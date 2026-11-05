Pink Floyd анонсировала переиздание альбома Animals в честь 50-летия пластинки

Юбилейное издание выйдет 22 января 2027 года. Оно будет доступно в бокс-сете, в который входят пять компакт-дисков, три виниловые пластинки, а также 64-страничная книга. В ней будут собраны редкие снимки группы, рассказы музыкантов, а также история о том, как придумали и сняли знаменитую обложку с летающей свиньей над лондонской электростанцией Баттерси.