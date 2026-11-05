Pink Floyd анонсировала переиздание альбома Animals в честь 50-летия пластинки
Британская рок-группа Pink Floyd переиздаст альбом Animals в честь 50-летия пластинки, следует из заявления коллектива. Юбилейное издание будет доступно на виниле, CD и в цифровом формате.
Юбилейное издание выйдет 22 января 2027 года. Оно будет доступно в бокс-сете, в который входят пять компакт-дисков, три виниловые пластинки, а также 64-страничная книга. В ней будут собраны редкие снимки группы, рассказы музыкантов, а также история о том, как придумали и сняли знаменитую обложку с летающей свиньей над лондонской электростанцией Баттерси.
В новую версию войдут ранее не публиковавшиеся композиции, в том числе полная запись концерта 1977 года в американском городе Окленд (штат Флорида), сделанная поклонником группы Райнхардом Хольвайном, который тогда был подростком.
В переиздание также войдут ранние студийные версии песен Dogs и Sheep, композиция Studio Jam и трек Young Nicholas Jon авторства одного из основателей группы, бас-гитариста Роджера Уотерса.