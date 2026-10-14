Росконгресс назвал даты проведения Восточного экономического форума в 2027 году
Росконгресс: ВЭФ-2027 пройдет с 31 августа по 3 сентября
14.10.2026, 09:33
Фонд Росконгресс сообщил даты и место проведения Восточного экономического форума в следующем году: ВЭФ-2027 пройдет во Владивостоке с 31 августа по 3 сентября. Форум станет 12-м по счету.
Советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков высказал мнение, что следующий форум «позволит определить новые направления партнерства» и «придать дополнительный импульс развитию Дальнего Востока и повышению качества жизни людей». Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев подчеркнул, что ВЭФ стал одним из основных инструментов развития северных и дальневосточных регионов.