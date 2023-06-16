ПМЭФ-2023. День третий. Главное

В Санкт-Петербурге проходит 26-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023). В этом году его тема — «Суверенное развитие — основа справедливого мира, объединим усилия во имя будущих поколений». Основные заявления и сделки третьего дня — в подборке «Ъ».

Следить за новостями форума можно на специальной странице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сделки

ВТБ профинансирует строительство 3-го и 4-го серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 ГК «Росатом» для обслуживания грузопотока в западном и восточном секторе Северного морского пути, сообщил банк по итогам подписания соглашения с госкорпорацией о сотрудничестве в сфере развития СМП. Ледоколы будут строиться на верфях «Балтийского завода».

Мэр Москвы Сергей Собянин заключил соглашения о сотрудничестве в сфере развития беспилотников с генеральным директором АО «Государственная транспортная лизинговая компания» Евгением Дитрихом, ректором Московского авиационного института Михаилом Погосяном и генеральным директором ПАО «Газпром нефть» Александром Дюковым.

«Аэрофлот» и венесуэльская авиакомпания Conviasa намерены совместно развивать перевозки между Россией, Венесуэлой и Кубой, сегодня они подписали соответствующий меморандум.

Промсвязьбанк запустит льготное кредитование малого и среднего бизнеса в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Пресс-служба банка сообщила о подписании соглашения с Минэкономразвития РФ.

«Газпром» подписал соглашение с казахстанской QazaqGaz о транспортировке природного газа из РФ в Узбекистан через территорию Казахстана. Поставки планируется начать в IV квартале 2023 года.

Министры энергетики России и Казахстана продлили до конца 2033 года межправительственные договоренности по транзиту российской нефти в Китай с увеличением объемов до 10 млн т.

«Роснефть» и правительство ХМАО-Югры заключили соглашение о совместной реализации инвестиционных проектов — компания будет поддерживать развитие промышленного и научного потенциала региона, привлекая на тендерной основе местные предприятия, а также поддерживать мероприятия и проекты в социальной сфере.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев подписали соглашение о сотрудничестве в области производства электроэнергии из природного газа.

Логистические комплексы на 2 тыс. рабочих мест будут построены в Татарстане и Краснодарском крае в 2024 году, общий объем инвестиций в объекты составит более 7 млрд руб. Соответствующее соглашение было подписано между холдингом Romex Group и ВТБ.

Реконструкция Федоровского гидроузла в Краснодарском крае, где в 2022 году произошло разрушение, будет проходить в рамках соглашения о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства РФ и «Русгидро» в качестве пилотного проекта.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин подписали соглашение и строительстве магистрали непрерывного движения в Санкт-Петербурге от Арсенальной набережной до Выборгского шоссе с мостом через реку Неву.

Медиахолдинг MAER и VK подписали соглашение о сотрудничестве. Они будут совместно развивать технологии в области цифровой наружной рекламы в регионах. Партнерство затронет решения в области работы с big-data, расширение доступных поверхностей и повышение эффективности инструментов для бизнеса.

Заявления

Президент России Владимир Путин на линейной сессии ПМЭФ заявил, что бизнес не должны проверять, если он не связан с рисками причинения вреда человеку и окружающей среде. Он также предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период моратория на штрафы. Президент объявил об индексации МРОТ, к 2030 году он должен вырасти вдвое. Кроме того, по его словам, Россия обязана увеличивать расходы на оборону для защиты суверенитета.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун предложил внести свой вклад в посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине. «Наша единственная цель — жить в мире, чтобы осуществлялась реальная интеграция экономики и связей между народами. Все войны приносят собой разрушения, от них проигрывают многие. И поэтому я бы пожелал всему человечеству мира, благосостояния, безопасности»,— сказал он.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что бизнес ожидает увеличения налоговой нагрузки. «Очевидно, что она (расходная часть бюджета.— “Ъ”) будет расти. Единственная такая степень свободы — это объем и направление расходов бюджета на поддержку экономики. Во многом остальные расходы являются детерминированными. Из чего бизнес делает вывод, что, вероятнее всего, с нового года мы увидим повышение налоговой нагрузки»,— сказал он.

Фото: пресс-служба президента РФ

Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что группа ведет переговоры с западными компаниями о «страховом урегулировании» по 47 самолетам, находящимся в операционном лизинге. Оно подразумевает выплату компенсаций иностранным лизингодателям за счет средств ФНБ. Также авиакомпания добилась от европейского автоконцерна Airbus возврата предоплаты в размере $199 млн за четыре заказанных в 2007 году самолета А350.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что цена доли в «Яндексе» завышена. По его мнению, если бизнес пытаются продать без предусмотренного законом для выхода иностранных инвесторов дисконта, нужно передать его под контроль Росимущества, как это было сделано с финской Fortum.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам министра финансов Антона Силуанова, ведомство обсуждает увеличение разового платежа с уходящих из России компаний. Средства предполагается направлять на технологическое развитие. Также он призвал банки активнее участвовать в аукционах по размещению ОФЗ.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что Центробанк надеется начать реальные операции с цифровым рублем уже в июле-августе этого года. По ее словам, в течение ближайших трех лет внутри России расчеты перейдут исключительно на отечественные платежные системы.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Замминистра труда РФ Ольга Баталина заявила, что 133,5 тыс. участников российской военной операции на Украине уже получили статус ветерана боевых действий. Они могут воспользоваться всем набором федеральных и региональных льгот и выплат.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что порядка 6 млн человек занятых не получают минимальный размер оплаты труда, а еще 12 млн не имеют трудовых договоров.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал, что фиксация цен на минеральные удобрения в РФ продлена до конца ноября, как и квоты на их экспорт. Также он сообщил, что первый российский крупнотоннажный сухогруз может быть построен и передан в лизинг в конце 2025 — начале 2026 года. Позже планируется ежегодно спускать на воду минимум 2-3 судна типа «Хендисайз» и «Супрамакс». По оценке ведомства, всего нужно построить не менее 60 балкеров.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин сообщил, что правительство может повысить утильсбор для грузовой техники до 30%. На этом фоне «Камаз» готов не повышать цену на свою продукцию до конца года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Основной акционер и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов заявил, что низкие налоги в России подстегивают рост экономики. «Низкий уровень налогов в нашей стране всегда был очень мощным стимулом экономического роста, давайте сохраним этот стимул»,— сказал он.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров заявил, что госкорпорация планирует в 2024 году запустить локальное производство отдельных электронных компонентов электродвигателей, а к 2025 году — серийное производство. Цель — выйти на производство 100 тыс. штук двигателей в год.

О том, как прошел второй день ПМЭФ-2022 — в материале «Ъ».