Жахнуть, метелить, хлопнуть Прошедшая неделя в цифрах, цитатах и фактах

Цифры недели

2,1 трлн руб. может составить общий объем инвестиций в программу обновления транспорта российских городов.

На 7% подорожали за год квартиры в России. Темпы роста вдвое превосходят среднемировую динамику.

39 российских вузов попали в мировой рейтинг Times Higher Education.

На 20–30% выросли продажи турпакетов на текущий бархатный сезон.

Почти 60 тыс. роботакси может появиться в России до 2030 года.

92 пункта составил индекс кредитного здоровья россиян во втором квартале 2019 года.

Цитаты недели

«"Единая Россия" жахнула всех» ( секретарь генсовета партии Андрей Турчак о выборах 8 сентября ).

). «Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать» (журналист Юрий Дудь на вручении премии «Человек года» журнала GQ).

Неоднозначные достижения

1,4 млн дизлайков набрал клип Тимати и Гуфа «Москва» со строчкой «Хлопну бургер за здоровье Собянина». Клип был удален из сети.

СМИ сообщили о «самом ценном информаторе американских спецслужб во властных структурах РФ». Он был экстренно эвакуирован из России в 2017 году. Предположительно речь идет о сотруднике администрации президента Олеге Смоленкове.

Шнобелевская премия мира досталась группе ученых, которые пытались измерить количество удовольствия, получаемое от щекотки и чесания.

По букве закона

В 40 городах прошли обыски в штабах сторонников оппозиционера Алексея Навального.

Мещанский суд вернул дело «Седьмой студии» прокурорам и снял с подсудимых ограничения на передвижение.

На суде по делу 17-летней активистки Ольги Мисик Росгвардия представила «универсального свидетеля», зачитавшего письменные показания за сотрудников ведомства.

Минобороны намерено взыскать рекордную сумму в 600 млн руб. с двух офицеров, осужденных за злоупотребления.

Басманный райсуд заочно арестовал бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьева за растрату более 200 млрд руб.

Неустановленные лица подозреваются в переводе пенсионных накоплений 500 тыс. россиян без их ведома из ПФР в негосударственные пенсионные фонды.

Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии о расширенном доступе «Газпрома» к газопроводу Opal.

Инициативы недели

Минфин предлагает новый гарантированный пенсионный продукт, а Минтруд — убрать посредников с пенсионного рынка.

Минпромторг намерен повысить утилизационный сбор на автомобили с 1 января 2020 года.

Госавтоинспекция хочет усложнить допуск к водительским правам. В частности, возраст для получения прав категории А (мотоцикл) намерены повысить с 18 до 20 лет.

Ассоциация банков России предлагает лишить анонимности инвесторов криптовалют.

Отставки и назначения

Владимир Путин уволил почти 30 высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Заместитель главы МИД статс-секретарь Григорий Карасин, курировавший в том числе украинское направление, покинул ведомство.

Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Сделки недели

Marathon Group рассматривает возможность продажи аптечной сети «Мега Фарм».

Министерство нефти Ирака пригласило «Газпром нефть» участвовать в закрытом тендере на газовое месторождение Мансурия.

AliExpress запускает продажу автомобильных товаров с российского склада. Первыми партнерами маркетплейса стали «Газпром нефть» с маслами G-Energy, производитель автомобильных ламп Philips и магазин автотоваров Euroauto.

Один из крупнейших российских ИТ-инвесторов Леонид Богуславский вышел из капитала онлайн-ритейлера Ozon, продав свой пакет Baring Vostok Capital Partners (BVCP) и АФК «Система».

Производитель безалкогольных напитков «Аквалайф» (бренд «Напитки из Черноголовки») купил кондитерскую фабрику «Алтай» в Барнауле.