Туристы забронировали пустые пляжи

Наступившая осень оказалась необычайно успешным сезоном для рынка организованного туризма: крупные туроператоры фиксируют рост продаж турпакетов в бархатном сезоне на 20–30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В летние месяцы спрос увеличивался гораздо медленнее. Переориентацию путешественников на отдых в сентябре участники рынка связывают со стремлением экономить: осенью многие надеются на скидки на популярных направлениях и пустые пляжи.

Текущий бархатный сезон (сентябрь—октябрь) может стать рекордным для рынка организованного туризма. Как сообщили “Ъ” в Tez Tour, спрос на туры на осенние даты увеличился в среднем на 26% относительно аналогичного периода 2018 года. Это значительно превышает летнюю динамику, когда продажи туров выросли на 7% относительно прошлого года.

Похожие расчеты приводят в TUI: там указывают, что продажи туров на бархатный сезон в этом году выросли на 30%, в то время как по итогам лета спрос остался на уровне прошлого года. В OnlineTur.ru также говорят о росте спроса на осенние туры на 25–35%, а летом динамика составляла 7–10%. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева добавила, что период высоких продаж на туристическом рынке пока продолжается: по итогам прошлой недели спрос, по ее словам, увеличился на 30–50% относительно позапрошлой недели.

В Tez Tour называют лидером осеннего спроса Турцию: интерес к ней относительно аналогичного периода прошлого года вырос на 28%.

Туры в Грецию продаются лучше на 32%, в Болгарию — на 34%. По словам представителя компании, многие популярные турецкие отели уже приостановили продажи на сентябрь, сложности с подтверждением бронирований размещения у туроператоров есть и в Испании. Высокие осенние продажи в Tez Tour объясняют активностью покупателей в рамках программ раннего бронирования. В TUI и «Интуристе», напротив, заметили, что на поведение покупателей повлиял отложенный спрос: многие путешественники переносят покупку тура на сентябрь, рассчитывая на заметное снижение цен. «У многих клиентов есть четкое убеждение, что с сентября цены идут вниз, а отдыхающих на пляжах станет меньше»,— отмечает госпожа Домостроева.

Несмотря на резкий рост спроса, увеличения стоимости туров этой осенью не произошло.

По данным Tutu.ru, средний чек при бронировании организованной поездки в Турцию сейчас составляет 30,8 тыс. руб. на человека, это на 4% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. За туры в Тунис россияне платят в среднем 35,6 тыс. руб. на человека, в Грецию — 39 тыс. руб., что соответственно на 8% и 5% ниже прошлогоднего уровня. Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов называет смещение туристического спроса в сторону осени глобальным трендом: «Так или иначе это наблюдалось уже несколько лет, многие школы переходят на модульную систему, отпуская детей на недельные каникулы после шести недель занятий, в итоге многие семьи могут отправиться на море в октябре». Он ждет, что именно за счет высоких продаж в период бархатного сезона рынок организованного туризма по итогам 2019 года вырастет на 13%.

По данным погранслужбы ФСБ, в январе—июне 2019 года выездной турпоток из России вырос на 9,22%, до 7,93 млн человек, год к году. В Ассоциации туроператоров России ранее лидером спроса по итогам летнего сезона называли Турцию. За ней следовали Греция, Испания, Тунис, Италия, Кипр, Черногория, Болгария, Таиланд и Вьетнам. Продажи почти на всех зарубежных направлениях выросли на 5–20% год к году. В России лидером по продажам были курорты Краснодарского края, спрос на которые за год вырос примерно на 15%. Интерес к Крыму по итогам лета увеличился на 10–15% относительно аналогичного периода прошлого года.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев