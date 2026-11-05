Бизнес осознал свою уязвимость

При этом в ГК Bi.Zone прогнозируют рост рынка лишь на 10–15%. По словам заместителя директора группы Константина Левина, конкуренция обостряется, но открывает новые возможности для развития рынка. Переход на российское ПО как основной драйвер развития рынка «теряет актуальность», но уступает место развитию угроз и осознанной потребности бизнеса в киберустойчивости. На этом фоне, по словам директора по развитию бизнеса компании «Гарда» Василия Посконина, расширяется покрытие инфраструктуры заказчиков средствами защиты. По его оценке, сейчас рынок растет скорее не горизонтально — за счет новых заказчиков, а вертикально — за счет компаний, которые уже знакомы с ИБ-продуктами и начинают более активно их использовать.