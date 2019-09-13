«Черноголовку» потянуло на сладкое

Крупный производитель безалкогольных напитков «Аквалайф» (бренд «Напитки из Черноголовки») начинает развивать новое направление. Компания стала владельцем кондитерской фабрики «Алтай» в Барнауле, некогда входившей в Nestle, мощностью около 25 тыс. тонн продукции в год. Продажи сладостей в России почти не растут, а конкуренция жесточайшая, предупреждают участники рынка.

О том, что подмосковная компания «Аквалайф» на этой неделе стала владельцем ООО «Кондитерская фирма "Алтай"» в Барнауле, стало известно из данных ЕГРЮЛ. «Алтай» существует с 1988 года. По собственным данным, выпускает более 5 тыс. тонн конфет, шоколадных батончиков, печенья, суфле и прочей продукции в год под брендами «Савинов», «Отрада» и другими. Мощность фабрики — около 25 тыс. тонн кондитерских изделий в год. Выручка компании в 2018 году выросла на 10,17%, до 617,95 млн руб. Чистый убыток был 32,56 млн руб., годом ранее — 14,85 млн руб. (данные «СПАРК-Интерфакс»). Источник “Ъ” в инвестиционных кругах оценил возможную стоимость «Алтая» в 400–600 млн руб.

10,8 миллиарда долларов составит оборот российского кондитерского рынка в 2019 году, по оценкам Euromonitor International

В 2009–2011 годах «Алтай» принадлежал швейцарской Nestle, которая затем продала актив кипрской Corminus Enterprises Ltd, бенефициары которой не раскрывались. В 2017 году владельцем фабрики стал Игорь Кубанов, который руководил предприятием с 2011 года. До того господин Кубанов был топ-менеджером производителя каш «Быстров», который был продан Nestle в 2007 году, работал в «Русском продукте» (бренд «Геркулес») и возглавлял российский офис одного из крупнейших мировых торговцев сельхозпродукцией Bunge. В «Алтае» не ответили на вопросы “Ъ”, связаться с Игорем Кубановым не удалось.

«Аквалайф» — один из крупнейших российских производителей воды и безалкогольных напитков. Создан в 2009 году экс-депутатом Госдумы и нынешним главой Электростали Владимиром Пекаревым. Портфель брендов включает «Напитки из Черноголовки», Courtois, Bailkal и пр. Также выпускает орешки и семечки под маркой Fishka и сухарики «Хрустец», следует из данных сайта «Аквалайф». Консолидированные финансовые показатели не раскрываются. По оценке Euromonitor International, в 2018 году «Аквалайф» занимал 1,2% российского рынка безалкогольных напитков. Весь объем категории там оценивают в 1,22 млрд дал, продажи — в $11,95 млрд (781,88 млрд руб. по курсу ЦБ на четверг). Таким образом, оборот «Аквалайф» можно оценить в 9,38 млрд руб.

До сих пор «Аквалайф» не занимался сладостями.

В профиле компании на портале HeadHunter уже появилась вакансия менеджера по продажам для нового кондитерского направления.

Ему, в частности, предстоит работать с X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнитом», следует из описания вакансии. Гендиректор «Аквалайф» Алексей Четвергов отказался от комментариев.

Выход на новый для компании рынок в текущих условиях может быть особенно рискованным, предупреждает совладелец московской кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев. По его словам, стагнация российского рынка сладостей привела к жесточайшей конкуренции, большая часть продаж идет по промо, а органического роста фактически нет. С этим и связана недозагрузка «Алтая», указывает господин Муравьев. По данным Nielsen, за июль 2018 года — июнь 2019 года продажи кондитерских изделий в РФ сократились на 1,1% в натуральном выражении и выросли на 2,1% в деньгах. Euromonitor International оценивает оборот рынка в 2019 году в $10,8 млрд (706,64 млрд руб.), а объем — в 1,11 млн тонн.

Гендиректор и совладелец Famous Amazing Brands (бренды Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков отмечает, что «Аквалайф» может стать первым крупным российским производителем напитков, кто начал диверсифицировать портфель по примеру PepsiCo (в числе брендов — Lay’s, «Хрусteam» и пр.). Наличие в ассортименте кондитерских изделий позволит компании сократить зависимость выручки от сезонности: напитки традиционно пользуются высоким спросом летом, а сладости — в зимний период, объясняет он. Кроме того, добавляет господин Стельмаков, расширение ассортимента снизит общие расходы «Аквалайф» на логистику и повысит эффективность поставок продукции в торговые точки.

Анатолий Костырев