Алиханов оценил потери от запрета транзита через Литву в 900 млн рублей в месяц

Ущерб Калининградской области от запрета перевозок товаров через Литву достигает 900–980 млн руб. в месяц. Об этом «РИА Новости» на Петербургском международном экономическом форуме сообщил губернатор Антон Алиханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Алиханов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Антон Алиханов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Оценки наших ежемесячных потерь — 900–980 млн руб. допрасходов, которые мы несем в связи с этими действиями (запрет транзита через Литву.— "Ъ")»,— сказал он. В Калининградской области в 2022 году возникли проблемы с сухопутным транзитом, грузы теперь доставляют по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.

Железнодорожный и автомобильный транзит в Калининград санкционных, с точки зрения Евросоюза (ЕС), товаров остановлен Литвой с 18 июня 2022 года. 13 июля опубликованы разъяснения Еврокомиссии, после которых железнодорожный транзит был возобновлен. С 1 сентября 2022 года литовские банки отказались принимать оплату за транзит в Калининград по Литовским железным дорогам.

Автомобильный транзит остался под запретом, по железной дороге сейчас ЕС пропускает санкционные грузы в соответствии с лимитом, который рассчитывается по каждой номенклатуре на основании средних показателей. В декабре 2022 года в Кремле не исключили подачи иска во Всемирную торговую организацию к Литве из-за ограничений по транзиту. В мае 2023 года Литва начала обсуждать с ЕС односторонний запрет на транзит определенных товаров.

Мария Федотова