ФАС исключила мировое соглашение с металлургами по ценам на металлопрокат

Федеральная антимонопольная служба считает неправильным заключать мировое соглашение с металлургическими компаниями — НЛМК, ММК и «Северсталью» — из-за высоких цен на металлопрокат, заявил глава ФАС Максим Шаскольский.

«Работа идет, но сейчас цены достаточно высокие, и на фоне таких высоких цен мировое соглашение мы считаем заключать неправильно. Поэтому мы ведем работу над тем, чтобы цены были снижены. Коллеги с нами в дискуссии находятся»,— сказал господин Шаскольский (цитата по «Интерфаксу»).

В апреле 2021 года ФАС возбудила три отдельных дела в отношении «Северстали», ММК и НЛМК по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат на внутреннем рынке. По данным ведомства, цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. Сталелитейщики объясняли рост цен на внутреннем рынке мировой конъюнктурой.

В январе 2023 года ФАС подтвердила возможность заключения мирового соглашения с металлургическими компаниями на фоне существенного ухудшения их финансового положения из-за санкций.

В марте ведомство в рамках переговоров о мирном соглашении предложило ограничить рентабельность российских металлургов уровнем 2019 года. На НЛМК считают, что директивное ценообразование приведет к падению производства и налоговых платежей. По мнению экспертов, при подобном регулировании маржинальности металлурги откажутся от наименее рентабельных видов проката, что приведет к росту выпуска горячекатаного проката, затовариванию рынка и падению рентабельности.

В апреле правительство России пока отказалось прибегать к ограничению внутренних цен на сталь или к регулированию рентабельности металлургических компаний. По итогам совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова было решено продолжить мониторинг цен, а также дано поручение о разработке модели ценовых рисков для производителей и потребителей стали.

Подробнее о реакции правительства на инициативу ФАС — «Власти последят за ценами на сталь».

Эрдни Кагалтынов