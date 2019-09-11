«Газпром» обеспоточен происходящим в Европе

Неожиданное решение Суда ЕС по отмене расширенного доступа «Газпрома» к газопроводу Opal будет иметь более серьезные последствия, чем потеря возможности поставлять в Германию около 13 млрд кубометров газа в год. Суд согласился с мнением Польши, что Еврокомиссия в данном случае нарушила принцип энергетической солидарности ЕС. Подобная трактовка оставляет «Газпрому» мало шансов договориться с Еврокомиссией о полной загрузке «Северного потока-2», что необходимо для отказа от транзита через Украину. Тем самым «Газпром» вынуждают заключить длительный транзитный контракт с Киевом.

Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии от октября 2016 года, согласно которому «Газпром» получил доступ к 90% мощностей газопровода Opal. Этот газопровод — сухопутное продолжение «Северного потока» по территории Германии, и «Газпром» семь лет добивался полного доступа к его мощностям. Решение оказалось крайне неожиданным, поскольку в начале 2018 года Суд ЕС уже отклонил аналогичный иск польской госкомпании PGNiG. Оба иска базировались на схожей аргументации, согласно которой доступ «Газпрома» к Opal несет необоснованные привилегии немецким потребителям и одновременно может снизить транзит российского газа через Польшу, поскольку «Газпром» якобы перебросит эти объемы на «Северный поток».

Как следует из судебного акта, Суд ЕС счел, что Еврокомиссия нарушила принцип энергетической солидарности (фигурирует в ст. 194 Лиссабонского договора), поскольку не провела при принятии решения по Opal оценку влияния того, как увеличение поставок «Газпрома» по «Северному потоку» повлияет на поставки российского газа в Польшу. Речь идет не только о поставках в Польшу через Белоруссию, но и через Украину.

При этом суд не оценивал фактическую сторону дела, а именно то, что сейчас поставки идут в обратном направлении — из Польши на Украину.

В Еврокомиссии заявили, что изучат решение суда, и особо подчеркнули, что «принцип энергетической солидарности, как установил суд, должен быть четко оценен в будущих решениях об исключениях» по другим проектам. В процессе участвовали также Германия (на стороне Еврокомиссии) и Литва и Латвия (на стороне Польши).

Практические последствия таковы: решение суда пока не вступило в силу, у Еврокомиссии есть два месяца на подачу апелляции. При этом в газотранспортном регуляторе Германии Bundesnetzagentur пояснили “Ъ”, что подача апелляции не приостанавливает решения суда. «Газпром» уже забронировал дополнительную мощность Opal на годовом аукционе и, видимо, сможет ею пользоваться до 1 января 2020 года. Без доступа к новым аукционам «Газпром» не сможет использовать половину так называемой транзитной мощности Opal в размере 12,7 млрд кубометров (на выходе в систему Германии в Грайфсвальде). Однако с начала 2020 года будет введена в эксплуатацию первая нитка газопровода Eugal (дублер Opal для «Северного потока-2»). Поскольку «Северный поток-2», вероятно, не будет готов к этому моменту, «Газпром» может направить в Eugal газ из первого «Северного потока», сохранив его загрузку на максимуме.

Еврокомиссия с высокой вероятностью будет подавать апелляцию, считает специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин: «Основание для отмены решения Еврокомиссии довольно шаткое: это отсутствие формальной экспертизы о влиянии эксплуатации трубопровода на энергетические интересы других государств—членов ЕС. Германия может запросить и провести такую экспертизу, в результате чего требования Польши лишатся основы».

Однако позиция Суда ЕС в вопросе «энергетической солидарности» ставит под угрозу общую стратегию «Газпрома» по строительству обходных газопроводов для прекращения транзита через Украину.

«Вне зависимости от юридической обоснованности речь идет о многолетнем судебном споре, в течение которого мощность "Северного потока" будет ограниченна»,— говорит собеседник “Ъ” в отрасли.

Главная же опасность в том, что теперь «Газпрому» будет крайне сложно согласовать с Еврокомиссией приемлемый режим использования «Северного потока-2», половина мощности которого может оказаться недоступна для «Газпрома» из-за внесенных поправок в газовую директиву ЕС (см. “Ъ” от 18 февраля). Польша наверняка будет настаивать, что «Северный поток-2» может нанести ей ущерб, ссылаясь на решение Суда ЕС. «Это решение почти не оставляет шансов для “Северного потока-2” получить исключения»,— согласна Мария Белова из Vygon Consulting.

До сих пор «Газпром» планировал заключить с Украиной короткий транзитный контракт на один—три года и за это время завершить строительство «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Теперь, даже если «Газпром» их достроит, он не может быть уверен, что сможет использовать новые мощности. Решение Суда ЕС, опубликованное за неделю до назначенных на 19 сентября консультаций между Россией, Украиной и ЕС по транзиту, выглядит политически ангажированным, полагает Мария Белова. «Есть задача затащить “Газпром” в более длинный транзитный контракт с Украиной»,— считает она. Украина вместе с ЕС настаивают на заключении контракта сроком в десять лет. Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко уже назвал решение Суда ЕС «приятным сюрпризом».

Юрий Барсуков, Яна Рождественская