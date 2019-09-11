Отражение советнической угрозы

Президент США Дональд Трамп во вторник уволил ключевого члена своей администрации — советника по национальной безопасности Джона Болтона. Причиной такого шага глава Белого дома назвал «значительные разногласия» по ряду вопросов. Господин Болтон отстаивал необходимость максимально жестких подходов к России, КНДР, Ирану и афганской проблеме, нередко расходясь во взглядах с главой Госдепартамента Майком Помпео и самим Дональдом Трампом. Опрошенные “Ъ” эксперты отмечают: отставка Болтона вряд ли приведет к кардинальным изменениям во внешней политике США, однако теперь появились шансы на спасение одного из ключевых российско-американских соглашений — Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого истекает в феврале 2021 года.

«Его услуги больше не нужны»

Об отставке Джона Болтона Дональд Трамп рассказал в своем стиле — в Twitter. Из сообщения президента следовало: в понедельник вечером он «сообщил Джону Болтону, что его услуги в Белом доме больше не нужны», а во вторник советник президента подал заявление об отставке. Господин Трамп пояснил, что он сам и ряд членов его администрации были «категорически не согласны» со многими предложениями Джона Болтона, так что дальнейшая совместная работа была бы нецелесообразной. Чуть позднее Джон Болтон высказал иную версию того, как развивались события. Он отметил, что в понедельник вечером сам выразил желание подать в отставку, на что Дональд Трамп ответил: «Давай поговорим об этом завтра».

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Что именно стало непосредственной причиной отставки, во вторник официально не сообщалось. Между тем сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм, который в понедельник сопровождал Дональда Трампа в поездке, рассказал: президент США счел, что Джон Болтон «зашел слишком далеко» в противодействии переговорам с «Талибаном» (движение запрещено в РФ). Они, напомним, продолжались с прошлого года, и стороны не раз заявляли о том, что близки к соглашению. При этом в прошлую субботу президент Трамп высказал идею пригласить талибов на переговоры в резиденцию «Кэмп-Дэвид» (штат Мэриленд) — но вскоре от этих планов отказался. И, к удивлению многих, констатировал: переговоры с «Талибаном» «мертвы».

И. о. советника президента по нацбезопасности стал Чарли Каппермен, который до сих пор был заместителем Джона Болтона.

По словам Дональда Трампа, нового советника он назначит на следующей неделе. Партнер американской консалтинговой компании Signum Global Эндрю Бишоп, сославшись на свои информированные источники, рассказал “Ъ”, что сейчас рассматривается несколько кандидатов на высокий пост. Во-первых, это Пола Добрянски — американка украинского происхождения, которая была заместителем госсекретаря при президенте Джордже Буше-младшем. Во-вторых, полковник в отставке и аналитик Дуглас Макгрегор. И в-третьих, спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган, которого американские СМИ ранее называли возможным кандидатом на пост посла Соединенных Штатов в РФ.

Напомним, что Джон Болтон вступил в должность советника президента Трампа 9 апреля 2018 года. На этом посту он сменил генерала Герберта Макмастера, с которым глава Белого дома не смог найти общий язык. Эксперты с самого начала дружно называли Джона Болтона «ястребом». Между тем в Москве назначение комментировали сдержанно. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая тогда на вопрос “Ъ” о Джоне Болтоне, сказал: «Он, безусловно, жесткий дипломат и политик. Но он профессионал». Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать «Интерфаксу» по существу отставку Джона Болтона, назвав эту новость «внутренним делом США».

За время нахождения на посту советника Джон Болтон дважды посетил Москву. В июне 2018 года целью его визита была подготовка саммита президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, который через три недели состоялся в Хельсинки. В октябре того же года в центре внимания на переговорах (в том числе с президентом Путиным) было будущее Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

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Хотя Джона Болтона называли едва ли не главным «ястребом» в Вашингтоне, в ходе своих визитов в Россию он старался производить иное впечатление. Так, в октябре он собрал в посольстве США нескольких российских американистов, с которыми поделился своим видением отношений двух стран. «Бросилось в глаза, что Болтон не воспринимает Россию как "естественного" врага или недруга США. Он позиционировал Россию как потенциального партнера США в противостоянии общим врагам, среди которых он выделял Иран и Китай,— рассказал “Ъ” участник той встречи, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрий Суслов.— Себя же Болтон позиционировал как абсолютно лояльного Трампу человека. Он подчеркивал, что не собирается проводить собственную внешнюю политику, а будет проводить политику президента — даже при наличии разногласий. Но, как сейчас видно, это ему не помогло».

Едва ли не теснее всего из российских властей с Джоном Болтоном взаимодействовал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. В августе 2018 года они встретились в Женеве. Вопреки изначальному плану, подписать итоговое заявление сторон тогда не удалось: российскую делегацию не устроило желание Джона Болтона включить в нее пункт о том, что Москва признает свое вмешательство в американские выборы. В следующий раз высокопоставленные силовики встретились в Иерусалиме: ключевыми темами переговоров, в которых также участвовал глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат, стали Сирия и Иран. Николай Патрушев по итогам беседы заявил, что стороны нашли «точки соприкосновения», однако итоговые заявления говорили о том, что представители трех стран ни о чем не договорились (см. “Ъ” от 26 июня).

«Появляется небольшой шанс на достижение договоренностей»

В историю Джон Болтон войдет как человек, открыто выступавший против практически всех многосторонних институтов, где США приходилось выступать на равных с другими странами. Его послужной список включает вывод граждан США из-под юрисдикции Международного уголовного суда, срыв Женевской конференции по биологическому оружию 2001 года, выход из соглашения по противоракетной обороне с Россией в 2002 году, из «ядерной сделки» с Ираном в мае 2018 года и, наконец, из Договора о РСМД 1987 года, который считался одним из краеугольных камней режима нераспространения. Если бы ему позволили, Джон Болтон, скорее всего, с удовольствием вывел бы США и из ООН. «Никаких объединенных наций нет, есть международное сообщество, которое время от времени может объединиться под лидерством единственной оставшейся в мире сверхдержавы, США»,— говорил он.

Выход из Договора о РСМД был давней мечтой политика, к которой тот шел много лет.

В конце 2018 года Вашингтон в жесткой форме потребовал от Москвы уничтожить все ракеты 9М729, утверждая, что они якобы способны летать куда дальше, чем предусмотрено договором (он запрещал использовать ракеты с дальностью полета от 500 до 5500 км). Обвинения в этом ранее раздавались и от представителей администрации Барака Обамы, но тогда дело ограничивалось угрозами. В этот раз Джон Болтон своего добился: 2 августа 2019 года действие договора официально завершилось. Господин Болтон не скрывал, что следующий на очереди — истекающий в феврале 2021 года Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году тогдашними президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой.

Бывший посол США в России, профессор Стэндфордского университета Майкл Макфол в беседе с “Ъ” отметил, что на некоторые инициативы Дональда Трампа Джон Болтон повлиял позитивно, «но не на судьбу договора СНВ-3, который он хотел уничтожить». «Надеюсь, что его преемник будет достаточно мудр, чтобы выступить за продление этого важного соглашения, которое идет на пользу как США, так и России»,— сказал собеседник “Ъ”. Старший научный сотрудник исследовательской корпорации RAND Сэмюэл Чарап заявил “Ъ”: «Поскольку Джон Болтон был самым ярым противником ограничений, в том числе продления СНВ-3, то теперь появляется небольшой шанс на достижение каких-то договоренностей между Вашингтоном и Москвой».

С этим согласен директор движения за запрет ядерного оружия Global Zero Дерек Джонсон. Он заявил “Ъ”, что «трудно переоценить то влияние, которое отставка Джона Болтона окажет на глобальный режим по контролю над вооружениями».

«СНВ-3 получил шанс на то, чтобы выжить. Теперь, когда Болтон не стоит у них на пути, Владимир Путин и Дональд Трамп могут росчерком пера продлить договор, сохранив критически важный механизм верификации и укрепив последний оставшийся барьер на пути полноценной гонки вооружений»,— заявил эксперт Джонсон “Ъ”.

Между тем стоит отметить, что в администрации Белого дома остается значительное число идейных сторонников Джона Болтона. Вице-президент Фонда Карнеги, бывший директор по России, Украине и Евразии в Совете национальной безопасности США Эндрю Вайс уверен: хоть бывший советник по нацбезопасности и считался едва ли не главным противником любых сдерживающих потенциал США соглашений, «изъятие его из уравнения» вряд ли повлияет на позицию Вашингтона. «В администрации США сейчас царит хаос, механизмы межведомственного взаимодействия во многом подорваны, экспертов по тематике контроля над вооружениями в госструктурах тоже осталось мало. Сам Болтон способствовал сложившейся ситуации, и исправить ее быстро не получится»,— полагает собеседник “Ъ”. По мнению партнера Signum Global Эндрю Бишопа, не стоит ждать кардинальных изменений и по другим ключевым вопросам — включая Иран, Венесуэлу и КНДР.

Это во вторник подтвердил и тот, у кого, по данным американских СМИ, до последнего момента было немало разногласий с Джоном Болтоном — госсекретарь Майк Помпео. «Это всегда было президентской (внешней.— “Ъ”) политикой. Мы делимся с ним нашими знаниями... но я не думаю, что лидеры иностранных государств должны предполагать, что если кто-то из нас уйдет, то внешняя политика президента Трампа изменится»,— заявил он.

Павел Тарасенко, Елена Черненко, Михаил Коростиков