Роботы выходят на трассу

Рынок беспилотного такси в 2019 году вышел на грань монетизации в США. В России он пока идет к ней гораздо медленнее. По итогам нескольких месяцев эксплуатации автономных автомобилей в Москве и Иннополисе «Яндекс» попросил Минпромторг разрешить тестирование коммерческих пассажирских перевозок на автономном автотранспорте. Начать в ближайшее время зарабатывать на этом рынке надеются и еще несколько российских IT-компаний.

Победитель не получает все

Беспилотный автотранспорт как отдельное направление начал развиваться в США. Толчком к этому стал конкурс DARPA Grand Challenge, проведенный в 2004 году при поддержке правительства США. Тогда в соревновании приняли участие 15 конструкторских команд. Созданные ими автомобили-роботы должны были преодолеть 230 км по пустыне Moхаве. Со старта ушли только восемь автомобилей из 15, до финиша не доехал ни один. В 2005 году в конкурсе финишировали уже пять автомобилей, победителем стала команда Стэнфордского университета, в состав которой входили сотрудники Google. После конкурса они создали компанию Waymo, которая сейчас принадлежит Alphabet, акционеру Google. В том же 2005 году в соревновании также использовалась технология компании Velodyne Lidar (в 2016 году привлекла $150 млн от Ford Motor Company и китайского интернет-гиганта Baidu).

Возможностей для начала монетизации беспилотного автотранспорта в США пришлось ждать еще больше десяти лет. В декабре 2018 года в городе Финикс (штат Аризона) впервые на линию вышли беспилотные такси Waymo, а в мае 2019 года Waymo договорилась о партнерстве с одним из крупнейших в мире сервисов заказа такси Lyft, через приложение которого в Финиксе теперь можно вызвать такую машину. Такси сделаны на базе минивэнов, за рулем присутствует водитель, который при этом не вмешивается в управление. Пока в рамках теста часть пассажиров беспилотных такси оплачивают эту услугу, часть — ездят бесплатно, отмечает The Verge. Пассажирам новый сервис нравится все больше: по результатам поездок в июле—августе количество негативных отзывов (всех, что меньше пяти звезд) сократилось c 40% до 30%. Беспилотные такси также начали тестировать в Китае. Небольшой парк таких машин появился в «умном» городе Чаньша. Машины совместно произведены Baidu и автоконцерном FAW Hongqi.

Технологические компании, которые в последние годы делали ставку на уберизацию рынка такси, считают перспективной его грядущую роботизацию.

При переходе на беспилотники появится возможность сократить затраты в среднем на 80% на каждую поездку по сравнению с текущими показателями, отмечает в своем отчете инвестбанк UBS. По его прогнозу, в 2030 году глобальный объем рынка роботакси достигнет $2 трлн. Его конечная структура пока остается неопределенной, но аналитики уже сейчас уверены, что на этом рынке не будет работать традиционный принцип «победитель получает все», а бенефициаров будет много.

Беспилотники встают в колонну

Россия пока отстает в вопросе монетизации автономного транспорта. Чтобы подтолкнуть развитие сегмента, лишь в 2018 году государство в лице фонда «Сколково» и Российской венчурной компании (РВК) инициировало проведение конкурса «Зимний город» с фондом 175 млн руб. Его задачей стало создание автономного беспилотного автомобиля, адаптированного к условиям российской зимы. В квалификационном этапе приняли участие 13 команд, а в финальный этап, подведение итогов которого ожидается в декабре, прошли МАДИ, НГТУ, BaseTrack, «СтарЛайн» и «Авто-РТК».

В рамках конкурса РВК сотрудничает с пулом из более чем десяти команд, которые имеют разработки в сфере автономного управления автомобилями достаточно продвинутого уровня, чтобы лечь в основу коммерческих продуктов, сообщили в пресс-службе компании. «Мы изначально ставили коммерческие цели в основу нашей работы»,— говорит основатель BaseTrack Андрей Вавилин. Компания работает над сферой грузовых перевозок и вместе с группой ГАЗ рассчитывает внедрить технологии в производственную программу. Высокоточное знание рельефа предстоящего маршрута позволяет сэкономить до 20% топлива для грузовых автомобилей; кроме того, технология может использоваться как система помощи водителю при удержании транспортного средства в полосе движения, поясняет господин Вавилин.

НПО «СтарЛайн» начала разрабатывать беспилотник в конце 2016 года. Сейчас НПО создает платформу, которая позволит интегрировать элементы беспилотного автомобиля практически в любое современное транспортное средство, утверждает ее представитель. В 2018 году беспилотник тестировался в 24 городах России, в том числе на участке трассы Новороссийск—Керчь, провел региональные испытания в рамках автопробега из Санкт-Петербурга в Казань длиной 2,5 тыс. км, рассказал представитель НПО.

Разработки в области беспилотных технологий вне рамок конкурса РВК и «Сколково» ведет компания Cognitive Technologies. «Один из самых перспективных и финансово привлекательных секторов — блок задач, связанных с получением информации и анализом дорожной сцены. Это основные сенсоры, используемые в автономном управлении: видеокамеры и радары»,— сообщила президент Сognitive Technologies Ольга Ускова. По ее мнению, наиболее перспективно встраивание компонентов и разработок в цепочки поставок глобального автопрома.

КамАЗ сейчас разрабатывает беспилотный грузовик без кабины, где не будет водителя, рассказал “Ъ” руководитель проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства КамАЗ» Ханс Петер Мозер.

«Мы приближаемся к созданию нового поколения грузовиков с электронной архитектурой, которая подготовлена к работе технологии автономного вождения»,— говорит он. В Европе беспилотники уже тестировалась, указывает он. «Изо дня в день грузовики едут из Германии в Италию в составе автоколонны, только первый грузовик — с водителем, второй — без водителя, он только сидит за рулем и ничего не делает»,— поясняет господин Мозер. В России пока есть возможность монетизации автономного транспорта на закрытых территориях, но не на дорогах общего пользования, отмечает он.

В первую очередь внедрение беспилотного автотранспорта в России коснется области решения логистических задач на закрытых территориях, уже сейчас технология применяется в добывающей отрасли, соглашаются в «СтарЛайн». По словам представителя НПО, следующими этапами развития сегмента станут платунинг (движение автомобилей в колонне) и грузоперевозки на дорогах общего пользования. А позже технологии будут развиваться в области пассажирских перевозок предположительно в следующей последовательности: общественный транспорт, такси и личный транспорт. Андрей Вавилин не ожидает появления полностью автономных транспортных средств в городах или на дорогах общего пользования в обозримой перспективе. «Первые внедрения автоматизации начнутся на междугородних перевозках и закрытых территориях. Там же будут внедрены и первые системы полной автоматизации. Экономия на основе замещения человека в среде с большим предложением рабочей силы не является перспективной»,— рассуждает он. В ближайшей перспективе роботизированные такси не станут массовым явлением в России, очевидно, что пока для этого нет предпосылок, отмечает и представитель сервиса заказа такси InDriver.

Роботакси для России

Несмотря на скепсис среди разработчиков беспилотных автомобилей, наибольшие масштабы тестирование таких машин приобретает именно в такси. В парке «Яндекса», запустившего программу разработки автономного автомобиля в 2017 году, уже более 50 беспилотников. Компания начала тестировать роботакси на базе Toyota Prius с 2018 года в Сколково и Иннополисе. Уже в октябре прошлого года во время конференции «Открытые инновации» в Сколково поездки на роботакси осуществлялись без водителя за рулем, убедился корреспондент “Ъ”. В декабре 2018 года беспилотники «Яндекса» тестировались также в США, с начала 2019-го эксплуатируются в Тель-Авиве, а с мая — в Москве. В сентябре «Яндекс» объявил, что его беспилотники преодолели 1 млн км. Для сравнения, к этому моменту пробег беспилотников Waymo превысил 16 млн км.

В ближайшее время зону тестирования беспилотного транспорта на дорогах общего пользования могут расширить до десяти регионов, рассказали “Ъ” в НТИ «Автонет». К Москве и Татарстану, где до сих пор проводились эксперименты, предложено добавить Санкт-Петербург, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Ленинградскую и Самарскую области, а также Чувашскую Республику и Краснодарский край.

Полномасштабный запуск роботакси «Яндекса», скорее всего, начнется лишь через несколько лет, пока же компания будет решать целый ряд вопросов, включая недостаточность детализации дорожных карт, отсутствие четкого регулирования автономного транспорта и отсутствие одобрения со стороны государства безопасности самой технологии, говорится в отчете UBS. Коммерциализация беспилотных автомобилей дает целый ряд возможностей: такой сервис сможет получать выручку от роботакси, монетизировать время, проведенное клиентом в машине за счет рекламы и потребления медиа, зарабатывать на продаже лицензий владельцам автомобилей и от коммерческих грузоперевозок, ожидает UBS. Объем рынка роботакси в России в 2030 году может достигнуть примерно 190 млрд руб., или около $4 млрд. К этому моменту на него будет приходиться 11% всего рынка поездок на автомобиле по требованию (включает такси и каршеринг).

Если принятые регламенты уже позволяют тестировать ходовую и машинную часть, то с «мозгами», важнейшей частью беспилотного автомобиля, все не так однозначно, отмечает заместитель руководителя департамента ЖКХ, транспорта и благоустройства фонда «Сколково» по вопросам транспорта Кирилл Жанайдаров. «Технологические команды используют разные подходы к решению вопросов автономного движения — цифровые карты дорог, лидары, машинное зрение, аналитики,— у всех все работает по-разному»,— говорит он.

В «Яндексе» говорят, что предложили Минпромторгу разрешить допуск беспилотников на дороги в формате самосертификации на этапе опытной эксплуатации, дать возможность тестирования технологии без водителя в инновационных центрах и особых экономических зонах, а также обеспечить возможность тестирования сервисных сценариев, в том числе коммерческой составляющей. Упрощенный подход, предлагаемый «Яндексом», «не способствует обеспечению безопасности при проведении эксперимента с беспилотными транспортными средствами и всего дорожного движения в целом», возражают во ФГУП НАМИ. Там поясняют, что проверяют в первую очередь отсутствие влияния на штатные системы автомобиля новой аппаратуры, обеспечивающей беспилотный режим.

«Возможность действенного вмешательства человека в случае аварийной ситуации должна быть гарантирована»,— настаивает представитель НАМИ.

Тем не менее в правительстве готовы поддержать позицию «Яндекса» по вопросу упрощения сертификации беспилотников. 30 июля вице-премьер Максим Акимов поручил Минпромторгу, Минтрансу, МВД, Росстандарту и Минэкономики до 1 октября проработать возможность замены процедуры проведения оценки испытаний таких машин, созданных на базе автомобилей, ранее введенных в эксплуатацию в РФ для опытной эксплуатации на дорогах общего пользования, на процедуру техосмотра аккредитованными операторами. К этому же сроку Минпромторг, МВД и Минэкономики должны внести проект постановления правительства, где будет описан порядок тестирования беспилотников без водителя за рулем на территориях инновационных особых экономических зон, в инновационных центрах и на частных дорогах необщего пользования, и сократить сроки испытания бесплотников, следует из перечня поручений (есть у “Ъ”).

Владислав Новый