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Коммерсантъ FM
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Минцифры обсуждает запрет параллельного ввоза смартфонов Samsung и LG, но не iPhone

Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет параллельного импорта тяжелого компьютерного оборудования из недружественных стран, у которого есть конкурентные российские аналоги, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, рассматривается запрет ввоза мобильных устройств Samsung и LG. Он уверяет, что эту мера не затронет iPhone.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам господина Шадаева, обсуждение пока находится в начальной стадии. В первую очередь хотят запретить параллельный импорт серверов и систем хранения данных. Также запрет допускают на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG. «Потому что есть китайские аналоги, которые никак не уступают»,— рассказал министр в кулуарах Петербургского международного экономического форума (цитата по «РИА Новости»).

Из-за снижения спроса на премиальные смартфоны от Apple и «неконтролируемых поставок» по параллельному импорту на рынке сложился переизбыток смартфонов, сообщили «Ъ», отмечая в первую очередь iPhone 14 и 13. При этом остальной рынок смартфонов растет — в январе—мае общий спрос увеличился на 12% при снижении на технику от Apple на 4%.

Подробности — в материале «Ъ» «iPhone залежались».

Лаура Кеффер

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