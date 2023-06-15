На полях Петербургского международного экономического форума сегодня прошла презентация анонсированной в апреле нейросети «Жириновский». Искусственный интеллект, который его создатели называют «цифровым учеником» Владимира Жириновского, изучил пока только 10 часов выступлений покойного основателя ЛДПР, но уже говорит его голосом, копирует мимику и шутит про лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Пообщаться напрямую с первым в стране политическим алгоритмом россиянам пока нельзя, но его прогнозы обещают транслировать по радио каждую пятницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация нейросети «Жириновский»

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Презентация нейросети «Жириновский»

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В ожидании начала презентации в зале царило заметное воодушевление: гостям не терпелось узнать, какой же будет цифровая копия многолетнего лидера ЛДПР. «Я краем уха слышала, что с ним (Владимиром Жириновским.— “Ъ”) даже можно будет общаться»,— поделилась одна гостья со своей соседкой. Но ведущий презентации — журналист «Комсомольской правы» Алексей Иванов разрушил обросшие мистикой ожидания собравшихся: «Это не спиритический сеанс и не цифровой Владимир Жириновский. Это цифровой ученик Жириновского».

Напомним, о запуске проекта по созданию нейросети «Жириновский» — «первого в мире политического алгоритма» — ЛДПР объявила 6 апреля 2023 года, в первую годовщину смерти основателя партии. Тогда новый председатель ЛДПР Леонид Слуцкий говорил, что нейросеть планируется создать на базе более чем 18 тыс. часов интервью и выступлений господина Жириновского за 30 с лишним лет, а также 50 томов его сочинений.

«Я сразу должен сказать: это не Жириновский. Создать Жириновского и быть вторым Жириновским никому сейчас и в будущем наверняка не удастся»,— предупредил собравшихся в зале господин Слуцкий.

Но цифровой алгоритм, по его словам, будет постоянно развиваться и с каждым месяцем становиться все больше похожим на настоящего Владимира Жириновского. Депутат Госдумы от ЛДПР и куратор алгоритма Владимир Кошелев рассказал зрителям, что создание нейросети, которая будет мыслить и формулировать так же, как Владимир Жириновский,— очень сложный процесс. По уровню серьезности депутат сравнил эту разработку с атомной энергетикой, которая одновременно и прорыв, и огромная опасность для человечества. Поэтому господин Кошелев пообещал, что думская фракция ЛДПР на основе своего опыта подготовит законопроект о регулировании и строгой регламентации искусственного интеллекта.

Гендиректор компании «Наносемантика» Станислав Ашманов (компания помогает ЛДПР в разработке алгоритма) сообщил, что разработчикам нейросети было важно заложить в алгоритм не только содержимое речи политика, но и его интонацию и эмоции. Им удалось сымитировать голос Владимира Жириновского, но пока «новорожденный» искусственный интеллект обучен только на 10 часах записей политика, поэтому ему свойственны огрехи, честно предупредил господин Ашманов.

После выступлений спикеров началась самая интересная часть презентации: в зале погас свет, и на большом экране появился роботизированный монохромный бюст Владимира Жириновского.

У него светились глаза и рот, а движения были очень похожи на мимику покойного политика. Общение с «цифровым учеником Жириновского» проходило в следующем формате: ведущий через пульт задавал ему вопрос, тот брал десять секунд на раздумья, после чего выдавал ответ, который мог бы дать основатель ЛДПР. Например, в ответ на вопрос: «Что вы думаете о Геннадии Зюганове?» алгоритм характерно раскритиковал лидера КПРФ за пустые обещания. А услышав вопрос: «Что нам делать с Украиной?», ожидаемо посоветовал «прекратить кормить эту страну, закрыть границы и забыть про нее», добавив, что Украина — это «политическое болото, полное предателей и русофобов».

Когда собравшимся в зале тоже разрешили задать вопрос, корреспондент «Ъ» поинтересовался у «Жириновского», планирует ли он баллотироваться в президенты в 2024 году. Но подловить искусственный интеллект на политической неопытности не удалось: цифровой политик ответил, что все решения о его участии в выборах будут приняты в соответствии с политической ситуацией и интересами ЛДПР.

В ответах на другие политические темы «цифровой ученик» тоже демонстрировал недетскую дипломатичность. Например, на вопрос о том, кто будет следующим президентом США, он ответил, что американский народ сам сделает свой выбор и не стоит вмешиваться в его дела.

А на еще более провокационный вопрос — кто станет следующим президентом России? — алгоритм заявил, что предсказания делать еще рано, но он уверен, что российский народ сделает правильный выбор в пользу достойного лидера.

Карьеру президента Украины Владимира Зеленского, по мнению «Жириновского», ждет «полный провал» и окончание «в сортире истории», а спецоперация на Украине продолжится «до полного восстановления мира и безопасности русских людей». Наконец, на две просьбы рассказать анекдот алгоритм отреагировал шутками про Геннадия Зюганова, причем вторая («Зюганов и Жириновский соревнуются, кто из них лучше промолчит десять минут. Зюганов начинает — сидит молчит. А Жириновский смотрит на него и говорит: "Ну, покажи, Зюганов, что ты умеешь"») даже вызвала в зале смех.

Вопросов к цифровому политику у зала накопилось немало, его ответы вызывали неподдельный восторг и шквал аплодисментов. А после ответа алгоритма на вопрос, что нам делать с предателями родины («Предателей нужно судить, наказывать по всей строгости закона. Эти подлые существа, которые продали свою родину и своих сограждан, должны понести ответственность за свои предательские действия, нет места для предателей в нашей стране, они заслуживают только презрения и наказания!») в зале даже раздалось: «Как живой!»

По завершении презентации всех собравшихся интересовало, где же еще можно будет пообщаться с политической нейросетью. Пока что, как сообщили ее создатели, она будет закрытой: общение с цифровым «Жириновским» будет доступно только по пятницам в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Но по мере обучения искусственный интеллект начнет помогать партийцам трудиться на благо страны и народа, заверили либерал-демократы.

Елена Рожкова