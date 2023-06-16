ПМЭФ-2023. День третий. Главное

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Сделки
ВТБ профинансирует строительство 3-го и 4-го серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 ГК «Росатом» для обслуживания грузопотока в западном и восточном секторе Северного морского пути, сообщил банк по итогам подписания соглашения с госкорпорацией о сотрудничестве в сфере развития СМП. Ледоколы будут строиться на верфях «Балтийского завода».
Мэр Москвы Сергей Собянин заключил соглашения о сотрудничестве в сфере развития беспилотников с генеральным директором АО «Государственная транспортная лизинговая компания» Евгением Дитрихом, ректором Московского авиационного института Михаилом Погосяном и генеральным директором ПАО «Газпром нефть» Александром Дюковым.
«Аэрофлот» и венесуэльская авиакомпания Conviasa намерены совместно развивать перевозки между Россией, Венесуэлой и Кубой, сегодня они подписали соответствующий меморандум.
Промсвязьбанк запустит льготное кредитование малого и среднего бизнеса в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Пресс-служба банка сообщила о подписании соглашения с Минэкономразвития РФ.
«Газпром» подписал соглашение с казахстанской QazaqGaz о транспортировке природного газа из РФ в Узбекистан через территорию Казахстана. Поставки планируется начать в IV квартале 2023 года.
Министры энергетики России и Казахстана продлили до конца 2033 года межправительственные договоренности по транзиту российской нефти в Китай с увеличением объемов до 10 млн т.
«Роснефть» и правительство ХМАО-Югры заключили соглашение о совместной реализации инвестиционных проектов — компания будет поддерживать развитие промышленного и научного потенциала региона, привлекая на тендерной основе местные предприятия, а также поддерживать мероприятия и проекты в социальной сфере.
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев подписали соглашение о сотрудничестве в области производства электроэнергии из природного газа.
Логистические комплексы на 2 тыс. рабочих мест будут построены в Татарстане и Краснодарском крае в 2024 году, общий объем инвестиций в объекты составит более 7 млрд руб. Соответствующее соглашение было подписано между холдингом Romex Group и ВТБ.
Реконструкция Федоровского гидроузла в Краснодарском крае, где в 2022 году произошло разрушение, будет проходить в рамках соглашения о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства РФ и «Русгидро» в качестве пилотного проекта.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин подписали соглашение и строительстве магистрали непрерывного движения в Санкт-Петербурге от Арсенальной набережной до Выборгского шоссе с мостом через реку Неву.
Медиахолдинг MAER и VK подписали соглашение о сотрудничестве. Они будут совместно развивать технологии в области цифровой наружной рекламы в регионах. Партнерство затронет решения в области работы с big-data, расширение доступных поверхностей и повышение эффективности инструментов для бизнеса.
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Президент России Владимир Путин на линейной сессии ПМЭФ заявил, что бизнес не должны проверять, если он не связан с рисками причинения вреда человеку и окружающей среде. Он также предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период моратория на штрафы. Президент объявил об индексации МРОТ, к 2030 году он должен вырасти вдвое. Кроме того, по его словам, Россия обязана увеличивать расходы на оборону для защиты суверенитета.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун предложил внести свой вклад в посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине. «Наша единственная цель — жить в мире, чтобы осуществлялась реальная интеграция экономики и связей между народами. Все войны приносят собой разрушения, от них проигрывают многие. И поэтому я бы пожелал всему человечеству мира, благосостояния, безопасности»,— сказал он.
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что бизнес ожидает увеличения налоговой нагрузки. «Очевидно, что она (расходная часть бюджета.— “Ъ”) будет расти. Единственная такая степень свободы — это объем и направление расходов бюджета на поддержку экономики. Во многом остальные расходы являются детерминированными. Из чего бизнес делает вывод, что, вероятнее всего, с нового года мы увидим повышение налоговой нагрузки»,— сказал он.
Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что группа ведет переговоры с западными компаниями о «страховом урегулировании» по 47 самолетам, находящимся в операционном лизинге. Оно подразумевает выплату компенсаций иностранным лизингодателям за счет средств ФНБ. Также авиакомпания добилась от европейского автоконцерна Airbus возврата предоплаты в размере $199 млн за четыре заказанных в 2007 году самолета А350.
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что цена доли в «Яндексе» завышена. По его мнению, если бизнес пытаются продать без предусмотренного законом для выхода иностранных инвесторов дисконта, нужно передать его под контроль Росимущества, как это было сделано с финской Fortum.
По словам министра финансов Антона Силуанова, ведомство обсуждает увеличение разового платежа с уходящих из России компаний. Средства предполагается направлять на технологическое развитие. Также он призвал банки активнее участвовать в аукционах по размещению ОФЗ.
Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что Центробанк надеется начать реальные операции с цифровым рублем уже в июле-августе этого года. По ее словам, в течение ближайших трех лет внутри России расчеты перейдут исключительно на отечественные платежные системы.
Замминистра труда РФ Ольга Баталина заявила, что 133,5 тыс. участников российской военной операции на Украине уже получили статус ветерана боевых действий. Они могут воспользоваться всем набором федеральных и региональных льгот и выплат.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что порядка 6 млн человек занятых не получают минимальный размер оплаты труда, а еще 12 млн не имеют трудовых договоров.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал, что фиксация цен на минеральные удобрения в РФ продлена до конца ноября, как и квоты на их экспорт. Также он сообщил, что первый российский крупнотоннажный сухогруз может быть построен и передан в лизинг в конце 2025 — начале 2026 года. Позже планируется ежегодно спускать на воду минимум 2-3 судна типа «Хендисайз» и «Супрамакс». По оценке ведомства, всего нужно построить не менее 60 балкеров.
Гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин сообщил, что правительство может повысить утильсбор для грузовой техники до 30%. На этом фоне «Камаз» готов не повышать цену на свою продукцию до конца года.
Основной акционер и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов заявил, что низкие налоги в России подстегивают рост экономики. «Низкий уровень налогов в нашей стране всегда был очень мощным стимулом экономического роста, давайте сохраним этот стимул»,— сказал он.
Директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров заявил, что госкорпорация планирует в 2024 году запустить локальное производство отдельных электронных компонентов электродвигателей, а к 2025 году — серийное производство. Цель — выйти на производство 100 тыс. штук двигателей в год.
О том, как прошел второй день ПМЭФ-2022 — в материале «Ъ».