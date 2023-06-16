Мордашов призвал не повышать налоги в России

Основной акционер «Северстали» бизнесмен Алексей Мордашов считает, что низкие налоги в России — это драйвер экономического роста. По его мнению, у роста налогов есть «огромная оборотная сторона», поэтому он призвал не повышать их.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Низкий уровень налогов в нашей стране всегда был очень мощным стимулом экономического роста, давайте сохраним этот стимул»,— сказал Алексей Мордашов, отвечая на вопрос в рамках сессии «Российская экономика — новый курс. Приоритеты и альтернативы» на ПМЭФ.

Ранее сегодня на другой сессии ПМЭФ глава Сбербанка Герман Греф заявил, что из-за роста расходов российского бюджета бизнес ждет увеличения налоговой нагрузки с начала 2024 года.

Из предварительной оценки Минфина следует, что расходы российского бюджета за период январь—май составили 13,229 трлн руб. — это на 27% выше, чем в 2022 году. Дефицит бюджета составил 3,411 трлн руб.

Министр финансов Антон Силуанов говорил, что в этом году Минфин рассчитывает выполнить план по бюджетным доходам. Вместе с тем министр не исключил, что многие статьи расходов бюджета «можно пересмотреть».

Анастасия Ларина