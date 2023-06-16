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Коммерсантъ FM
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ПМЭФ-2023. День третий. Главное

В Санкт-Петербурге проходит 26-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023). В этом году его тема — «Суверенное развитие — основа справедливого мира, объединим усилия во имя будущих поколений». Основные заявления и сделки третьего дня — в подборке «Ъ».

Следить за новостями форума можно на специальной странице.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сделки

ВТБ профинансирует строительство 3-го и 4-го серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 ГК «Росатом» для обслуживания грузопотока в западном и восточном секторе Северного морского пути, сообщил банк по итогам подписания соглашения с госкорпорацией о сотрудничестве в сфере развития СМП. Ледоколы будут строиться на верфях «Балтийского завода».

Мэр Москвы Сергей Собянин заключил соглашения о сотрудничестве в сфере развития беспилотников с генеральным директором АО «Государственная транспортная лизинговая компания» Евгением Дитрихом, ректором Московского авиационного института Михаилом Погосяном и генеральным директором ПАО «Газпром нефть» Александром Дюковым.

«Аэрофлот» и венесуэльская авиакомпания Conviasa намерены совместно развивать перевозки между Россией, Венесуэлой и Кубой, сегодня они подписали соответствующий меморандум.

Промсвязьбанк запустит льготное кредитование малого и среднего бизнеса в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Пресс-служба банка сообщила о подписании соглашения с Минэкономразвития РФ.

«Газпром» подписал соглашение с казахстанской QazaqGaz о транспортировке природного газа из РФ в Узбекистан через территорию Казахстана. Поставки планируется начать в IV квартале 2023 года.

Министры энергетики России и Казахстана продлили до конца 2033 года межправительственные договоренности по транзиту российской нефти в Китай с увеличением объемов до 10 млн т.

«Роснефть» и правительство ХМАО-Югры заключили соглашение о совместной реализации инвестиционных проектов — компания будет поддерживать развитие промышленного и научного потенциала региона, привлекая на тендерной основе местные предприятия, а также поддерживать мероприятия и проекты в социальной сфере.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев подписали соглашение о сотрудничестве в области производства электроэнергии из природного газа.

Логистические комплексы на 2 тыс. рабочих мест будут построены в Татарстане и Краснодарском крае в 2024 году, общий объем инвестиций в объекты составит более 7 млрд руб. Соответствующее соглашение было подписано между холдингом Romex Group и ВТБ.

Реконструкция Федоровского гидроузла в Краснодарском крае, где в 2022 году произошло разрушение, будет проходить в рамках соглашения о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства РФ и «Русгидро» в качестве пилотного проекта.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин подписали соглашение и строительстве магистрали непрерывного движения в Санкт-Петербурге от Арсенальной набережной до Выборгского шоссе с мостом через реку Неву.

Медиахолдинг MAER и VK подписали соглашение о сотрудничестве. Они будут совместно развивать технологии в области цифровой наружной рекламы в регионах. Партнерство затронет решения в области работы с big-data, расширение доступных поверхностей и повышение эффективности инструментов для бизнеса.

Заявления

Президент России Владимир Путин на линейной сессии ПМЭФ заявил, что бизнес не должны проверять, если он не связан с рисками причинения вреда человеку и окружающей среде. Он также предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период моратория на штрафы. Президент объявил об индексации МРОТ, к 2030 году он должен вырасти вдвое. Кроме того, по его словам, Россия обязана увеличивать расходы на оборону для защиты суверенитета.

Выступление Путина на ПМЭФ-2023. Главное

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Президент Алжира Абдельмаджид Теббун предложил внести свой вклад в посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине. «Наша единственная цель — жить в мире, чтобы осуществлялась реальная интеграция экономики и связей между народами. Все войны приносят собой разрушения, от них проигрывают многие. И поэтому я бы пожелал всему человечеству мира, благосостояния, безопасности»,— сказал он.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что бизнес ожидает увеличения налоговой нагрузки. «Очевидно, что она (расходная часть бюджета.— “Ъ”) будет расти. Единственная такая степень свободы — это объем и направление расходов бюджета на поддержку экономики. Во многом остальные расходы являются детерминированными. Из чего бизнес делает вывод, что, вероятнее всего, с нового года мы увидим повышение налоговой нагрузки»,— сказал он.

Фото: пресс-служба президента РФ

Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что группа ведет переговоры с западными компаниями о «страховом урегулировании» по 47 самолетам, находящимся в операционном лизинге. Оно подразумевает выплату компенсаций иностранным лизингодателям за счет средств ФНБ. Также авиакомпания добилась от европейского автоконцерна Airbus возврата предоплаты в размере $199 млн за четыре заказанных в 2007 году самолета А350.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что цена доли в «Яндексе» завышена. По его мнению, если бизнес пытаются продать без предусмотренного законом для выхода иностранных инвесторов дисконта, нужно передать его под контроль Росимущества, как это было сделано с финской Fortum.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам министра финансов Антона Силуанова, ведомство обсуждает увеличение разового платежа с уходящих из России компаний. Средства предполагается направлять на технологическое развитие. Также он призвал банки активнее участвовать в аукционах по размещению ОФЗ.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что Центробанк надеется начать реальные операции с цифровым рублем уже в июле-августе этого года. По ее словам, в течение ближайших трех лет внутри России расчеты перейдут исключительно на отечественные платежные системы.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Замминистра труда РФ Ольга Баталина заявила, что 133,5 тыс. участников российской военной операции на Украине уже получили статус ветерана боевых действий. Они могут воспользоваться всем набором федеральных и региональных льгот и выплат.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что порядка 6 млн человек занятых не получают минимальный размер оплаты труда, а еще 12 млн не имеют трудовых договоров.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал, что фиксация цен на минеральные удобрения в РФ продлена до конца ноября, как и квоты на их экспорт. Также он сообщил, что первый российский крупнотоннажный сухогруз может быть построен и передан в лизинг в конце 2025 — начале 2026 года. Позже планируется ежегодно спускать на воду минимум 2-3 судна типа «Хендисайз» и «Супрамакс». По оценке ведомства, всего нужно построить не менее 60 балкеров.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин сообщил, что правительство может повысить утильсбор для грузовой техники до 30%. На этом фоне «Камаз» готов не повышать цену на свою продукцию до конца года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Основной акционер и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов заявил, что низкие налоги в России подстегивают рост экономики. «Низкий уровень налогов в нашей стране всегда был очень мощным стимулом экономического роста, давайте сохраним этот стимул»,— сказал он.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров заявил, что госкорпорация планирует в 2024 году запустить локальное производство отдельных электронных компонентов электродвигателей, а к 2025 году — серийное производство. Цель — выйти на производство 100 тыс. штук двигателей в год.

О том, как прошел второй день ПМЭФ-2022 — в материале «Ъ».

Фотогалерея

ПМЭФ–2023

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Генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на форуме

Генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на форуме

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Гроссмейстер, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин (слева) и первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков

Гроссмейстер, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин (слева) и первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты Антон Котяков

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты Антон Котяков

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Министр спорта России Олег Матыцин на форуме

Министр спорта России Олег Матыцин на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Президент, председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин

Президент, председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре)

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко на пленарном заседании «На пути к переработке: от отходов к ресурсам»

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко на пленарном заседании «На пути к переработке: от отходов к ресурсам»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин на сессии «100 лет контрольно-ревизионным органам министерства финансов Российской Федерации: диалог о будущем»

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин на сессии «100 лет контрольно-ревизионным органам министерства финансов Российской Федерации: диалог о будущем»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Министр экономического развития России Максим Решетников на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Министр экономического развития России Максим Решетников на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Помощник президента России Максим Орешкин на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Помощник президента России Максим Орешкин на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Министр финансов Антон Силуанов на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Министр финансов Антон Силуанов на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на форуме

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин на форуме

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин на форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров на форуме

Певец Филипп Киркоров на форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» «Новая мировая экономика — не глобальная, но взаимосвязанная»

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» «Новая мировая экономика — не глобальная, но взаимосвязанная»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: гендиректор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и помощник президента России Игорь Левитин перед началом сессии «Развитие экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора &quot;Север — Юг&quot;: автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозок»

Слева направо: гендиректор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и помощник президента России Игорь Левитин перед началом сессии «Развитие экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора "Север — Юг": автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозок»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров перед началом сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров перед началом сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Заместитель председателя кабмина-глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко на сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Заместитель председателя кабмина-глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко на сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, министр экономического развития России Максим Решетников и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов на сессии «Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях»

Слева направо: президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, министр экономического развития России Максим Решетников и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов на сессии «Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Философ и политолог Александр Дугин на сессии «Горизонт-2040: Россия на карте мира»

Философ и политолог Александр Дугин на сессии «Горизонт-2040: Россия на карте мира»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на сессии «Северный морской путь: новые вызовы»

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на сессии «Северный морской путь: новые вызовы»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф на форуме

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Бизнесмен Виктор Бут на форуме

Бизнесмен Виктор Бут на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Презентация российского внедорожника Aurus Komendant. Стоимость авто начинается от 33,7 млн руб.

Презентация российского внедорожника Aurus Komendant. Стоимость авто начинается от 33,7 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участники делегации из Объединенных Арабских Эмиратов

Участники делегации из Объединенных Арабских Эмиратов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участницы ПМЭФ-2023

Участницы ПМЭФ-2023

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сотрудники полиции около выставочного центра «Экспофорум»

Сотрудники полиции около выставочного центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Тверской области Игорь Руденя (слева) и председатель комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин (второй слева) на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Губернатор Тверской области Игорь Руденя (слева) и председатель комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин (второй слева) на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гостья форума фотографирует участников пленарной сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Гостья форума фотографирует участников пленарной сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин за рулем вездехода «Тактик» — главного экспоната стенда Псковской области

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин за рулем вездехода «Тактик» — главного экспоната стенда Псковской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Вездеход «Тактик» на стенде Псковской области

Вездеход «Тактик» на стенде Псковской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Презентация автомобиля Aurus Komendant

Презентация автомобиля Aurus Komendant

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Страной-гостем ПМЭФ-2023 стали Объединенные Арабские Эмираты

Страной-гостем ПМЭФ-2023 стали Объединенные Арабские Эмираты

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Беспилотный комплекс БАС-200 производства «Вертолетов России»

Беспилотный комплекс БАС-200 производства «Вертолетов России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Одна из муз российского экспорта, показанных в рамках ПМЭФ на стенде «Сделано в России»

Одна из муз российского экспорта, показанных в рамках ПМЭФ на стенде «Сделано в России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участие в форуме подтвердили 17 тыс. человек из 130 стран и территорий

Участие в форуме подтвердили 17 тыс. человек из 130 стран и территорий

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Гость форума на фоне одного из стендов форума

Гость форума на фоне одного из стендов форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Инсталляция художника-скульптора Лао Яна и художника-постановщика Ярославы Карпуниной по мотивам «Девочки с персиками» Валентина Серова

Инсталляция художника-скульптора Лао Яна и художника-постановщика Ярославы Карпуниной по мотивам «Девочки с персиками» Валентина Серова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

ПМЭФ-2023 проходит на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

ПМЭФ-2023 проходит на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Стенд с беспилотными устройствами

Стенд с беспилотными устройствами

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участница ПМЭФ-2023

Участница ПМЭФ-2023

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Посетители форума

Посетители форума

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Гроссмейстер, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин (слева) и первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты Антон Котяков

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Министр спорта России Олег Матыцин на форуме

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Президент, председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко на пленарном заседании «На пути к переработке: от отходов к ресурсам»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин на сессии «100 лет контрольно-ревизионным органам министерства финансов Российской Федерации: диалог о будущем»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Министр экономического развития России Максим Решетников на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Помощник президента России Максим Орешкин на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Министр финансов Антон Силуанов на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин на форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров на форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» «Новая мировая экономика — не глобальная, но взаимосвязанная»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: гендиректор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и помощник президента России Игорь Левитин перед началом сессии «Развитие экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора "Север — Юг": автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозок»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров перед началом сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Заместитель председателя кабмина-глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко на сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, министр экономического развития России Максим Решетников и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов на сессии «Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Философ и политолог Александр Дугин на сессии «Горизонт-2040: Россия на карте мира»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на сессии «Северный морской путь: новые вызовы»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Бизнесмен Виктор Бут на форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Презентация российского внедорожника Aurus Komendant. Стоимость авто начинается от 33,7 млн руб.

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Участники делегации из Объединенных Арабских Эмиратов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Участницы ПМЭФ-2023

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сотрудники полиции около выставочного центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Тверской области Игорь Руденя (слева) и председатель комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин (второй слева) на пленарной сессии «Как будет развиваться российская экономика»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гостья форума фотографирует участников пленарной сессии «Госуправление: между людьми и данными»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин за рулем вездехода «Тактик» — главного экспоната стенда Псковской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Вездеход «Тактик» на стенде Псковской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Презентация автомобиля Aurus Komendant

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Страной-гостем ПМЭФ-2023 стали Объединенные Арабские Эмираты

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Беспилотный комплекс БАС-200 производства «Вертолетов России»

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Одна из муз российского экспорта, показанных в рамках ПМЭФ на стенде «Сделано в России»

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Участие в форуме подтвердили 17 тыс. человек из 130 стран и территорий

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Гость форума на фоне одного из стендов форума

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Инсталляция художника-скульптора Лао Яна и художника-постановщика Ярославы Карпуниной по мотивам «Девочки с персиками» Валентина Серова

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ПМЭФ-2023 проходит на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

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Стенд с беспилотными устройствами

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Участница ПМЭФ-2023

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Посетители форума

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