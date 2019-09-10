Куратор Украины в МИД России сдает дела

Заместитель главы МИД России статс-секретарь Григорий Карасин, курировавший в том числе «горячее» украинское направление, покидает ведомство. Как стало известно “Ъ”, президент Владимир Путин подписал указ об отставке высокопоставленного дипломата. С преемником господина Карасина в МИДе и Кремле окончательно не определились. При этом, как выяснил “Ъ”, обязанности статс-секретаря (взаимодействие с Федеральным собранием и другими госорганами) будут возложены на другого замминистра иностранных дел — Евгения Иванова.

О том, что указ об увольнении Григория Карасина уже подписан, сообщили два источника “Ъ”. Позднее документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Григорий Карасин в 1971 году окончил Институт восточных языков при МГУ им. М. В. Ломоносова. На дипломатической работе с 1972 года. Занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате МИДа и за рубежом (Сенегал, Австралия, Великобритания). Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Дружбы, рядом других государственных и ведомственных наград. На позиции замминистра, отвечающего за отношения со странами СНГ, господин Карасин работал с 2005 года. В его сферу ответственности входила и Украина. Как статс-секретарь Григорий Карасин отвечал за взаимодействие с палатами Федерального собрания, Русской православной церковью и общественными организациями, включая законопроектную деятельность министерства.

Григорию Карасину 23 августа исполнилось 70 лет. Согласно закону «О государственной службе», продление пребывания на ней возможно до 70 лет.

Ожидается, что после ухода из МИДа господин Карасин перейдет на работу в Совет федерации.

Как ранее сообщал “Ъ”, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко выдвинул Григория Карасина кандидатом в Совет федерации. Во вторник агентство ТАСС сообщило, что после победы на выборах губернатора Сахалинской области господин Лимаренко подтвердил, что предложит кандидатуру дипломата на пост сенатора от региона.

В МИДе еще окончательно не определились с кандидатом на освободившуюся должность. Наиболее вероятным назывался глава Консульского департамента Иван Волынкин, однако источники “Ъ” в министерстве говорят, что есть и другие претенденты, а процесс отбора еще не завершен. Кто бы ни стал преемником господина Карасина, функционал статс-секретаря ему не достанется. Как и сообщал “Ъ”, им стал другой замминистра — Евгений Иванов.

Владимир Соловьев, Елена Черненко