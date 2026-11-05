Бизнес осознал свою уязвимость
Рынок кибербезопасности в 2026 году достигнет 455,4 млрд рублей
Усложнение сценариев кибератак стимулирует рост российского рынка информационной безопасности. В 2026 году он может вырасти на 20,8%, до 455,4 млрд руб. Участники рынка отмечают, что ставка на импортозамещение теряет прежнюю роль в развитии рынка, а главной проблемой рынка остается дефицит кадров.
Совокупный объем рынка информбезопасности (ИБ) в 2026 году достигнет 455,4 млрд руб., что на 20,8% больше, чем в 2025 году (377,1 млрд руб.), прогнозируют аналитики MWS Cloud. Самым крупным сегментом станет программное обеспечение с объемом 216,5 млрд руб., рынок ИТ-услуг в области ИБ составит 167 млрд руб., а аппаратное обеспечение — 71,9 млрд руб.
При этом в ГК Bi.Zone прогнозируют рост рынка лишь на 10–15%. По словам заместителя директора группы Константина Левина, конкуренция обостряется, но открывает новые возможности для развития рынка. Переход на российское ПО как основной драйвер развития рынка «теряет актуальность», но уступает место развитию угроз и осознанной потребности бизнеса в киберустойчивости. На этом фоне, по словам директора по развитию бизнеса компании «Гарда» Василия Посконина, расширяется покрытие инфраструктуры заказчиков средствами защиты. По его оценке, сейчас рынок растет скорее не горизонтально — за счет новых заказчиков, а вертикально — за счет компаний, которые уже знакомы с ИБ-продуктами и начинают более активно их использовать.
Наиболее быстрорастущими направлениями в сегменте ПО остаются системы защиты веб-приложений (WAF), которые в среднем растут на 53,2% в год, а также SIEM-системы — на 40,7%, приводят данные в MWS Cloud.
Ключевыми драйверами в сегменте аналитики называют регуляторные требования, рост штрафов за утечки персональных данных и переход заказчиков к более продвинутым средствам защиты. «ИИ существенно ускоряет не только развитие цифровых сервисов, но и появление новых киберугроз. Атаки становятся более быстрыми, масштабными и адаптивными, поэтому прежнего подхода к защите периметра уже недостаточно»,— отметил гендиректор MWS Павел Воронин.
WAF и SIEM участники рынка называют уже сформированными сегментами рынка ИБ. По мнению гендиректора Swordfish Security Александра Пинаева, наиболее перспективным направлением станет безопасность ИИ. «Фактически за два года этот рынок уже прошел путь от первых заявлений вендоров о необходимости защиты ИИ до реальных корпоративных внедрений»,— добавил он. Среди сегмента аппаратных решений, по данным MWS Cloud, лидерами выступают устройства управления доступом (смарт-карты, USB-ключи, карты для двухфакторной аутентификации), а также шлюзы шифрования и криптомодули.
Лидерами в ИТ-услугах остаются управляемые сервисы ИБ (MSSP), говорят MWS Cloud. В MSSP входят мониторинг и анализ событий безопасности (SOC-as-a-Service), реагирование на инциденты, управление средствами защиты и уязвимостями, а также киберразведка.
Основными причинами повышенного спроса на такой аутсорс аналитики MWS Cloud называют дефицит квалифицированных кадров и высокую ключевую ставку. Одновременно, по оценке аналитиков, усложнение ИТ-инфраструктуры и распространение облачных сред поддерживают спрос на консалтинг, независимую оценку защищенности и аудит соответствия требованиям регуляторов.
«Атаки ускоряются и становятся автономными, а защитников физически не хватает»,— отметил директор Центра киберустойчивости Angara MTDR Артем Грибков. Дефицит в отрасли он оценивает примерно в 40%, особенно на уровне middle+ и senior. Содержать собственную команду со всей необходимой экспертизой и круглосуточным дежурством могут не все, добавляет гендиректор ГК «Ультиматек» Павел Растопшин. При этом, по его словам, заказчику нужен не просто сигнал об угрозе, а помощь в ее устранении. Внешние специалисты должны тесно работать с командой предприятия, но решение об остановке производства или изменении технологического режима остается внутри компании, отметил он.