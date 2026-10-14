Михаил Евраев предложил назначить мэром Ярославля главу Ярославского округа

Алексею Михайлову 36 лет. В июне 2025 года он был избран главой Ярославского муниципального округа. До переезда в Ярославскую область работал первым заместителем главы города Мичуринска Тамбовской области. Более десяти лет трудился в Мичуринском государственном аграрном университете, где прошел путь от преподавателя до проректора по административно-хозяйственной деятельности.