Серебренников, Дудь и Долин выступили в поддержку протестующих

Кирилл Серебренников, Юрий Дудь и Антон Долин на премии «Человек года» журнала GQ выступили в поддержку участников массовых протестов, проходивших летом в Москве. Церемония прошла вечером 10 сентября.

Поводом для протестов стал недопуск большинства оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. После несанкционированной акции 27 июля возбудили уголовное дело о массовых беспорядках. Реальные сроки за участие в несанкционированных акциях уже получили семь человек. Митинги стали проходить в поддержку задержанных и осужденных.

Режиссер Кирилл Серебренников (стал человеком года) считает, что людьми года надо признать тех, кто «бился за справедливость». «Я бы... назвал людьми года тех, кто договорился об обмене заключенными (с Украиной.— “Ъ”), тех, кто не дал посадить Ваню Голунова, тех людей, которые выходят и бьются за справедливость и дают возможность в нашей стране жить здравому смыслу, порядочности, честности, надежде»,— заявил господин Серебренников.

Журналист Юрий Дудь («Лицо с экрана») попросил не молчать, в частности, о жестокости полицейских на митингах и фальсификациях на выборах. По его словам, надо «встречать беспредел» «лицом к лицу». «У меня есть просьба. Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать»,— сказал господин Дудь.

Кинокритик Антон Долин (автор года) назвал событием года обмен заключенными между Россией и Украиной, а людьми года — тех, кто помогал с обменом. «Есть закон сохранения — не знаю чего… закон сохранения подлости, наверное. По которому тот человек, который все эти пять лет выходил с одиночными пикетами к администрации президента, другим приятным местам и призывал к этому обмену "всех на всех", когда этот обмен состоялся, этот человек ни за что сел в тюрьму. Его зовут Константин Котов. Его приговорили в рекордно быстрые сроки к четырем годам заключения. Давайте будем все за то, чтобы политзаключенных в нашей стране больше не было»,— сказал господин Долин.