В России стало больше лучших университетов

Британский журнал Times Higher Education (THE) опубликовал результаты ежегодного Рейтинга лучших университетов мира. В нынешнем году рейтинг выходит в 16-й раз, теперь в него входит более 1,3 тыс. вузов из 92 стран. Лучшим высшим учебным заведением мира четвертый раз подряд был признан Оксфордский университет. При этом в рейтинге 2019–2020 представлено 39 российских вузов — на 4 больше, чем в предыдущем году. Первым среди российских вузов, как и год назад, стал МГУ имени Ломоносова: он смог подняться на 10 позиций, заняв 189-е место в общей таблице.

Оксфордский университет занимает первое место в рейтинге четвертый год подряд. Вторую позицию занял Калифорнийский технологический институт (Caltech). Доля России в нынешнем рейтинге увеличилась: страна заняла 39-е место в таблице — это на 4 места выше, чем в предыдущем году.

По количеству вузов в списке THE-2020 Россия обогнала Австралию, но осталась на 11-м месте по уровню представленности страны, уступив Ирану.

Лидером среди российских вузов, как и год назад, стал Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ). Он поднялся на 10 позиций по сравнению с прошлым годом и теперь занимает 189-е место в рейтинге THE. Подняться в рейтинге МГУ смог за счет увеличения количества баллов, присуждаемых за оценку исследовательской среды. При этом МГУ все еще показывает низкий индекс цитируемости научных работ по сравнению с международными конкурентами: в текущем рейтинге по параметру цитируемости МГУ был присужден более низкий балл, чем в предыдущем.

В то же время Московский физико-технический институт (МФТИ) поднялся в группу 201–250 из группы 251–300, а Высшая школа экономики (ВШЭ) поднялась в группу 251–300 из группы 301–350. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) улучшил свои показатели по сравнению с прошлым годом и перешел из группы 501–600 в группу 401–500 вместе с Национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ.

Кроме того, в рейтинг впервые вошли пять новых российских вузов:

Национальный минерально-сырьевой университет,

Башкирский государственный университет,

Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина, Южно-Уральский государственный университет,

Уфимский государственный авиационный технический университет.

По словам главного редактора THE Фила Бейти, «в последние годы Россия сталкивается с очень жесткой конкуренцией в сфере высшего образования, поэтому радует, что некоторые из лучших вузов страны смогли в этом году улучшить свое положение в рейтинге». При этом российские вузы «действуют недостаточно эффективно по ключевым показателям по сравнению с международными конкурентами, и прежде всего это касается цитируемости научных работ». «К сожалению, это нивелирует положительные достижения, которых многие из них добились по другим параметрам»,— считает эксперт.

Как заявил “Ъ” проректор по научной работе и программам развития МФТИ Виталий Баган, усиление позиций вузов связано с активной работой по всем направлениям: преподавание, исследования, передача знаний и международное взаимодействие. Так, к примеру, МФТИ «налаживает сотрудничество с ведущими зарубежными и российскими профессорами лучших университетов и исследовательских центров России и мира, возвращает перспективных исследователей с международным опытом работы из других стран. На Физтехе растет процент защит аспирантов: в прошлом году он достиг показателя 42% защитившихся относительно выпуска», отметил господин Баган.

Напомним, в прошлом году в общем рейтинге THE было представлено 1250 университетов мира из 86 стран (в рейтинге 2017–2018 — около 1100 университетов из 81 страны). Количество российских вузов во всемирном рейтинге 2018–2019 составило 35 (годом ранее в рейтинг вошло 27 российских вузов). Первыми среди российских университетов год назад были признаны МГУ, МФТИ и ВШЭ. При этом МГУ год назад опустился на пять пунктов по сравнению с рейтингом 2017–2018 и занял 199-е место. В предметных рейтингах THE прошлого года в категории «Образование» российским лидером стал Казанский федеральный университет, который вошел в рейтинг впервые. ВШЭ тогда стала российским лидером рейтинга «Социальные науки», заняв место в категории 126–150, и поднялась по сравнению с рейтингом 2017–2018 на 50 позиций. В предметном рейтинге «Науки о жизни» российским лидером стал МГУ, который тогда вошел в категорию 126–150. В предметный рейтинг по направлению «Физические науки» вошли 26 российских университетов, а лучшим второй год подряд стал МФТИ, который занял 50-ю позицию. В рейтинге «Психология» лучшим российским вузом в прошлом году стал МГУ в категории 101–125, а значительное продвижение продемонстрировал НИУ ВШЭ, впервые войдя в рейтинг и сразу оказавшись в топ-200. МГУ год назад также стал лучшим среди российских вузов по направлению «Науки о медицине и здоровье», а в рейтинге «Компьютерные науки» российским лидером стал ИТМО.

Ксения Миронова