Кино на двоих

«Ростелеком» и «Национальная Медиа Группа» (НМГ) объявили на ПМЭФ об объединении видеосервисов more.tv и Wink под брендом последнего. Стороны учредят для этого совместное предприятие (СП), доля «Ростелекома» в котором составит 70%, НМГ — 30%. До конца года объединенная структура может занять 15% рынка, а ее общая база подписчиков составит 10 млн, полагают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и гендиректор НМГ Светлана Баланова 15 июня в рамках ПМЭФ заключили сделку о слиянии видеосервисов more.tv и Wink. Новая структура будет работать под брендом Wink. Доля «Ростелекома» в уставном капитале объединенного онлайн-кинотеатра составит 70%, НМГ — 30%. Со стороны НМГ передается онлайн-кинотеатр more.tv и 50% долей в «НМГ Студии», от «Ростелекома» — онлайн-кинотеатр Wink, включая платформу для работы в ОТТ- и IPTV-средах.

«СП сможет ускорить развитие объединенных активов, увеличить долю на стремительно растущем рынке и предложить лучший эксклюзивный контент, учитывающий интересы нашей аудитории»,— отметил Михаил Осеевский.

Менеджер уточнил, что компании рассматривают возможность вывода на платформу новых продуктов, включая музыку и литературу.

Технологическая интеграция платформ будет проходить поэтапно, уточнили в НМГ. «До завершения интеграционных процедур подписчики продолжат пользоваться видеосервисами Wink и more.tv на действующих условиях. СП также рассмотрит варианты дальнейшего использования бренда more.tv для решения бизнес-задач»,— рассказали в компании.

«Ростелеком» и НМГ в 2018 году уже создали СП «Медиа-телеком», которое занимается производством и агрегацией телевизионного и видеоконтента, а также дистрибуцией телеканалов и медиабиблиотек в России и странах СНГ. О том, что партнеры могут объединить и видеосервисы стало известно еще прошлым летом (см. «Ъ» от 7 июля 2022 года). Тогда планировалось завершить сделку до конца 2022 года, объединив также контентные библиотеки, клиентские базы и создав единый центр компетенций по продюсированию и производству оригинального контента.

В 2022 году, по оценке «ТМТ Консалтинг», доля Wink на рынке онлайн-видеосервисов составила 11%, а выручка выросла на 44%. More.tv занял за период 5% рынка, а выручка сервиса увеличилась за год на 27%, подсчитывали аналитики. (см. «Ъ» от 17 марта). Тогда директор Wink Антон Володькин рассказывал, что в компании рассчитывают на ускорение роста в 2023 году, «ожидается завершение объявленной ранее консолидации онлайн-кинотеатров Wink и more.tv, и эта структура, естественно, займет большую долю рынка».

В рамках СП будет использована платформа «Ростелекома», утверждает источник «Ъ» в отрасли. «Однако основной вопрос — это абонентская база. Подобное объединение инициировали “МегаФон”» и Start, которые объявляли, что до конца 2022 года все закончат, однако процесс до сих пор не завершен. Причина проста: относительно большая абонентская база “Мегафон”». Объявить им о том, что операторская платформа больше не работает и предложить просто перейти на новый сервис — это значит растерять по дороге большую часть абонентов»,— говорит наш собеседник.

Источник «Ъ» считает, что пока непонятно, какая будет у новой объединенной структуры НМГ и «Ростелекома» база подписчиков и какая будет выручка.

«Какое в итоге количество подписчиков more.tv дойдет до видеосервиса “Ростелекома” — это большая задача для людей, которые будут составлять план по переходу,— подчеркивает он.

Сейчас уже середина года, однако если Wink продолжит расти, то СП может претендовать на 15% рынка по итогам 2023 года, считает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. База объединенного видеосервиса, по оценке руководителя информационно-аналитического агентства Content-Review Сергея Половникова, составит 10 млн подписчиков.

Юлия Юрасова