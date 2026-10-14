Михаил Евраев предложил назначить мэром Ярославля главу Ярославского округа
14.10.2026, 09:08
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев предложил кандидатуру главы Ярославского муниципального округа Алексея Михайлова на должность мэра Ярославля. Об этом глава региона сообщил в своем канале в «Максе».
«Сегодня завершается прием документов на рассмотрение предложений о кандидатурах на должность мэра города Ярославля. Внес предложение партии "Единая Россия" выдвинуть Алексея Анатольевича Михайлова — главу Ярославского муниципального округа»,— написал губернатор.
Алексею Михайлову 36 лет. В июне 2025 года он был избран главой Ярославского муниципального округа. До переезда в Ярославскую область работал первым заместителем главы города Мичуринска Тамбовской области. Более десяти лет трудился в Мичуринском государственном аграрном университете, где прошел путь от преподавателя до проректора по административно-хозяйственной деятельности.
В 2025 году Михайлов также работал советником главы Переславля-Залесского. По словам Михаила Евраева, на посту руководителя администрации Ярославского муниципального округа Алексей Михайлов зарекомендовал себя как грамотный и эффективный управленец. В ярославском реготделении «Единой России» готовы поддержать предложение губернатора.
«Губернатор внес партии предложение поддержать Михайлова Алексея Анатольевича. Знаем его только с положительной стороны, проводим президиум, уверен, что коллеги по партии поддержат его кандидатуру»,— прокомментировал «Ъ-Ярославль» секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Евгений Чуркин.
Прием документов для рассмотрения предложений о кандидатурах на должность мэра Ярославля завершается 14 октября. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее Общественная палата Ярославской области выдвинула кандидатуру председателя объединения профсоюзов Ярославской области Сергея Соловьева. Выдвинутые кандидатуры рассмотрит комиссия при правительстве области, после чего губернатор внесет в муниципалитет Ярославля не менее двух кандидатов, из которых депутаты выберут мэра областного центра.
Должность мэра Ярославля стала вакантна после избрания Артема Молчанова депутатом Госдумы РФ.