командующий сухопутными силами и глава спецштаба по Украине, координирующего германскую военную помощь Киеву. Он вступит в должность в феврале 2027 года. Нынешний генеральный инспектор Карстен Бройер в сентябре был избран председателем военного комитета НАТО.
Офицер войсковой разведки Кристиан Фройдинг служил на Балканах и в Афганистане. С 2017 по 2019 год был адъютантом Урсулы фон дер Ляйен во время ее пребывания на посту министра обороны страны. Спецштаб по Украине возглавляет со времени его создания в 2022 году.
Наблюдатели отмечают, что генерал-лейтенант Фройдинг приступит к исполнению новых обязанностей в особенно важный для Германии период. В частности, одной из его задач станет значительное увеличение численности вооруженных сил страны без введения обязательной военной службы.
В апреле этого года Министерство обороны представило план развития вооруженных сил, предусматривающий увеличение численности военнослужащих с нынешних 185,4 тыс. до 260 тыс., а также параллельное наращивание резерва с примерно 70 тыс. человек, до 200 тыс., что в сумме составит 460 тыс. боеспособных военнослужащих.